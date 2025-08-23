Slušaj vest

Zdrava jetra je temelj dobrog zdravlja, jer ona svakodnevno obrađuje hranljive materije, razgrađuje toksine i pomaže u održavanju ravnoteže u organizmu. Jedan od jednostavnijih načina da joj pomognete jeste da započne dan da osežavajućim napitkom koji uključuje kombinaciju povrća, voća i začina – iako mu ne treba pripisivati čudesna dejstva, on svakako može da bude dobar saveznik vašeg zdravlja.

Smuti za čišćenje jetre

Potrebno vam je

  • pola zelene jabuke isečene na komade,
  • 20 g svežeg peršuna,
  • mala količina rendanog đumbira,
  • dve stabljike celera sa listovima i stabljikama,
  • 400 ml vode.

Priprema

Sve sastojke dobro izblendajte dok ne dobijete glatku smesu. Preporuka je da se pije jednom dnevno, najbolje ujutru, najmanje četiri dana zaredom.

hrana za jetru shutterstock_1670968096.jpg
Jetri ćete pomoći i izborom namirnica bogatih antioksidansima Foto: Shutterstock

Zašto je dobar?

  • Peršun je bogat vitaminom C i antioksidansima, ima blago diuretičko dejstvo i pomaže organizmu da se oslobodi viška tečnosti  i nakupljenih toksina.
  • Celer je niskokaloričan, pun vlakana, kalijuma i drugih minerala, blagotvorno deluje na pritisak i probavu i čest je sastojak tradicinalnih recepata protiv povišenog holesterola.
  • Zelena jabuka dodaje prijatan ukus i vlakna koja podržavaju zdravlje creva i stabilan nivo šećera u krvi.
  • Đumbir je poznat po tome što umiruje varenje i smanjuje nadutost, a istraživanja pokazuju da može da doprinese zdravlju srca i krvnih sudova.

Zajedno, ovi sastojci čine napitak koji osvežava, hidrira i donosi dragocena vlakna i vitamine.

Izvor: Instagram kucnilekar/Zdravlje.kurir.rs

