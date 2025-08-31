Slušaj vest

Dok se danas okrećemo gaziranim napicima, u Rusiji već vekovima iz tegli i flaša teče nešto drugo, kvas od cvekle. Ovaj fermentisani napitak pije se više od pola milenijuma, a mnogi ga smatraju pravim eliksirom za jetru, krvnu sliku i probavu, navodi na svom Instagram profilu čuveni Dida Zvonko, travar s Velebita. Recept je jednostavan, a rezultat rubin crveno "čudo".

Recept za kvas od cvekle 

Potrebno vam je

  • 3 sveže cvekle, isečene na kockice,
  • 2 kašike soli,
  • šaka semenki slačice (senfa),
  • malo sveže ili suve mirođije,
  • prokuvana i ohlađena voda.

Priprema

Cvekla se stavi u veću teglu, doda se so, slačica i mirođija, pa sve prelije prokuvanom vodom. Tegla se zatvori gazom ili papirom za pečenje i ostavi da stoji na sobnoj temperaturi 5-7 dana. Svakodnevno je potrebno promućkati ili promešati drvenom kašikom da komadići cvekle ne isplivaju na površinu.

flaša domaćeg soka od cvekle na stolu sa sastojcima
Proceđen kvas sipajte u flašu i pijte po pola decilitara dnevno 10 dana Foto: Shutterstock

Kada dobije intenzivnu rubin crvenu boju i blago kiselkast miris, napitak se procedi, sipa u staklenu flašu i čuva u frižideru do dve nedelje. Pije se u malim količinama, po pola decilitra dnevno, desetak dana zaredom. Nakon pauze, kura se može ponoviti. 

Za šta je dobar?

Prema narodnom iskustvu i savremenim znanjima o fermentisanim napicima, kvas od cvekle podstiče rad jetre i čisti krv, deluje kao blagi laksativ i olakšava probavu, smanjuje nadimanje i grčeve, potpomaže detoksikaciju, hrani creva dobrim bakterijama, poput prirodnog probiotika, obezbeđuje minerale i blagu energiju i jača imunitet na potpuno prirodan način, navodi Dida Zvonko.

jetra shutterstock_2520614145.jpg
Kvas od cvekle podstiče rad jetre i čisti krv, olakšava probavu, hrani creva dobrim bakterijama Foto: Shutterstock

Ko bi trebalo da bude oprezan?

Iako je kvas od cvekle blag i prirodan napitak, ne preporučuje se svima u istim količinama:

  • odrasli mogu slobodno da ga piju, ali u malim dozama (50–100 ml dnevno),
  • deca tek povremeno, jer napitak sadrži so,
  • osobe sa dijabetesom obično dobro podnose, jer se šećer tokom fermentacije razgradi, ali je važno pratiti reakcije,
  • osobe sa kamenom u bubregu trebalo bi da budu oprezne zbog oksalata u cvekli,
  • trudnice i dojilje mogu povremeno i u malim dozama,
  • ljudi sa gastritisom ili osetljivim želucem bolje da ga probaju razblaženog.

- Tri cvekle, malo soli i strpljenja i u tegli se stvara eliksir koji se vekovima koristi kao čuvar zdravlja. Dokaz da ono što vri i prirodno se kiseli, često krije najveću vrednost - poručuje Dida.

Izvor: Instagrama dida_zvonko_travar_s_velebita/Zdrvalje.kurir.rs

