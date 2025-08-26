Slušaj vest

Zeleni sok od bokvice je bogat mineralima i izuzetno hidratantan, pomaže telu da se nežno pokrene i osveži.

Ovaj recept je dovoljan za dve porcije.

Potrebno je

* 2 šolje svežeg lista bokvice

* 3 šolje vode

Priprema

Stavite listove bokvice i vodu u blender. Blendirajte 1–2 minuta na najjačoj brzini. Procedite kroz cediljku ili gazu. Vlaknasti biljni materijal možete kompostirati ili iskoristiti za prirodnu masku za lice. Sok možete dodatno obogatiti listićima nane ili kriškom limuna. Najbolje je piti ga odmah nakon pripreme zbog očuvanja nutrijenata.

Tradicionalno se koristi u narodnoj medicini

Sok od bokvice (lat. Plantago major ili Plantago lanceolata) tradicionalno se koristi u narodnoj medicini i ima brojne potvrđene zdravstvene prednosti. Najčešće se pravi od lišća bokvice, a koristi se svež sok, tinktura, sirup ili čaj. Postoje dve vrste koje se koriste – velika bokvica i uskolisna bokvica, a obe imaju slična lekovita svojstva.

Bokvica sadrži sluzi koje umiruju iritirane sluzokože, što je čini odličnim izborom za tretman kašlja Foto: Profimedia

Zdravstvene prednosti soka od bokvice:

Ublažava kašalj i respiratorne tegobe

Deluje ekspektorantno – pomaže izbacivanju sluzi iz disajnih puteva. Koristi se kod bronhitisa, prehlade, astme i suvog kašlja. Umiruje grlo i sluzokožu, često se koristi u biljnim sirupima za kašalj. Prirodni je antiseptik i antiinflamatorno sredstvo Deluje protiv bakterija i virusa. Pomaže kod upala usne duplje, grla i desni (ispiranje usta). Može pomoći i u smanjenju upala kože i rana (koristi se i spolja).

Pomaže varenju

Ublažava tegobe poput čira na želucu, gastritisa, nadutosti. Doprinosi zarastanju sluzokože creva i želuca zahvaljujući sluzi koju sadrži.

Podržava zdravlje kože

Spolja se koristi kod rana, posekotina, ujeda insekata, opekotina, akni. Sok ima regenerativno dejstvo na kožu i smanjuje svrab i iritaciju.

Pomaže kod problema s mokraćnim putevima

Deluje blago diuretično i protivupalno. Koristi se za olakšanje tegoba kod infekcija bešike i bubrega.

Bogat je hranljivim materijama

Sadrži vitamin C, vitamin K, beta-karoten, tanine, flavonoide, kalijum, cink i gvožđe. Jača imunitet i doprinosi oporavku organizma.

Napomena:

Sok od bokvice se obično koristi svež i razblažen, jer može biti jak za varenje u velikim količinama.

Trudnice i dojilje treba da se posavetuju s lekarom pre upotrebe.