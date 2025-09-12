Šipak raste kao razgranat, trnovit grm sa belim ili ružičastim cvetovima. Plodovi se beru od sredine septembra do sredine oktobra, po suvom i sunčanom vremenu. Najbolji su tvrdi, svetlocrveni plodovi, dok prezreli nisu pogodni za sušenje. Nakon berbe, plodovi se suše na oko 40 °C, a kasnije koriste za čajeve, kompote, sirupe i razne kulinarske poslastice.

Napomena: sirov šipak nije za direktnu upotrebu jer dlačice iz ploda mogu da iritiraju probavni sistem, pa se preporučuje oprez.