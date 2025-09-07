Slušaj vest

Govorimo o čajevima za refluks i gastritis, pripremljenim od biljaka koje imaju korisna svojstva za digestivni sistem. Ovi topli i zdravi napici mogu pružiti dragocenu podršku u borbi protiv želudačne kiseline i smirivanju upale želudačnih zidova.

Gastroezofagealni refluks i gastritis spadaju među najčešće poremećaje organa za varenje. Mogu nastati usled problema u gastrointestinalnom sistemu, ali i kao posledica stresnih situacija. Ovi poremećaji prate prekomerno lučenje želudačne kiseline koja iritira i izaziva upalu sluznice želuca, što dovodi do simptoma poput:

gorušice

mučnine

osećaja težine

nadutosti

Kod refluksa, želudačna kiselina može dospeti u jednjak, izazivajući bol u grudima, osećaj kiseline u grlu, otežano gutanje, kašalj i kiselo podrigivanje.

Čajevi za refluks i gastritis deluju umirujuće i antispazmodično, zahvaljujući lekovitim svojstvima biljaka od kojih se pripremaju. Oni su dobra alternativa za ljude koji žele da izbegnu prekomerno korišćenje lekova ili imaju ove tegobe samo povremeno. Osim što smiruju želudac i creva, ovi čajevi podstiču opuštanje, pomažući da se ublaže anksioznost, nervoza i stres, koji su često u osnovi problema sa varenjem.

Priprema čaja za refluks je veoma jednostavna – dovoljno je nabaviti posebnu mešavinu namenjenu ovim tegobama, bilo gotovu ili spravljenu kod pouzdanog travara. Ovi napici na bazi prirodnih sastojaka mogu biti dragoceni saveznik u ublažavanju neprijatnosti na blag način, stvarajući osećaj opuštenosti i doprinoseći ravnoteži tela i uma.

Đumbir podstiče varenje i ublažava mučninu, dok limun pomaže u neutralisanju viška želudačne kiseline Foto: Shutterstock

Biljni čaj od đumbira i limuna

Potrebno je:

3 do 4 kriške svežeg korena đumbira

sok od 1/2 limuna

250 ml ključale vode

Đumbir podstiče varenje i ublažava mučninu, dok limun pomaže u neutralisanju viška želudačne kiseline. Savršen izbor za jutarnje sate.

Biljni čaj od cimeta i anisa

Potrebno je:

1 štapić cimeta

1/2 kašičice semenki anisa

250 ml ključale vode

Cimet deluje protivupalno i antibakterijski, dok je anis odličan za varenje i smanjenje nadutosti.

Ukoliko imate problema sa želudačnom kiselinom jedite polako i temeljno žvaćite hranu Foto: Shutterstock

Šta još pomaže pored čajeva?

Pored biljnih čajeva, kontrola refluksa podrazumeva i usvajanje zdravih životnih navika, kao i izbegavanje određene hrane. Evo nekoliko korisnih saveta:

Jedite polako i temeljno žvaćite hranu

Izbegavajte dugo sedenje nakon obroka

Ograničite unos industrijski prerađene hrane, citrusnog voća, čokolade, kafe, alkohola i ljutih začina

Pijte vodu sobne temperature

Ujutru popijte malo vode sa limunom

Prateći ove smernice i redovno uživajući u biljnim čajevima sa blagotvornim dejstvom, možete na prirodan način držati refluks pod kontrolom, povratiti osećaj dobrobiti i unutrašnjeg mira.