Većina o plućima ne razmišlja sve dok ne dođe do kašlja, otežanog disanja ili napora — tada shvatimo koliko su ključna za svaki dah i pokret.

Pored izbegavanja pušenja i boravka na svežem vazduhu, jedan od načina da im se pomogne jeste zdrava ishrana. Određene namirnice sadrže hranljive materije koje podržavaju zdravlje respiratornih organa, a banane su među njima posebno važne.

Naime, one su bogat izvor kalijuma i magnezijuma, dva minerala koja su ključna za funkciju pluća. Banana srednje veličine (približno 118 grama) ima oko 422 mg kalijuma i skoro 32 mg magnezijuma.

Poređenja radi, prema smernicama Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA), preporučeni dnevni unos kalijuma za odrasle je 3.500 mg, dok je za dojilje preporučeni unos nešto veći, 4.000 mg dnevno.

Dakle, jedna banana nas već značajno približava ovim vrednostima.

Zašto su ovi minerali toliko važni za pluća?

Naučna istraživanja pokazuju da kalijum može smanjiti rizik od raka pluća. Pregled objavljen 2021. godine u časopisu „Translational Lung Cancer Research“ pokazao je da žene koje su unosile više kalijuma imaju manje šanse da razviju ovu bolest.

Međutim, naglašeno je da preterivanje nema isti efekat. U stvari, previsok nivo kalijuma može čak i smanjiti zaštitu. Objašnjenje delimično leži u ulozi kalijuma u jačanju T-ćelija, koje, pod povoljnim uslovima, mogu sprečiti širenje ćelija raka.

Naučna istraživanja pokazuju da kalijum može smanjiti rizik od raka pluća, a banane ga imaju u velikoj količini Foto: Shutterstock

Kalijum je takođe povezan sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (HOBP). Prema analizi iz 2022. godine objavljenoj u časopisu BMC Emergency Medicine, nedostatak kalijuma je čest kod pacijenata sa HOBP-om – zabeležen je kod približno 20 procenata ispitanih.

Pored ovog minerala, još jedan važan je magnezijum. Pored toga što doprinosi zdravlju mišića, može smanjiti upalne procese u plućima.

Magnezijum ublažava upale i pomaže disanju kod HOBP-a

U studiji iz 2021. godine, ljudi sa HOBP-om su uzimali 300 mg magnezijum citrata dnevno tokom šest meseci. Iako se kapacitet pluća nije značajno promenio, nivoi upale su se smanjili, što ukazuje na to da magnezijum može pomoći u olakšavanju disanja.

Dalja potvrda stigla je 2024. godine u časopisu „Scientific Reports“, gde su naučnici zaključili da magnezijum može smanjiti rizik od HOBP-a, zahvaljujući svojoj ulozi u jačanju mišića i smanjenju upale.

Drugim rečima, banana nije samo praktična i ukusna užina, već i odličan saveznik za zdrava pluća.