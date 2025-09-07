Dva čaja za ublažavanje gastritisa: Umiruju želudac i povoljno utiču na varenje
Govorimo o čajevima za refluks i gastritis, pripremljenim od biljaka koje imaju korisna svojstva za digestivni sistem. Ovi topli i zdravi napici mogu pružiti dragocenu podršku u borbi protiv želudačne kiseline i smirivanju upale želudačnih zidova.
Gastroezofagealni refluks i gastritis spadaju među najčešće poremećaje organa za varenje. Mogu nastati usled problema u gastrointestinalnom sistemu, ali i kao posledica stresnih situacija. Ovi poremećaji prate prekomerno lučenje želudačne kiseline koja iritira i izaziva upalu sluznice želuca, što dovodi do simptoma poput:
Kod refluksa, želudačna kiselina može dospeti u jednjak, izazivajući bol u grudima, osećaj kiseline u grlu, otežano gutanje, kašalj i kiselo podrigivanje.
Čajevi za refluks i gastritis deluju umirujuće i antispazmodično, zahvaljujući lekovitim svojstvima biljaka od kojih se pripremaju. Oni su dobra alternativa za ljude koji žele da izbegnu prekomerno korišćenje lekova ili imaju ove tegobe samo povremeno. Osim što smiruju želudac i creva, ovi čajevi podstiču opuštanje, pomažući da se ublaže anksioznost, nervoza i stres, koji su često u osnovi problema sa varenjem.
Priprema čaja za refluks je veoma jednostavna – dovoljno je nabaviti posebnu mešavinu namenjenu ovim tegobama, bilo gotovu ili spravljenu kod pouzdanog travara. Ovi napici na bazi prirodnih sastojaka mogu biti dragoceni saveznik u ublažavanju neprijatnosti na blag način, stvarajući osećaj opuštenosti i doprinoseći ravnoteži tela i uma.
Biljni čaj od đumbira i limuna
Potrebno je:
- 3 do 4 kriške svežeg korena đumbira
- sok od 1/2 limuna
- 250 ml ključale vode
Đumbir podstiče varenje i ublažava mučninu, dok limun pomaže u neutralisanju viška želudačne kiseline. Savršen izbor za jutarnje sate.
Biljni čaj od cimeta i anisa
Potrebno je:
- 1 štapić cimeta
- 1/2 kašičice semenki anisa
- 250 ml ključale vode
Cimet deluje protivupalno i antibakterijski, dok je anis odličan za varenje i smanjenje nadutosti.
Šta još pomaže pored čajeva?
Pored biljnih čajeva, kontrola refluksa podrazumeva i usvajanje zdravih životnih navika, kao i izbegavanje određene hrane. Evo nekoliko korisnih saveta:
- Jedite polako i temeljno žvaćite hranu
- Izbegavajte dugo sedenje nakon obroka
- Ograničite unos industrijski prerađene hrane, citrusnog voća, čokolade, kafe, alkohola i ljutih začina
- Pijte vodu sobne temperature
- Ujutru popijte malo vode sa limunom
Prateći ove smernice i redovno uživajući u biljnim čajevima sa blagotvornim dejstvom, možete na prirodan način držati refluks pod kontrolom, povratiti osećaj dobrobiti i unutrašnjeg mira.
Izvor: terzaluna.com/zdravlje.kurir.rs
