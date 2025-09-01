Slušaj vest

Rogač je drvo poreklom iz mediteranskih regiona. Njegovi plodovi su široke mahune koje se jedu kao hrana, a koriste se i u medicini.

Plodrogača sadrži dijetetska vlakna i antioksidante. Hemikalije u rogaču mogu imati efekte na gubitak težine, smanjiti nivo šećera u krvi i insulina, kao i nivo holesterola.

Ljudi najčešće koriste rogač za dijareju i visok holesterol. Takođe se koristi za sportske performanse, dijabetes, predijabetes, mučninu i povraćanje, gojaznost i mnoga druga stanja, ali ne postoje dobri naučni dokazi koji bi podržali većinu ovih upotreba.

Upotreba i efikasnost



Dijareja

Pijenje soka od sirovog rogača ili uzimanje praha rogača na usta pre uzimanja standardnog rastvora za oralnu rehidrataciju (ORS) izgleda da smanjuje trajanje dijareje kod dece i odojčadi.

Visok holesterol

Uzimanje rogača kroz usta izgleda da smanjuje ukupni holesterol i lipoproteine niske gustine ( LDL ili „loš“) holesterol kod ljudi sa umereno visokim holesterolom.

Postoji interesovanje za korišćenje rogača u brojne druge svrhe, ali nema dovoljno pouzdanih informacija da bi se reklo da li bi to moglo biti korisno.

Iako se često koristi kao zamena za kakao ili čokoladu, rogač ima svoje jedinstvene nutritivne prednosti koje čine izuzetno vrednim za ljudski organizam. Bogat je vlaknima, vitaminima i mineralima te sadrži malu količinu zasićenih masnih kiselina. Koristi se kao zamena za kakao te kao ukusni zgušivač koji ukusom najviše podseća na čokoladu.

Neželjeni efekti

Kada se uzima oralno: Rogač se obično konzumira u hrani. Moguće je da je bezbedan kada se koristi u većim količinama kao lek, kratkoročno. Generalno se dobro podnosi, ali neki ljudi mogu biti alergični na rogač.

Posebne mere predostrožnosti i upozorenja

Kada se uzima oralno: Rogač se obično konzumira u hrani. Moguće je da je bezbedan kada se koristi u većim količinama kao lek, kratkoročno. Generalno se dobro podnosi, ali neki ljudi mogu biti alergični na rogač.

Trudnoća i dojenje: Nema dovoljno pouzdanih informacija da bi se znalo da li je rogač bezbedan za upotrebu tokom trudnoće ili dojenja. Budite bezbedni i pridržavajte se količina unosa u ishranu.

Deca: Rogač je moguće bezbedan kada se koristi kao zgušnjivač u formuli za zdrave odojčad rođene u terminu. Ali je moguće nebezbedno koristiti zgušnjivač mleka na bazi rogača kod prevremeno rođene dece. Smatra se da su zabeležena dva smrtna slučaja povezana sa upotrebom ovog zgušnjivača kod prevremeno rođene dece.

Rogač je bogat vlaknima, vitaminima i mineralima te sadrži malu količinu zasićenih masnih kiselina Foto: Shutterstock

Ovu biljku možete konzumirati na različite načine. Postoje proizvodi koji služe kao zamenu za kakao prah u kolačima, napicima i desertima. Takođe, rogač u prahu možete dodati u smutije i druge napitke ili u ovsenu kašu. Osim toga, kao užinu možete jesti sveže ili sušene mahune rogača.



Budite oprezni sa ovom kombinacijom

Lekovi koji se uzimaju oralno (oralni lekovi)

Rogač je vrsta vlakana. Vlakna mogu promeniti količinu lekova koju telo apsorbuje. Uzimanje rogača zajedno sa lekovima koje uzimate oralno može promeniti efikasnost leka. Da biste sprečili ovu interakciju, uzimajte rogač 30-60 minuta nakon lekova koje uzimate oralno.

Doziranje