Šipak, poznat i kao divlja ruža, jedna je od najstarijih biljaka koje čovek koristi u ishrani i kao pomoć u ublažavanju tegoba. Još u kamenom dobu ljudi su posezali za njegovim lišćem, plodom i cvetovima, a za vreme Rimskog carstva verovalo se da pomaže čak i kod besnila. Otuda potiče i ime "pasja ruža".

U narodu je poznat pod više od deset različitih naziva, a nekada je bio nezaobilazan u špajzevima naših baka. Od njega su se pravile marmelade, džemovi, likeri i vina, što je, osim zdravstvene koristi, bilo i deo bogate tradicije. 

Riznica vitamina i minerala

Plod šipka sadrži obilje vitamina - D, P, K, B1, B2, B3 i provitamin A, ali najviše se ističe vitamin C. Njegova koncentracija je, prema istraživanjima, i do 50 puta viša nego u pomorandži. Zanimljivo je da kuvanje ne smanjuje njegov sadržaj, naprotiv, desetominutno kuvanje može da poveća količinu vitamina C.

shutterstock-1852835134.jpg
Plodovi se beru od sredine septembra do sredine oktobra, a sadrže 50 puta više vitamina C od pomorandži Foto: Shutterstock

Osim vitamina, šipak je bogat mineralima kao što su natrijum, gvožđe, selen, mangan, magnezijum, kalijum i fosfor. Odličan je izvor flavonoida, organskih kiselina, tanina i karotenoida (likopen i ksantofil).

Pomaže varenju i bubrezima

Voćne kiseline u šipku povoljno deluju na rad mokraćnog sistema i sprečavaju nastanak kamena u bubrezima. Istovremeno podstiču i regulišu varenje, ublažavaju dijareju, povraćanje i iritaciju želuca, a pomažu i obnovu želučane sluznice. Prirodni je diuretik koji oslobađa organizam od toksina i osvežava ceo sistem.

Jača imunitet i štiti od infekcija

Flavonoidi i vitamin C čine šipak odličnim saveznikom protiv bakterija i virusa. Posebno se ističe u prevenciji prehlade i gripa, a preporučuje se i u periodu oporavka, kada je imunitetu potrebna dodatna podrška.

Ublažava bolove u zglobovima

Zahvaljujući protivupalnim svojstvima, šipak se koristi kod artritisa, gihta i reume. Istraživanje iz 2007. godine pokazalo je da su pacijenti koji su svakodnevno uzimali kapsule šipka imali i do 40 odsto manje bolova u zglobovima.

artritis-palca-shutterstock-1503754919.jpg
Zahvaljujući protivupalnim svojstvima, šipak se koristi kod artritisa, gihta i reume Foto: Shutterstock

Štiti od stresa i hormonske neravnoteže

Šipak ublažava posledice stresa, odnosno pomaže kod probavnih smetnji, visokog krvnog pritiska i pojedinih problema sa cirkulacijom. Povoljno utiče na regulaciju hormona, smanjuje menstrualne grčeve i ublažava migrene i vrtoglavicu.

Čuvar lepote kože

Voćne kiseline iz šipka pomažu u regeneraciji kože, uklanjanju mrtvih ćelija i smanjenju proširenih pora. Podstiču stvaranje kolagena i vraćaju koži elastičnost i sjaj. Koristi se i kod psorijaze, ekcema, dermatitisa, opeklina i hiperpigmentacija. Ublažava bore, ožiljke, akne i strije.

Berba i upotreba

Šipak raste kao razgranat, trnovit grm sa belim ili ružičastim cvetovima. Plodovi se beru od sredine septembra do sredine oktobra, po suvom i sunčanom vremenu. Najbolji su tvrdi, svetlocrveni plodovi, dok prezreli nisu pogodni za sušenje. Nakon berbe, plodovi se suše na oko 40 °C, a kasnije koriste za čajeve, kompote, sirupe i razne kulinarske poslastice.

Napomena: sirov šipak nije za direktnu upotrebu jer dlačice iz ploda mogu da iritiraju probavni sistem, pa se preporučuje oprez.

Slede recepti za dva čaja koja čuvaju zdravlje bubrega, kao i za zdrav sirup od šipka. 

Čaj za prevenciju kamena u bubrezima

Potrebno vam je

  • kašika osušenih plodova šipka
  • 5 dl kipuće vode
  • 2 kašike meda
  • sok od ¼ limuna

Priprema

Šipak prelijte s 5 dl kipuće vode i ostavite da odstoji 8-10 minuta. Procedite i dodajte med i limunov sok. Čaj pijte tri puta dnevno, pre obroka.

sipak shutterstock_1494724367.jpg
Čaj od šipka je odličan za prevenciju kamena u bubrezima Foto: Shutterstock

Čaj za hroničnu upalu bubrega

Potrebno vam je

Koristite sledeće biljke u jednakoj srazmeri (npr. po jednu kašičicu)

Priprema

Jednu kašičicu mešavine preliti sa 3 dl kipuće vode, ostaviti 10-15 minuta, procediti i piti ujutru natašte i uveče pre spavanja.

Sirup od šipka

Potrebno vam je

  • 280 g smeđeg šećera (ili 12 kašika meda)
    100 g šipka
    1,5 l vode
    vanilin šećer

Priprema

Prokuvati 1,5 l vode sa 280 g smeđeg šećera (ili 12 kašika meda) i vanilin šećerom. Dodati 100 g šipka, kratko prokuvati, pa procediti kroz gustu krpu. Uliti u sterilne flaše i čuvati na hladnom. Otvorena flaša traje do 10 dana. Sirup je izvrstan za kolače, sladoled, voćne kupove ili palačinke.

Izvor: Alternativa-za-vas.com/Zdravlje.kurir.rs

