Slušaj vest

Čaj od đumbira je jedan od najjednostavnijih načina da iskoristite njegova lekovita svojstva – koristi se vekovima, a danas ga podržava i savremena medicina.

Obnavljanje ravnoteže crevne mikroflore

Čaj od đumbira se priprema potapanjem svežeg ili sušenog đumbira u ključaloj vodi. Ima oštar, blago začinjen ukus i aromu. Takođe je dostupan u gotovim kesicama čaja, koje su uglavnom jeftine.

Đumbir ima dugu istoriju upotrebe u tradicionalnoj medicini. U ajurvedi i tradicionalnoj kineskoj medicini koristi se za „resetovanje“ crevne mikroflore nakon bolesti, poboljšanje apsorpcije drugih biljaka i ublažavanje problema sa varenjem, poput dijareje.

Nutritivna vrednost čaja od đumbira

Nutritivni sastav varira u zavisnosti od pripreme i dodatnih sastojaka, ali prosečna šolja čaja od đumbira (prema USDA) sadrži:

Kalorije: 2,4

Ugljeni hidrati: 0,4 g

Masnoće: 0,02 g

Vlakna: 0 g

Proteini: 0,05 g

Bakar: 0,03 mg

Čaj od đumbira sadrži male količine vitamina i minerala, ali je najvredniji zbog antioksidanasa poput gingerola i šogaola – jedinjenja zaslužnih za njegove glavne zdravstvene koristi, uključujući ublažavanje mučnine, smanjenje upale i zaštitu srca.

Đumbir je prirodan začin koji pomaže varenju, jača imunitet i ublažava upalu Foto: Shutterstock

Glavne prednosti čaja od đumbira

Umiruje želudac

Tradicionalno se koristi za ublažavanje mučnine i lošeg varenja. Podstiče brže pražnjenje želuca i smanjuje nelagodnost.

Posebno efikasan kod jutarnjih mučnina u trudnoći – istraživanja pokazuju da je bezbedan i značajno smanjuje mučninu i povraćanje.



Iako su većina istraživanja rađena na suplementima, i čaj sadrži korisna jedinjenja.

Jača imunitet

Jedinjenja u đumbiru imaju antiinflamatorna i antimikrobna dejstva – mogu sprečiti rast bakterija, gljivica i virusa. Studije na životinjama pokazale su da ekstrakt đumbira može poboljšati sastav crevne mikroflore i ojačati imuni sistem.

Laboratorijske studije ukazuju na antivirusnu aktivnost protiv respiratornih virusa, ali su potrebna dodatna istraživanja na ljudima.

Poboljšava varenje

Može ublažiti gorušicu i refluks smanjenjem pritiska na donji deo jednjaka.

Smanjuje simptome funkcionalne dispepsije (bol u stomaku, nadimanje, osećaj punoće posle malog obroka).

Takođe može pomoći kod povraćanja kod dece sa gastroenteritisom.

Štiti srce

Antioksidativna i antiinflamatorna dejstva đumbira smanjuju rizik od oštećenja krvnih sudova. Može pomoći u snižavanju krvnog pritiska i holesterola.

Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija đumbira poboljšava nivo triglicerida i LDL/HDL holesterola Foto: Shutterstock

Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija đumbira poboljšava nivo triglicerida i LDL/HDL holesterola i smanjuje rizik od hipertenzije i srčanih bolesti.

Ublažava bol i upalu

Smanjuje markere upale (kao što su CRP i interleukin 1-beta) kod osoba sa reumatoidnim artritisom.

Studije pokazuju da đumbir može biti jednako efikasan kao ibuprofen u ublažavanju bolova nakon operacije, poput vađenja umnjaka.

Kako izvući najviše iz čaja?

Ako želite da poboljšate ukus i efikasnost čaja od đumbira, isprobajte sledeće savete:

Kada se ohladi, dodajte kockice leda za osvežavajući ledeni čaj.

Prelijte ga penastim ovsenim mlekom za kremasti đumbir late.

Kombinujte svež đumbir sa biljkama poput sladića ili komorača kako biste uravnotežili njegova zagrevajuća svojstva.

Ne bacajte ostatke! Đumbir se može koristiti za više tura čaja (3–4 puta), a kora se može dodati supama, smutijima, marinadama ili kuvanom povrću. Kada je najbolje piti čaj od đumbira? Pre putovanja – ublažava mučninu tokom vožnje.

– ublažava mučninu tokom vožnje. Ujutru – odlična, umirujuća zamena za kafu, naročito sa limunom ili biljnim mlekom.

– odlična, umirujuća zamena za kafu, naročito sa limunom ili biljnim mlekom. Kod prehlade – jača imunitet i ublažava simptome.

– jača imunitet i ublažava simptome. Uz obrok – pomaže varenju i smanjuje nadutost.

– pomaže varenju i smanjuje nadutost. Uveče – bez kofeina, pa pomaže opuštanju pred spavanje.