Zdrava jetra je temelj dobrog zdravlja, jer ona svakodnevno obrađuje hranljive materije, razgrađuje toksine i pomaže u održavanju ravnoteže u organizmu. Jedan od jednostavnijih načina da joj pomognete jeste da započne dan da osežavajućim napitkom koji uključuje kombinaciju povrća, voća i začina – iako mu ne treba pripisivati čudesna dejstva, on svakako može da bude dobar saveznik vašeg zdravlja.
Smuti za čišćenje jetre
Potrebno vam je
Priprema
Sve sastojke dobro izblendajte dok ne dobijete glatku smesu. Preporuka je da se pije jednom dnevno, najbolje ujutru, najmanje četiri dana zaredom.
Zašto je dobar?
- Peršun je bogat vitaminom C i antioksidansima, ima blago diuretičko dejstvo i pomaže organizmu da se oslobodi viška tečnosti i nakupljenih toksina.
- Celer je niskokaloričan, pun vlakana, kalijuma i drugih minerala, blagotvorno deluje na pritisak i probavu i čest je sastojak tradicinalnih recepata protiv povišenog holesterola.
- Zelena jabuka dodaje prijatan ukus i vlakna koja podržavaju zdravlje creva i stabilan nivo šećera u krvi.
- Đumbir je poznat po tome što umiruje varenje i smanjuje nadutost, a istraživanja pokazuju da može da doprinese zdravlju srca i krvnih sudova.
Zajedno, ovi sastojci čine napitak koji osvežava, hidrira i donosi dragocena vlakna i vitamine.
