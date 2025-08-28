Šest razloga zašto matovilac zaslužuje mesto na vašem tanjiru: Evo kako deluje na srce, oči, metabolizam
Matovilac (Valerianella locusta) jedna je od najhranjivijih salata, omiljena među ljubiteljima zdrave hrane. Prvobitno su je gajili evropski seljaci, sve dok je nije otkrio kraljevski baštovan Luj XIV i proslavio na kraljevskim dvorovima. Od tada, matovilac je postao simbol prolećnog povrća, poznat po svojim sočnim zelenim listovima.
Danas se matovilac gaji širom sveta, iako je nekada rastao u divljini. Njegov osvežavajući orašasti ukus čini ga omiljenim među svim generacijama.
Nutritivno bogatstvo za bolje zdravlje
100 grama matovilca ima:
- samo 26 kalorija
- oko 3 grama ugljenih hidrata
- 2 grama vlakana
- 2 grama proteina
Pored toga, izuzetno je bogat folnom kiselinom, gvožđem, kalijumom, kalcijumom, vitaminima A, C i B, i omega-3 masnim kiselinama.
Prenosimo šest razloga zašto bi trebalo da uključite matovilac u svoju svakodnevnu ishranu:
Ubrzava vaš metabolizam
Matovilac je odličan izvor vitamina B6, koliko i paprike, pšenične klice i banane. Vitamin B6 je neophodan za pravilan metabolizam – pomaže u stvaranju proteina, regulisanju neurotransmitera, formiranju crvenih krvnih zrnaca i prostaglandina.
Takođe pomaže u reprodukciji ćelija, održava imuni sistem, održava kožu i sluzokožu zdravim, poboljšava raspoloženje i funkciju mozga i može biti koristan u borbi protiv celulita.
Pomaže kod anemije
Uz spanać, matovilac je najbogatije zeleno povrće gvožđem. 100 grama sirove piskavice obezbeđuje 12 odsto dnevne potrebe za ovim mineralom, a zahvaljujući kombinaciji vitamina C i folne kiseline, gvožđe u matovilcu se veoma dobro apsorbuje. Redovna konzumacija može pomoći u sprečavanju anemije i ublažavaju njenih simptoma, što je posebno važno za žene.
Podržava zdravlje srca
Matovilac je bogat kalijumom i bakrom, mineralima koji štite srce, i omega-3 masnim kiselinama. Kalijum pomaže u regulisanju krvnog pritiska, bakar održava nivo holesterola, a omega-3 masne kiseline poboljšavaju nivo dobrog holesterola i snižavaju visoke trigliceride.
Štiti od virusa i gripa
Bogata količina vitamina C (100 grama pokriva 64 odsto dnevne potrebe) jača imuni sistem, stimuliše proizvodnju kolagena i štiti kožu, kosti, krvne sudove i zube. Pored toga, vitamin A u ovoj salati održava zdravlje sluzokože nosa, grla i pluća, pomažući u sprečavanju bronhitisa i virusa.
Smanjuje rizik od raka
Antioksidativna svojstva matovilca pomažu u zaštiti od slobodnih radikala, usporavanju starenja i smanjenju rizika od raka. Ishrana bogata zelenim lisnatim povrćem može smanjiti rizik od raka debelog creva za čak 50 odsto. Vlakna prisutna u ovom povrću, posebno šećergalaktoza, sprečavaju stvaranje lecitina koji može oštetiti zidove debelog creva.
Održava dobar vid
Matovilac sadrži 14 puta više vitamina A od obične salate. Samo 30 grama sveže rimske salate obezbeđuje 18 odsto dnevne potrebe za vitaminom A, koji je neophodan za zdrav vid. Iako se vitamin A najčešće povezuje sa narandžastim povrćem, spanać dokazuje da lisnato zelenilo takođe može biti odličan izvor ovog hranljivog sastojka.
Dakle, matovilac je mnogo više od obične salate. To je povrće bogato hranljivim materijama koje pozitivno utiče na zdravlje srca, imunitet, krv i vid, a može pomoći i u sprečavanju ozbiljnih bolesti. Uključivanje matovilca u vašu svakodnevnu ishranu je veliki korak ka zdravijem životu.
izvor: ordinacija.vecernji.hr/zdravlje.kurir.rs
Pet vrsta zelenog lisnatog povrća koje se može jesti sirovo: Čuva imunitet i zdravlje srca