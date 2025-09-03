Slušaj vest

Čaj od đumbira je jedan od najjednostavnijih načina da iskoristite njegova lekovita svojstva – koristi se vekovima, a danas ga podržava i savremena medicina.

Obnavljanje ravnoteže crevne mikroflore

Čaj od đumbira se priprema potapanjem svežeg ili sušenog đumbira u ključaloj vodi. Ima oštar, blago začinjen ukus i aromu. Takođe je dostupan u gotovim kesicama čaja, koje su uglavnom jeftine.

Đumbir ima dugu istoriju upotrebe u tradicionalnoj medicini. U ajurvedi i tradicionalnoj kineskoj medicini koristi se za „resetovanje“ crevne mikroflore nakon bolesti, poboljšanje apsorpcije drugih biljaka i ublažavanje problema sa varenjem, poput dijareje.

Nutritivna vrednost čaja od đumbira

Nutritivni sastav varira u zavisnosti od pripreme i dodatnih sastojaka, ali prosečna šolja čaja od đumbira (prema USDA) sadrži:

  • Kalorije: 2,4
  • Ugljeni hidrati: 0,4 g
  • Masnoće: 0,02 g
  • Vlakna: 0 g
  • Proteini: 0,05 g
  • Bakar: 0,03 mg

Čaj od đumbira sadrži male količine vitamina i minerala, ali je najvredniji zbog antioksidanasa poput gingerola i šogaola – jedinjenja zaslužnih za njegove glavne zdravstvene koristi, uključujući ublažavanje mučnine, smanjenje upale i zaštitu srca.

djumbir-biljka-cudotvorna-mucnina-stomak-tegobe.jpg
Đumbir je prirodan začin koji pomaže varenju, jača imunitet i ublažava upalu Foto: Shutterstock

Glavne prednosti čaja od đumbira

Umiruje želudac

Tradicionalno se koristi za ublažavanje mučnine i lošeg varenja. Podstiče brže pražnjenje želuca i smanjuje nelagodnost.
Posebno efikasan kod jutarnjih mučnina u trudnoći – istraživanja pokazuju da je bezbedan i značajno smanjuje mučninu i povraćanje.

Iako su većina istraživanja rađena na suplementima, i čaj sadrži korisna jedinjenja.

Jača imunitet

Jedinjenja u đumbiru imaju antiinflamatorna i antimikrobna dejstva – mogu sprečiti rast bakterija, gljivica i virusa. Studije na životinjama pokazale su da ekstrakt đumbira može poboljšati sastav crevne mikroflore i ojačati imuni sistem.

Laboratorijske studije ukazuju na antivirusnu aktivnost protiv respiratornih virusa, ali su potrebna dodatna istraživanja na ljudima.

Poboljšava varenje

  • Može ublažiti gorušicu i refluks smanjenjem pritiska na donji deo jednjaka.
  • Smanjuje simptome funkcionalne dispepsije (bol u stomaku, nadimanje, osećaj punoće posle malog obroka).
  • Takođe može pomoći kod povraćanja kod dece sa gastroenteritisom.

Štiti srce

Antioksidativna i antiinflamatorna dejstva đumbira smanjuju rizik od oštećenja krvnih sudova. Može pomoći u snižavanju krvnog pritiska i holesterola.

holesterol-shutterstock-1099402034.jpg
Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija đumbira poboljšava nivo triglicerida i LDL/HDL holesterola Foto: Shutterstock

Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija đumbira poboljšava nivo triglicerida i LDL/HDL holesterola i smanjuje rizik od hipertenzije i srčanih bolesti.

Ublažava bol i upalu

Smanjuje markere upale (kao što su CRP i interleukin 1-beta) kod osoba sa reumatoidnim artritisom.
Studije pokazuju da đumbir može biti jednako efikasan kao ibuprofen u ublažavanju bolova nakon operacije, poput vađenja umnjaka.

Kako izvući najviše iz čaja?

Ako želite da poboljšate ukus i efikasnost čaja od đumbira, isprobajte sledeće savete:

  • Kada se ohladi, dodajte kockice leda za osvežavajući ledeni čaj.
  • Prelijte ga penastim ovsenim mlekom za kremasti đumbir late.
  • Kombinujte svež đumbir sa biljkama poput sladića ili komorača kako biste uravnotežili njegova zagrevajuća svojstva.
  • Ne bacajte ostatke! Đumbir se može koristiti za više tura čaja (3–4 puta), a kora se može dodati supama, smutijima, marinadama ili kuvanom povrću.

Kada je najbolje piti čaj od đumbira?

  • Pre putovanja – ublažava mučninu tokom vožnje.
  • Ujutru – odlična, umirujuća zamena za kafu, naročito sa limunom ili biljnim mlekom.
  • Kod prehlade – jača imunitet i ublažava simptome.
  • Uz obrok – pomaže varenju i smanjuje nadutost.
  • Uveče – bez kofeina, pa pomaže opuštanju pred spavanje.

Izvor: Zivim.jutarnji.hr/Zdravlje.Kurir.rs

Srce voli đumbir, šta se zaista dešava kada ga redovno unosite?

Ne propustiteIshranaJutarnji napitak za ravan stomak: Osveženje koje pokreće metabolizam
bokal sa aromatičnom vodom na stolu sa sastojcima. krastavac, limun i đumbir
Ishrana8 namirnica koje troše kalorije dok ih jedete: Stručnjak otkriva zašto je broj 7 poseban
danijela.jpg
Zdravlje iz PrirodeMuči vas laringitis? Olakšajte bol uz pomoć ovih 10 saveta
promuklost-shutterstock-666664645.jpg
Zdravlje iz PrirodeMoćna jutarnja mešavina za dobro varenje i zdrav nivo holesterola: Evo kako da je brzo i lako napravite
mešavina za holesterol shutterstock_1675921891.jpg