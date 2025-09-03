Čaj od đumbira za jak imunitet: Pravi saveznik u sezoni virusa
Čaj od đumbira je jedan od najjednostavnijih načina da iskoristite njegova lekovita svojstva – koristi se vekovima, a danas ga podržava i savremena medicina.
Obnavljanje ravnoteže crevne mikroflore
Čaj od đumbira se priprema potapanjem svežeg ili sušenog đumbira u ključaloj vodi. Ima oštar, blago začinjen ukus i aromu. Takođe je dostupan u gotovim kesicama čaja, koje su uglavnom jeftine.
Đumbir ima dugu istoriju upotrebe u tradicionalnoj medicini. U ajurvedi i tradicionalnoj kineskoj medicini koristi se za „resetovanje“ crevne mikroflore nakon bolesti, poboljšanje apsorpcije drugih biljaka i ublažavanje problema sa varenjem, poput dijareje.
Nutritivna vrednost čaja od đumbira
Nutritivni sastav varira u zavisnosti od pripreme i dodatnih sastojaka, ali prosečna šolja čaja od đumbira (prema USDA) sadrži:
- Kalorije: 2,4
- Ugljeni hidrati: 0,4 g
- Masnoće: 0,02 g
- Vlakna: 0 g
- Proteini: 0,05 g
- Bakar: 0,03 mg
Čaj od đumbira sadrži male količine vitamina i minerala, ali je najvredniji zbog antioksidanasa poput gingerola i šogaola – jedinjenja zaslužnih za njegove glavne zdravstvene koristi, uključujući ublažavanje mučnine, smanjenje upale i zaštitu srca.
Glavne prednosti čaja od đumbira
Umiruje želudac
Tradicionalno se koristi za ublažavanje mučnine i lošeg varenja. Podstiče brže pražnjenje želuca i smanjuje nelagodnost.
Posebno efikasan kod jutarnjih mučnina u trudnoći – istraživanja pokazuju da je bezbedan i značajno smanjuje mučninu i povraćanje.
Iako su većina istraživanja rađena na suplementima, i čaj sadrži korisna jedinjenja.
Jača imunitet
Jedinjenja u đumbiru imaju antiinflamatorna i antimikrobna dejstva – mogu sprečiti rast bakterija, gljivica i virusa. Studije na životinjama pokazale su da ekstrakt đumbira može poboljšati sastav crevne mikroflore i ojačati imuni sistem.
Laboratorijske studije ukazuju na antivirusnu aktivnost protiv respiratornih virusa, ali su potrebna dodatna istraživanja na ljudima.
Poboljšava varenje
- Može ublažiti gorušicu i refluks smanjenjem pritiska na donji deo jednjaka.
- Smanjuje simptome funkcionalne dispepsije (bol u stomaku, nadimanje, osećaj punoće posle malog obroka).
- Takođe može pomoći kod povraćanja kod dece sa gastroenteritisom.
Štiti srce
Antioksidativna i antiinflamatorna dejstva đumbira smanjuju rizik od oštećenja krvnih sudova. Može pomoći u snižavanju krvnog pritiska i holesterola.
Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija đumbira poboljšava nivo triglicerida i LDL/HDL holesterola i smanjuje rizik od hipertenzije i srčanih bolesti.
Ublažava bol i upalu
Smanjuje markere upale (kao što su CRP i interleukin 1-beta) kod osoba sa reumatoidnim artritisom.
Studije pokazuju da đumbir može biti jednako efikasan kao ibuprofen u ublažavanju bolova nakon operacije, poput vađenja umnjaka.
Kako izvući najviše iz čaja?
Ako želite da poboljšate ukus i efikasnost čaja od đumbira, isprobajte sledeće savete:
- Kada se ohladi, dodajte kockice leda za osvežavajući ledeni čaj.
- Prelijte ga penastim ovsenim mlekom za kremasti đumbir late.
- Kombinujte svež đumbir sa biljkama poput sladića ili komorača kako biste uravnotežili njegova zagrevajuća svojstva.
- Ne bacajte ostatke! Đumbir se može koristiti za više tura čaja (3–4 puta), a kora se može dodati supama, smutijima, marinadama ili kuvanom povrću.
Kada je najbolje piti čaj od đumbira?
- Pre putovanja – ublažava mučninu tokom vožnje.
- Ujutru – odlična, umirujuća zamena za kafu, naročito sa limunom ili biljnim mlekom.
- Kod prehlade – jača imunitet i ublažava simptome.
- Uz obrok – pomaže varenju i smanjuje nadutost.
- Uveče – bez kofeina, pa pomaže opuštanju pred spavanje.
