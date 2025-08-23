Zdrava jetra je temelj dobrog zdravlja, jer ona svakodnevno obrađuje hranljive materije, razgrađuje toksine i pomaže u održavanju ravnoteže u organizmu. Jedan od jednostavnijih načina da joj pomognete jeste da započne dan da osežavajućim napitkom koji uključuje kombinaciju povrća, voća i začina – iako mu ne treba pripisivati čudesna dejstva, on svakako može da bude dobar saveznik vašeg zdravlja.