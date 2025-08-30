šolja čaj od pelina u providnoj šolji i cvetovi pelina na stolu

Pelin je u srpskom jeziku drugo ime za gorčinu. Baš ta gorčina, naravno u kombinaciji sa etarskim uljem i drugim blagotvornim sastojcima, ovu biljku svrstava u red najvrednijih trava, kaže na svom bloču poznati novinar i fototerapeut Momčilo Antonijević.

- Nije slučano što je pelin postao sinonim za gorke jade, naročito mladih devojaka. Gorčina ove biljke oseća se i u razblaženju 1: 3000. Pelin je odlično sredstvo za menstrualne bolove, a posebno je od pomoći devojkama i ženama kojima često izostaju menstruacije. U kombinaciji sa lucerkom i matičnjakom pelin se preporučuje damama u menopauzi - savetuje Momčilo.

Gorke supstance iz pelina stimulišu apetit. Čaj od ove biljke preporučuje se svima koji pate od nedostatka želudačne kiseline i hipoacidativnog gastritisa.

U kombinaciji sa smiljem i nanom čini jetru

- Pomešan sa travom ivom i hajdučicom pelin je odličan tonik za jačanje organizma i podizanje imuniteta. Pelin poboljšava iskorišćavanje mikroelemenata, pa se preporučuje rekonvalescentima i anemičnim osobama - navodi travar.

Čaj od jednakih količina pelina i nane preporučuje se kod trovanja hranom i protiv pokvarenog stomaka. Čaj od pelina, žalfije i lista oraha preporučuje se protiv kandide, naročito ako je locirana u digestivnom traktu.

- Pelin, čist ili u kombinaciji sa smiljem i nanom preporučuje se osobama koji pate od oštećenja jetre prouzrokovanog toksičnim materijama, lekovima ili zračenjem - sugeriše Momčilo i otkriva recept odličan protiv umora, iscrpljenosti i nedostatka apetita.

Čaj od pelina za jačanje organizma

Potrebno vam je

50 g peline (Artemisia absinthium)

50 g trave ive (Teucrium montanum)

50 g hajdučice (Achilea millefolium)

50 g koprive (Urtica dioica)

50 g majčine dušice (Thymus serpylum)

Pelin pomešajte sa majčinom dušicom, koprivom, hajdučicom...

Priprema

Sve biljke pomešati, četiri supene kašike smeše preliti sa 3 šolje ključale vode, promešati, poklopiti i ostaviti da stoji 30 minuta. Procediti i piti po jednu šolju pola sata pre jela nezaslađeno.

Za koga nije