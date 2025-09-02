Slušaj vest

Kada se radi o ženskom zdravlju jedna od najcenjenijih biljaka u narodnoj i savremenoj medicini jeste kantarion, poznat i kao gospina trava.

Kantarion ima snažna antiinflamatorna, antibakterijska i regenerativna svojstva, zbog čega je često preporučivana u prirodnoj nezi ženskog intimnog zdravlja.

Zašto je kantarion dobar za vaginalno zdravlje?

Kantarion deluje protivupalno, pomaže u zarastanju sluzokože i kože, i ima blag antiseptički efekat. Koristi se kod iritacija, manjih infekcija, neprijatnog osećaja suvoće i svraba, ali i kao preventiva za očuvanje ravnoteže vaginalne flore.

Jedan od načina primene kantariona jeste ispiranje blagim biljnim čajem, a drugi — upotreba kantarionovog ulja.

Čaj od kantariona za ispiranje

Potrebno je

* 1 kašičica suvog cveta i lista kantariona

* 200 ml ključale vode

Priprema

Prelijte suvu biljku ključalom vodom. Poklopite i ostavite da odstoji najmanje 10 minuta. Procedite i ostavite da se ohladi do mlake temperature.

Upotreba

Čaj sipajte u irigator (koji možete kupiti u apoteci), i pažljivo uputite mlaku tečnost u vaginu do dubine od oko 5 cm. Pustite da tečnost prirodno iscuri. Ovaj postupak se može primenjivati 1–2 puta nedeljno, ne češće, kako se ne bi narušila prirodna ravnoteža flore.

Napomena: Ispiranje vagine se ne preporučuje kao svakodnevna praksa, već samo povremeno, po potrebi i uz savet ginekologa.

Kantarion deluje protivupalno, pomaže u zarastanju sluzokože i kože, i ima blag antiseptički efekat Foto: Shutterstock

Kantarionovo ulje - melem za ženske tegobe

Pored čaja, izuzetno je delotvorno i kantarionovo ulje, koje se koristi spolja, za negu intimne regije — naročito kod iritacija, suvih sluzokoža ili nakon depilacije/brijanja.

Kako se koristi?

Nanosi se u tankom sloju na spoljašnje delove intimne regije.

Može se koristiti svakodnevno, naročito uveče pre spavanja.

Ne koristi se neposredno pre izlaganja suncu, jer kantarion povećava osetljivost na UV zračenje.

Kantarionovo ulje se koristi spolja, za negu intimne regije — naročito kod iritacija, suvih sluzokoža ili nakon depilacije/brijanja. Foto: Shutterstock

Kako napraviti kantarionovo ulje kod kuće?

Potrebno je

* Svež cvet kantariona (može i sušen, ako svež nije dostupan)

* Hladno ceđeno maslinovo ulje ili drugo kvalitetno biljno ulje

* Čista staklena tegla

Priprema

Teglu napunite cvetovima kantariona (nemojte pritiskati).

Prelijte ih uljem tako da potpuno prekrije biljku.

Zatvorite teglu i ostavite je da stoji na suncu 3 do 4 nedelje, povremeno protresite.

Nakon toga, procedite ulje i sipajte u tamnu bocu. Čuvajte na hladnom i tamnom mestu.

Kada bi trebalo da se obratiti lekaru?

Kantarion je odličan saveznik u prevenciji i blagoj podršci, ali nije zamena za lekarsku terapiju. Ako imate uporne ili ozbiljnije simptome (jak svrab, neprijatan miris, pojačan sekret, bol), obavezno se obratite ginekologu.

Zaključak