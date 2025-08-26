Kako da napravite zdrav sok od bokvice: Ublažava kašalj, poboljšava varenje, hidrira i podstiče izlučivanje toksina
Zeleni sok od bokvice je bogat mineralima i izuzetno hidratantan, pomaže telu da se nežno pokrene i osveži.
Ovaj recept je dovoljan za dve porcije.
Potrebno je
* 2 šolje svežeg lista bokvice
* 3 šolje vode
Priprema
Stavite listove bokvice i vodu u blender. Blendirajte 1–2 minuta na najjačoj brzini. Procedite kroz cediljku ili gazu. Vlaknasti biljni materijal možete kompostirati ili iskoristiti za prirodnu masku za lice. Sok možete dodatno obogatiti listićima nane ili kriškom limuna. Najbolje je piti ga odmah nakon pripreme zbog očuvanja nutrijenata.
Tradicionalno se koristi u narodnoj medicini
Sok od bokvice (lat. Plantago major ili Plantago lanceolata) tradicionalno se koristi u narodnoj medicini i ima brojne potvrđene zdravstvene prednosti. Najčešće se pravi od lišća bokvice, a koristi se svež sok, tinktura, sirup ili čaj. Postoje dve vrste koje se koriste – velika bokvica i uskolisna bokvica, a obe imaju slična lekovita svojstva.
Zdravstvene prednosti soka od bokvice:
Ublažava kašalj i respiratorne tegobe
Deluje ekspektorantno – pomaže izbacivanju sluzi iz disajnih puteva. Koristi se kod bronhitisa, prehlade, astme i suvog kašlja. Umiruje grlo i sluzokožu, često se koristi u biljnim sirupima za kašalj. Prirodni je antiseptik i antiinflamatorno sredstvo Deluje protiv bakterija i virusa. Pomaže kod upala usne duplje, grla i desni (ispiranje usta). Može pomoći i u smanjenju upala kože i rana (koristi se i spolja).
Pomaže varenju
Ublažava tegobe poput čira na želucu, gastritisa, nadutosti. Doprinosi zarastanju sluzokože creva i želuca zahvaljujući sluzi koju sadrži.
Podržava zdravlje kože
Spolja se koristi kod rana, posekotina, ujeda insekata, opekotina, akni. Sok ima regenerativno dejstvo na kožu i smanjuje svrab i iritaciju.
Pomaže kod problema s mokraćnim putevima
Deluje blago diuretično i protivupalno. Koristi se za olakšanje tegoba kod infekcija bešike i bubrega.
Bogat je hranljivim materijama
Sadrži vitamin C, vitamin K, beta-karoten, tanine, flavonoide, kalijum, cink i gvožđe. Jača imunitet i doprinosi oporavku organizma.
Napomena:
Sok od bokvice se obično koristi svež i razblažen, jer može biti jak za varenje u velikim količinama.
Trudnice i dojilje treba da se posavetuju s lekarom pre upotrebe.
Osobe koje koriste lekove za zgrušavanje krvi (npr. antikoagulanse) treba da budu oprezne zbog sadržaja vitamina K.