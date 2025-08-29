Glavna snaga nevena leži u njegovim antiinflamatornim, antimikrobnim i regenerativnim svojstvima

Slušaj vest

Ova jednostavna, ali moćna biljka, koja je prepoznatljiva po svojim jarko narandžastim ili žutim cvetovima, krije mnoštvo blagotvornih supstanci.

Pored oblika čaja, neven se najčešće koristi kao tinktura, mast ili ulje. Čaj od nevena može pomoći kod menstrualnih bolova, ali i ublažiti simptome PMS-a, dok se mast od nevena koristi za negu suve i oštećene kože..

Korisna svojstva nevena

Glavna snaga nevena leži u njegovim antiinflamatornim, antimikrobnim i regenerativnim svojstvima. Zbog toga se često koristi za lečenje raznih stanja:

Antiinflamatorno: Neven pomaže u smanjenju upale, bilo unutrašnje ili spoljašnje. Često se koristi kao sredstvo za ispiranje grla kod upala, a mast od nevena je izuzetno efikasna kod upala kože.

Neven pomaže u smanjenju upale, bilo unutrašnje ili spoljašnje. Često se koristi kao sredstvo za ispiranje grla kod upala, a mast od nevena je izuzetno efikasna kod upala kože. Zarastanje rana: Jedinjenja u nevenu podstiču rast novog tkiva, što ubrzava zarastanje posekotina, opekotina, ogrebotina i čireva.

Jedinjenja u nevenu podstiču rast novog tkiva, što ubrzava zarastanje posekotina, opekotina, ogrebotina i čireva. Antibakterijska i antifungalna dejstva: Aktivne supstance u nevenu, kao što su flavonoidi i saponini, deluju protiv bakterija i gljivica, zbog čega je dobar za lečenje gljivičnih infekcija kože.

Aktivne supstance u nevenu, kao što su flavonoidi i saponini, deluju protiv bakterija i gljivica, zbog čega je dobar za lečenje gljivičnih infekcija kože. Digestivno zdravlje: Čaj od nevena može pomoći kod blagih digestivnih poremećaja, grčeva i upale sluzokože želuca i creva.

Pošto ima smirujući efekat na nervni sistem, čaj od nevena koristi se i za smanjenje stresa i nesanice Foto: Shutterstock

Pomaže kod menstrualnih tegoba

Čaj od nevena je poznat kao biljka za zdravlje žena, a posebno je koristan za regulisanje menstrualnog ciklusa i ublažavanje bolova. Njegova blaga diuretička i spazmolitička (mišićno-relaksantna) svojstva pomažu u smanjenju nadimanja i grčeva koji prate menstruaciju.

Redovna konzumacija može pomoći u normalizaciji neredovnih ciklusa i ublažavanju simptoma predmenstrualnog sindroma (PMS). Pošto ima smirujući efekat na nervni sistem, koristi se i za smanjenje stresa i nesanice.

Kako se priprema čaj od nevena?

Čaj od nevena se lako priprema i nije samo ukusan napitak, već pravi eliksir. Za pripremu čaja potrebno je koristiti sušene cvetove nevena, koji se mogu kupiti u prodavnicama zdrave hrane ili ih možete sami ubrati i osušiti.

Priprema je jednostavna:

Stavite jednu do dve kašičice sušenih cvetova nevena u šolju.

Prelijte sa 250 ml ključale vode.

Poklopite i ostavite da odstoji 10 do 15 minuta.

Procedite i popijte.

Preporučuje se uzimanje dve do tri šolje dnevno. Za spoljašnju upotrebu, čaj se može koristiti kao oblog ili za ispiranje.

U slučaju prekomernog unosa, čaj od nevena može izazvati blage digestivne tegobe ili pospanost Foto: Shutterstock

Kontraindikacije

Iako je čaj od nevena generalno bezbedan za većinu ljudi, postoje određene grupe koje bi trebalo da ga izbegavaju.

Trudnoća i dojenje: Neven može izazvati kontrakcije materice, pa se ne preporučuje trudnicama. Ako dojite, konsultujte se sa lekarom pre konzumiranja.

Neven može izazvati kontrakcije materice, pa se ne preporučuje trudnicama. Ako dojite, konsultujte se sa lekarom pre konzumiranja. Alergije: Osobe koje su alergične na biljke iz porodice glavoglavica, kao što su ambrozija, kamilica ili hrizanteme, takođe mogu imati alergijske reakcije na neven.

Osobe koje su alergične na biljke iz porodice glavoglavica, kao što su ambrozija, kamilica ili hrizanteme, takođe mogu imati alergijske reakcije na neven. Operacija: Neven može imati blago sedativno dejstvo i uticati na centralni nervni sistem. Preporučuje se prekid konzumiranja najmanje dve nedelje pre planirane operacije. Neželjena dejstva

Neželjena dejstva su retka i blaga. Kod preosetljivih osoba mogu se javiti kožne reakcije. U slučaju prekomernog unosa, čaj može izazvati blage digestivne tegobe ili pospanost. Uvek je najbolje početi sa nižim dozama i pratiti reakciju tela.