Šipak čuva bubrege i kosti, uravnotežuje hormone: Tri načina da iskorite ovu riznicu zdravlja
Šipak, poznat i kao divlja ruža, jedna je od najstarijih biljaka koje čovek koristi u ishrani i kao pomoć u ublažavanju tegoba. Još u kamenom dobu ljudi su posezali za njegovim lišćem, plodom i cvetovima, a za vreme Rimskog carstva verovalo se da pomaže čak i kod besnila. Otuda potiče i ime "pasja ruža".
U narodu je poznat pod više od deset različitih naziva, a nekada je bio nezaobilazan u špajzevima naših baka. Od njega su se pravile marmelade, džemovi, likeri i vina, što je, osim zdravstvene koristi, bilo i deo bogate tradicije.
Riznica vitamina i minerala
Plod šipka sadrži obilje vitamina - D, P, K, B1, B2, B3 i provitamin A, ali najviše se ističe vitamin C. Njegova koncentracija je, prema istraživanjima, i do 50 puta viša nego u pomorandži. Zanimljivo je da kuvanje ne smanjuje njegov sadržaj, naprotiv, desetominutno kuvanje može da poveća količinu vitamina C.
Osim vitamina, šipak je bogat mineralima kao što su natrijum, gvožđe, selen, mangan, magnezijum, kalijum i fosfor. Odličan je izvor flavonoida, organskih kiselina, tanina i karotenoida (likopen i ksantofil).
Pomaže varenju i bubrezima
Voćne kiseline u šipku povoljno deluju na rad mokraćnog sistema i sprečavaju nastanak kamena u bubrezima. Istovremeno podstiču i regulišu varenje, ublažavaju dijareju, povraćanje i iritaciju želuca, a pomažu i obnovu želučane sluznice. Prirodni je diuretik koji oslobađa organizam od toksina i osvežava ceo sistem.
Jača imunitet i štiti od infekcija
Flavonoidi i vitamin C čine šipak odličnim saveznikom protiv bakterija i virusa. Posebno se ističe u prevenciji prehlade i gripa, a preporučuje se i u periodu oporavka, kada je imunitetu potrebna dodatna podrška.
Ublažava bolove u zglobovima
Zahvaljujući protivupalnim svojstvima, šipak se koristi kod artritisa, gihta i reume. Istraživanje iz 2007. godine pokazalo je da su pacijenti koji su svakodnevno uzimali kapsule šipka imali i do 40 odsto manje bolova u zglobovima.
Štiti od stresa i hormonske neravnoteže
Šipak ublažava posledice stresa, odnosno pomaže kod probavnih smetnji, visokog krvnog pritiska i pojedinih problema sa cirkulacijom. Povoljno utiče na regulaciju hormona, smanjuje menstrualne grčeve i ublažava migrene i vrtoglavicu.
Čuvar lepote kože
Voćne kiseline iz šipka pomažu u regeneraciji kože, uklanjanju mrtvih ćelija i smanjenju proširenih pora. Podstiču stvaranje kolagena i vraćaju koži elastičnost i sjaj. Koristi se i kod psorijaze, ekcema, dermatitisa, opeklina i hiperpigmentacija. Ublažava bore, ožiljke, akne i strije.
Šipak raste kao razgranat, trnovit grm sa belim ili ružičastim cvetovima. Plodovi se beru od sredine septembra do sredine oktobra, po suvom i sunčanom vremenu. Najbolji su tvrdi, svetlocrveni plodovi, dok prezreli nisu pogodni za sušenje. Nakon berbe, plodovi se suše na oko 40 °C, a kasnije koriste za čajeve, kompote, sirupe i razne kulinarske poslastice.
Napomena: sirov šipak nije za direktnu upotrebu jer dlačice iz ploda mogu da iritiraju probavni sistem, pa se preporučuje oprez.
Slede recepti za dva čaja koja čuvaju zdravlje bubrega, kao i za zdrav sirup od šipka.
Čaj za prevenciju kamena u bubrezima
Potrebno vam je
- kašika osušenih plodova šipka
- 5 dl kipuće vode
- 2 kašike meda
- sok od ¼ limuna
Priprema
Šipak prelijte s 5 dl kipuće vode i ostavite da odstoji 8-10 minuta. Procedite i dodajte med i limunov sok. Čaj pijte tri puta dnevno, pre obroka.
Čaj za hroničnu upalu bubrega
Potrebno vam je
Koristite sledeće biljke u jednakoj srazmeri (npr. po jednu kašičicu)
- šipak
- žalfija
- rastavić
- list borovnice
- bokvica
Priprema
Jednu kašičicu mešavine preliti sa 3 dl kipuće vode, ostaviti 10-15 minuta, procediti i piti ujutru natašte i uveče pre spavanja.
Sirup od šipka
Potrebno vam je
- 280 g smeđeg šećera (ili 12 kašika meda)
100 g šipka
1,5 l vode
vanilin šećer
Priprema
Prokuvati 1,5 l vode sa 280 g smeđeg šećera (ili 12 kašika meda) i vanilin šećerom. Dodati 100 g šipka, kratko prokuvati, pa procediti kroz gustu krpu. Uliti u sterilne flaše i čuvati na hladnom. Otvorena flaša traje do 10 dana. Sirup je izvrstan za kolače, sladoled, voćne kupove ili palačinke.
Alternativa-za-vas.com/Zdravlje.kurir.rs
