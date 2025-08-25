Slušaj vest

Limun je poznat po svom blagotvornom dejstvu – od prevencije kamena u bubrezima do poboljšanja varenja, zbog čega je voda s limunom s razlogom sve popularnija.

Pomaže u sprečavanju kamena u bubregu

Kamen u bubregu, tvrda naslaga minerala koja se formira unutar bubrega, pogađa oko deset procenata ljudi. Njegovo formiranje može se sprečiti povećanjem nivoa citrata u urinu, čime urin postaje alkalniji.

Limun sadrži limunsku kiselinu – oblik citrata koji podstiče upravo to: povećanje nivoa citrata i vezivanje za kalcijum, čime se sprečava zasićenost urina i rast kristala kalcijum-oksalata.

Redovno pijenje limunovog soka razblaženog u vodi može doprineti prevenciji kamena u bubregu. Ipak, kod osoba sa kiselijim urinom, kao alternativu lekari često preporučuju kalijum citrat. Zbog toga se savetuje konsultacija sa stručnjakom kako bi se odabrala najefikasnija opcija.

Podržava zdravlje srca

Limuni su bogat izvor vitamina C i drugih antioksidanata koji su ključni za zdravlje srca. Adekvatan unos vitamina C štiti ćelije od slobodnih radikala, nestabilnih čestica koje mogu izazvati oštećenja i doprineti aterosklerozi, stanju nakupljanja plaka u arterijama koje povećava rizik od srčanog i moždanog udara.

Ovo voće takođe sadrži fenolna jedinjenja, vrstu antioksidansa koji podržava zdrav krvni pritisak, endotelnu funkciju (protok krvi) i nivo LDL (lošeg) holesterola. Visok krvni pritisak, povišen LDL holesterol i smanjena endotelna funkcija su glavni faktori rizika za srčana oboljenja.

Limun sadrži fenole koji pomažu u regulaciji krvnog pritiska i smanjenju LDL holesterola Foto: Shutterstock

Konzumiranje limuna takođe doprinosi ukupnom unosu voća i povrća. Velika studija iz 2017. godine otkrila je da je veći unos voća i povrća povezan sa smanjenim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, raka i smrtnosti od svih uzroka.

Povećava apsorpciju gvožđa

Samo jedan limun sadrži više od 30 procenata preporučene dnevne vrednosti vitamina C, koji je ključan za apsorpciju gvožđa. Vitamin C pomaže telu da efikasnije apsorbuje nehemijsko gvožđe, koje se nalazi u biljkama i obogaćenoj hrani poput hleba i žitarica.

Kombinovanje hrane bogate vitaminom C sa izvorima gvožđa je posebno korisno za vegane i vegetarijance, koji prvenstveno konzumiraju nehemijsko gvožđe. Ovo može pomoći u sprečavanju anemije usled nedostatka gvožđa, stanja u kojem telo nema dovoljno gvožđa za proizvodnju hemoglobina.

Sprečava oštećenje ćelija

Brojne studije su potvrdile da su citrusi bogati antioksidansima. Antioksidansi u limunima pomažu u sprečavanju oštećenja ćelija povezanih sa stanjima kao što su kardiovaskularne bolesti, hronična bolest bubrega, rak i hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP). Zanimljivo je napomenuti da kora citrusa sadrži čak veće količine antioksidanata nego sok i meso voća.

Nutritivna vrednost limuna

Jedan limun bez kore ima približno:

17 kalorija

0,2 grama masti

1 miligram natrijuma

5 grama ugljenih hidrata

1,6 grama vlakana (6 odsto preporučene dnevne vrednosti)

0,6 grama proteina

31 miligram vitamina C (34 odsto preporučene dnevne vrednosti)

Voda sa limunom bogata je fenolima koji pomažu u regulaciji krvnog pritiska i smanjenju LDL holesterola Foto: Shutterstock

Limun takođe sadrži kalijum, vitamin B6 i tiamin. Njegova glavna nutritivna vrednost dolazi od vitamina C, ali je takođe dobar izvor fenolnih jedinjenja i karotenoida koji štite od oksidativnog stresa.

Mogući rizici unosa limuna Iako je limun generalno bezbedan za konzumiranje, postoje potencijalni rizici: - Izlaganje kože limunovom ulju može izazvati fototoksičnost, štetnu reakciju kože na svetlost. - Neki ljudi mogu biti osetljivi na citrusno voće, sa reakcijama koje se kreću od blagih do ozbiljnih. - Kiselina u limunima može oštetiti zubnu gleđ, pa se preporučuje ispiranje usta vodom nakon konzumacije. - Kod osoba sa refluksom kiseline (GERB), kiselost limuna može pogoršati simptome.

Saveti za pravilan unos

Dodavanje limuna u ishranu je jednostavan način da povećate unos vitamina C i antioksidanata.

Možete dodati sok ili krišku limuna u vodu i čaj, koristiti ga za mariniranje mesa i ribe, napraviti preliv za salatu radi poboljšanja apsorpcije gvožđa ili dodati koru u supe i peciva.

Za maksimalnu svežinu, čuvajte limune u frižideru ili ih zamrznite ako ih uskoro nećete koristiti.