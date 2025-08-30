Gorki list zdravlja: Pelin podiže imunitet, čisti jetru, olakšava menopauzu
Pelin je u srpskom jeziku drugo ime za gorčinu. Baš ta gorčina, naravno u kombinaciji sa etarskim uljem i drugim blagotvornim sastojcima, ovu biljku svrstava u red najvrednijih trava, kaže na svom bloču poznati novinar i fototerapeut Momčilo Antonijević.
- Nije slučano što je pelin postao sinonim za gorke jade, naročito mladih devojaka. Gorčina ove biljke oseća se i u razblaženju 1: 3000. Pelin je odlično sredstvo za menstrualne bolove, a posebno je od pomoći devojkama i ženama kojima često izostaju menstruacije. U kombinaciji sa lucerkom i matičnjakom pelin se preporučuje damama u menopauzi - savetuje Momčilo.
Gorke supstance iz pelina stimulišu apetit. Čaj od ove biljke preporučuje se svima koji pate od nedostatka želudačne kiseline i hipoacidativnog gastritisa.
- Pomešan sa travom ivom i hajdučicom pelin je odličan tonik za jačanje organizma i podizanje imuniteta. Pelin poboljšava iskorišćavanje mikroelemenata, pa se preporučuje rekonvalescentima i anemičnim osobama - navodi travar.
Čaj od jednakih količina pelina i nane preporučuje se kod trovanja hranom i protiv pokvarenog stomaka. Čaj od pelina, žalfije i lista oraha preporučuje se protiv kandide, naročito ako je locirana u digestivnom traktu.
- Pelin, čist ili u kombinaciji sa smiljem i nanom preporučuje se osobama koji pate od oštećenja jetre prouzrokovanog toksičnim materijama, lekovima ili zračenjem - sugeriše Momčilo i otkriva recept odličan protiv umora, iscrpljenosti i nedostatka apetita.
Čaj od pelina za jačanje organizma
Potrebno vam je
- 50 g peline (Artemisia absinthium)
50 g trave ive (Teucrium montanum)
50 g hajdučice (Achilea millefolium)
50 g koprive (Urtica dioica)
50 g majčine dušice (Thymus serpylum)
Priprema
Sve biljke pomešati, četiri supene kašike smeše preliti sa 3 šolje ključale vode, promešati, poklopiti i ostaviti da stoji 30 minuta. Procediti i piti po jednu šolju pola sata pre jela nezaslađeno.
Za koga nije
Pelin se u narodnoj medicini godinama koristio za podsticanje porođaja. Zbog toga što izaziva kontrakcije materice trudnice ga ne smeju piti, jer se tako izlažu riziku od prevremnog porađanja. Ne preporučuje se ni dojiljama, ženama koje imaju preobilne mestruacije, kao ni ljudima koji su skolni unutrašnim krvarenjima (npr. osobama sa čirom na želudcu).
Izvor: Snagabilja.rs/Zdravlje.kurir.rs