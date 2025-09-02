Slušaj vest

Kada se radi o ženskom zdravlju jedna od najcenjenijih biljaka u narodnoj i savremenoj medicini jeste kantarion, poznat i kao gospina trava.

Kantarion ima snažna antiinflamatorna, antibakterijska i regenerativna svojstva, zbog čega je često preporučivana u prirodnoj nezi ženskog intimnog zdravlja.

Zašto je kantarion dobar za vaginalno zdravlje?

Kantarion deluje protivupalno, pomaže u zarastanju sluzokože i kože, i ima blag antiseptički efekat. Koristi se kod iritacija, manjih infekcija, neprijatnog osećaja suvoće i svraba, ali i kao preventiva za očuvanje ravnoteže vaginalne flore.

Jedan od načina primene kantariona jeste ispiranje blagim biljnim čajem, a drugi — upotreba kantarionovog ulja.

Čaj od kantariona za ispiranje

Potrebno je

* 1 kašičica suvog cveta i lista kantariona

* 200 ml ključale vode

Priprema

Prelijte suvu biljku ključalom vodom. Poklopite i ostavite da odstoji najmanje 10 minuta. Procedite i ostavite da se ohladi do mlake temperature.

Upotreba

Čaj sipajte u irigator (koji možete kupiti u apoteci), i pažljivo uputite mlaku tečnost u vaginu do dubine od oko 5 cm. Pustite da tečnost prirodno iscuri. Ovaj postupak se može primenjivati 1–2 puta nedeljno, ne češće, kako se ne bi narušila prirodna ravnoteža flore.

Napomena: Ispiranje vagine se ne preporučuje kao svakodnevna praksa, već samo povremeno, po potrebi i uz savet ginekologa.

kantarion-shutterstock-1823021858.jpg
Kantarion deluje protivupalno, pomaže u zarastanju sluzokože i kože, i ima blag antiseptički efekat Foto: Shutterstock

Kantarionovo ulje - melem za ženske tegobe

Pored čaja, izuzetno je delotvorno i kantarionovo ulje, koje se koristi spolja, za negu intimne regije — naročito kod iritacija, suvih sluzokoža ili nakon depilacije/brijanja.

Kako se koristi?

Nanosi se u tankom sloju na spoljašnje delove intimne regije.

Može se koristiti svakodnevno, naročito uveče pre spavanja.

Ne koristi se neposredno pre izlaganja suncu, jer kantarion povećava osetljivost na UV zračenje.

kantarionovo-ulje.jpg
Kantarionovo ulje se koristi spolja, za negu intimne regije — naročito kod iritacija, suvih sluzokoža ili nakon depilacije/brijanja. Foto: Shutterstock

Kako napraviti kantarionovo ulje kod kuće?

Potrebno je

* Svež cvet kantariona (može i sušen, ako svež nije dostupan)

* Hladno ceđeno maslinovo ulje ili drugo kvalitetno biljno ulje

* Čista staklena tegla

Priprema

Teglu napunite cvetovima kantariona (nemojte pritiskati).

Prelijte ih uljem tako da potpuno prekrije biljku.

Zatvorite teglu i ostavite je da stoji na suncu 3 do 4 nedelje, povremeno protresite.

Nakon toga, procedite ulje i sipajte u tamnu bocu. Čuvajte na hladnom i tamnom mestu.

Kada bi trebalo da se obratiti lekaru?

Kantarion je odličan saveznik u prevenciji i blagoj podršci, ali nije zamena za lekarsku terapiju. Ako imate uporne ili ozbiljnije simptome (jak svrab, neprijatan miris, pojačan sekret, bol), obavezno se obratite ginekologu.

Zaključak

Kantarion je jednostavna, a moćna biljka iz prirode — bilo kao čaj za ispiranje ili ulje za negu, može biti dragocen dodatak u održavanju ženskog intimnog zdravlja. Primenjen pažljivo i umereno, u dogovoru sa stručnjakom, predstavlja blagu i prirodnu podršku balansu vaginalne flore.

Kantarion umesto antidepresiva: Blagotvorno deluje na žensko zdravlje i probleme sa nesanicom

