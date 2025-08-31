Slušaj vest

Dok se danas okrećemo gaziranim napicima, u Rusiji već vekovima iz tegli i flaša teče nešto drugo, kvas od cvekle. Ovaj fermentisani napitak pije se više od pola milenijuma, a mnogi ga smatraju pravim eliksirom za jetru, krvnu sliku i probavu, navodi na svom Instagram profilu čuveni Dida Zvonko, travar s Velebita. Recept je jednostavan, a rezultat rubin crveno "čudo".

Recept za kvas od cvekle

Potrebno vam je

3 sveže cvekle , isečene na kockice,

, isečene na kockice, 2 kašike soli,

šaka semenki slačice (senfa),

(senfa), malo sveže ili suve mirođije,

prokuvana i ohlađena voda.

Priprema

Cvekla se stavi u veću teglu, doda se so, slačica i mirođija, pa sve prelije prokuvanom vodom. Tegla se zatvori gazom ili papirom za pečenje i ostavi da stoji na sobnoj temperaturi 5-7 dana. Svakodnevno je potrebno promućkati ili promešati drvenom kašikom da komadići cvekle ne isplivaju na površinu.

Proceđen kvas sipajte u flašu i pijte po pola decilitara dnevno 10 dana Foto: Shutterstock

Kada dobije intenzivnu rubin crvenu boju i blago kiselkast miris, napitak se procedi, sipa u staklenu flašu i čuva u frižideru do dve nedelje. Pije se u malim količinama, po pola decilitra dnevno, desetak dana zaredom. Nakon pauze, kura se može ponoviti.

Za šta je dobar?

Prema narodnom iskustvu i savremenim znanjima o fermentisanim napicima, kvas od cvekle podstiče rad jetre i čisti krv, deluje kao blagi laksativ i olakšava probavu, smanjuje nadimanje i grčeve, potpomaže detoksikaciju, hrani creva dobrim bakterijama, poput prirodnog probiotika, obezbeđuje minerale i blagu energiju i jača imunitet na potpuno prirodan način, navodi Dida Zvonko.

Kvas od cvekle podstiče rad jetre i čisti krv, olakšava probavu, hrani creva dobrim bakterijama Foto: Shutterstock

Ko bi trebalo da bude oprezan?

Iako je kvas od cvekle blag i prirodan napitak, ne preporučuje se svima u istim količinama:

odrasli mogu slobodno da ga piju, ali u malim dozama (50–100 ml dnevno),

mogu slobodno da ga piju, ali u malim dozama (50–100 ml dnevno), deca tek povremeno, jer napitak sadrži so,

tek povremeno, jer napitak sadrži so, osobe sa dijabetesom obično dobro podnose, jer se šećer tokom fermentacije razgradi, ali je važno pratiti reakcije,

obično dobro podnose, jer se šećer tokom fermentacije razgradi, ali je važno pratiti reakcije, osobe sa kamenom u bubregu trebalo bi da budu oprezne zbog oksalata u cvekli,

trebalo bi da budu oprezne zbog oksalata u cvekli, trudnice i dojilje mogu povremeno i u malim dozama,

mogu povremeno i u malim dozama, ljudi sa gastritisom ili osetljivim želucem bolje da ga probaju razblaženog.