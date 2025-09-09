Slušaj vest

Kamilica, koju su stari Egipćani smatrali „svetim cvetom sunca“, korišćena je u civilizacijama poput Stare Grčke i Rima i kao začin i kao blagotvorna biljka. Prema savremenim istraživanjima, može doprineti osećaju pospanosti, što rezultira boljim noćnim snom.

To je zato što kamilica sadrži aktivni sastojak apigenin, koji se vezuje za određene receptore u mozgu, smanjujući aktivnost u centralnom nervnom sistemu i umanjujući anksioznost. Dijetetičarka Bet Červoni je rekla Klinici u Klivlendu: - Kamilica u osnovi deluje kao blagi sedativ. Ti gutljaji će vam zaista pomoći da zaspite.

Pored boljeg sna kamilic ima i druge zdravstvene prednosti

Međutim, biljka nudi mnoštvo prednosti i pored boljeg sna. Kamilica sadrži korisna jedinjenja poput flavonoida, terpenoida i kumarina, koji doprinose njenim blagotvornim svojstvima.

Snižava krvni pritisak i štiti jetru

Takođe je utvrđeno da kamilica može smanjiti krvni pritisak. Istraživanje iz 2020. godine ukazuje na njen potencijal u regulaciji krvnog pritiska, kao i na antiinflamatorno dejstvo, antioksidativna svojstva, zaštitu jetre i moguće antikancerogene efekte.

Izvor važnih minerala: kalijum i kalcijum

Pored toga, mali beli cvet bogat je kalijumom, elektrolitom koji pomaže funkcionisanju nervnog sistema, štiti zdravlje kostiju, sprečava nastanak kamena u bubregu i reguliše rad srca, prema podacima UCLA Health. Kalijum takođe može ublažiti negativne efekte ishrane bogate solju, kao što je povišen krvni pritisak, prema Američkom udruženju za srce.

Kamilica bogata je kalcijumom koji štiti zdravlje kostiju Foto: Shutterstock

Kamilica je i izvor kalcijuma, koji pomaže u očuvanju jakih kostiju i zuba, podržava kontrakcije mišića i pomaže normalnom zgrušavanju krvi.

Blagotvorno deluje na srce i šećer u krvi

Može imati i koristi za zdravlje srca, kamilica je bogata antioksidansima koji mogu doprineti zdravlju kardiovaskularnog sistema. Takođe se navodi da može pomoći u regulisanju nivoa šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom tipa 2.

Prevencija pojedinih bolesti

Na kraju, kamilica može igrati ulogu u prevenciji određenih bolesti. Ljudi koji redovno piju čaj od kamilice mogli bi imati određenu zaštitu od nekih vrsta raka, prema podacima Medicinskog fakulteta Harvard.

Napomena Trudnice bi trebalo da izbegavaju kamilicu jer može izazvati prevremeni porođaj, upozorava Američka akademija porodičnih lekara. Takođe nije preporučljiva za osobe alergične na ambroziju, belu radenticu, hrizantemu ili neven.