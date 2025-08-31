Kvas od cvekle je slovenski eliksir: Recept travara čisti jetru i pokreće probavu
Dok se danas okrećemo gaziranim napicima, u Rusiji već vekovima iz tegli i flaša teče nešto drugo, kvas od cvekle. Ovaj fermentisani napitak pije se više od pola milenijuma, a mnogi ga smatraju pravim eliksirom za jetru, krvnu sliku i probavu, navodi na svom Instagram profilu čuveni Dida Zvonko, travar s Velebita. Recept je jednostavan, a rezultat rubin crveno "čudo".
Recept za kvas od cvekle
Potrebno vam je
- 3 sveže cvekle, isečene na kockice,
- 2 kašike soli,
- šaka semenki slačice (senfa),
- malo sveže ili suve mirođije,
- prokuvana i ohlađena voda.
Priprema
Cvekla se stavi u veću teglu, doda se so, slačica i mirođija, pa sve prelije prokuvanom vodom. Tegla se zatvori gazom ili papirom za pečenje i ostavi da stoji na sobnoj temperaturi 5-7 dana. Svakodnevno je potrebno promućkati ili promešati drvenom kašikom da komadići cvekle ne isplivaju na površinu.
Kada dobije intenzivnu rubin crvenu boju i blago kiselkast miris, napitak se procedi, sipa u staklenu flašu i čuva u frižideru do dve nedelje. Pije se u malim količinama, po pola decilitra dnevno, desetak dana zaredom. Nakon pauze, kura se može ponoviti.
Za šta je dobar?
Prema narodnom iskustvu i savremenim znanjima o fermentisanim napicima, kvas od cvekle podstiče rad jetre i čisti krv, deluje kao blagi laksativ i olakšava probavu, smanjuje nadimanje i grčeve, potpomaže detoksikaciju, hrani creva dobrim bakterijama, poput prirodnog probiotika, obezbeđuje minerale i blagu energiju i jača imunitet na potpuno prirodan način, navodi Dida Zvonko.
Ko bi trebalo da bude oprezan?
Iako je kvas od cvekle blag i prirodan napitak, ne preporučuje se svima u istim količinama:
- odrasli mogu slobodno da ga piju, ali u malim dozama (50–100 ml dnevno),
- deca tek povremeno, jer napitak sadrži so,
- osobe sa dijabetesom obično dobro podnose, jer se šećer tokom fermentacije razgradi, ali je važno pratiti reakcije,
- osobe sa kamenom u bubregu trebalo bi da budu oprezne zbog oksalata u cvekli,
- trudnice i dojilje mogu povremeno i u malim dozama,
- ljudi sa gastritisom ili osetljivim želucem bolje da ga probaju razblaženog.
- Tri cvekle, malo soli i strpljenja i u tegli se stvara eliksir koji se vekovima koristi kao čuvar zdravlja. Dokaz da ono što vri i prirodno se kiseli, često krije najveću vrednost - poručuje Dida.
Izvor: Instagrama dida_zvonko_travar_s_velebita/Zdrvalje.kurir.rs