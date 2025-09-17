Slušaj vest

Važan je način kako pripremate čaj, jer način kuvanja može značajno uticati na njegove koristi. Dr Gaj L. Minc, direktor kardiovaskularnog zdravlja, upozorava: - Mnogi pacijenti posežu za "fensi" čaj-late napicima, a time unose samo šećer, kalorije, ugljene hidrate i umesto da pomognu sebi, zapravo sebi odmažu.

Evo pregleda čajeva i njihovog uticaja na zdravlje srca.

Zeleni čaj blagotvorno deluje na holesterol, ali oprezno

Moćni antioksidanti u zelenom čaju – posebno onaj koji se zove epigalokatehin galat, ili EGCG – mogu pomoći u sprečavanju ateroskleroze i nakupljanja plaka u arterijama.

- Zeleni čaj se pravi od parenih listova koji su manje obrađeni nego kod crnog ili ulong čaja, pa zato zadržavaju više korisnih sastojaka - objašnjava Grejs Deroča, registrovani dijetetičar i nacionalni portparol Akademije za ishranu i dijetetiku. Pareni listovi sadrže veću koncentraciju EGCG-a – moćnog antioksidansa koji pomaže u sprečavanju nakupljanja plaka u arterijama.

A pijenje zelenog čaja je takođe povezano sa manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, posebno kod onih koji redovno piju čaj, prema pregledu objavljenom u maju 2022. godine u časopisu Food Science and Human Wellness.

Čaj smanjuje rizik od bolesti srca za 25%

Koristi zelenog čaja naveli su istraživače da tvrde da „ljudi koji piju čaj žive duže“ u studiji objavljenoj u januaru 2020. godine u Evropskom kardiološkom društvu.

Zeleni čaj smanjuje rizik od bolesti srca za 25% Foto: Shutterstock

Nakon anketiranja 101.000 učesnika u Kini, naučnici su otkrili da je pijenje zelenog čaja povezano sa približno 25 odsto manjim rizikom od života sa srčanim oboljenjima ili nakon moždanog udara, šansom za smrt od srčanih oboljenja i moždanog udara i opštom smrtnošću.

Učesnici su podeljeni u dve grupe: oni koji redovno piju čaj (tri ili više puta nedeljno) i oni koji to ne praktikuju. Međutim, vredi napomenuti da su ove koristi efikasne kod onih koji redovno piju čaj, a još više kod onih koji piju više od jedne šolje zelenog čaja dnevno.

Napomena Osobe osetljive na kofein treba da paze s količinom zelenog, kao i crnog čaja. Šolja od 225 ml može sadržati oko 28 mg kofeina, u zavisnosti od vremena kuvanja, navodi klinika Mejo.

Čaj od kamilice pomaže kod uspavljivanja

Prema istraživanjima ovaj biljni čaj od kamilice je poznat po tome što pomaže kod nesanice, zahvaljujući flavonoidima koje sadrži.

- Flavonoidi nam pomažu da se opustimo i spavamo, a takođe mogu pomoći u smanjenju menstrualnih grčeva i bolova - kaže Deroča. San je takođe jedan od najboljih alata za suočavanje sa upalom ili zarastanje od povrede, napominje ona.

Kvalitetan san je od vitalnog značaja za zdravlje srca, prema nedavno objavljenom informativnom listu Esencijalnih 8 Američkog udruženja za srce koji meri kardiovaskularno zdravlje osobe.

Loš san povezan je sa kardiovaskularnim rizikom

Takođe je neophodan i miran san - Studija objavljena u martu 2021. godine u časopisu Journal of the American Heart Association otkrila je da loš kvalitet sna povezan sa povećanim rizikom od velikih kardiovaskularnih bolesti.

Za koga nije čaj od kamilice?

- Ponekad čaj deluje toliko snažno da lekari pacijentima savetuju da izbegavaju kamilicu pre operacije, jer može izazvati preterano opuštanje i negativno uticati na anesteziju - objašnjava Deroča.

Pacijenti sa stentom koronarnih arterija ili koji uzimaju aspirin ili varfarin za razređivanje krvi treba da se konsultuju sa svojim lekarom pre pijenja čaja od kamilice jer to može povećati rizik od unutrašnjeg krvarenja.

Baš kao i kod crnog čaja, farmaceuti i lekari žele da budu informisani o biljnim čajevima koje koristite - objašnjava Deroča. Kako bi znali ukoliko vaš lek ne daje očekivane rezultate.

Istraživanja pokazuju da kamilica pomaže kod nesanice Foto: Pr Stvar Ukusa

Crni čaj – koristite ga odgovorno

Polifenoli i flavonoidi mogu poboljšati funkciju krvnih sudova, smanjiti upalu i poboljšati holesterol. Studije na životinjama pokazale su smanjenje LDL holesterola i triglicerida.

Sadrži više kofeina od ostalih čajeva – šolja od 225 ml ima oko 47 mg. Osobe sa srčanim problemima, trudnice i dojilje ne bi trebalo da prekorače 200 mg kofeina dnevno (oko četiri šolje).

Oprez Tanini mogu smanjiti apsorpciju gvožđa i izazvati stomačne tegobe. Crni čaj može ometati dejstvo lekova za mentalno zdravlje – konsultujte lekara pre kombinovanja.

Ključne preporuke Pijte čaj „kakav jeste“ – bez dodatnih šećera i mlečnih napitaka.

Birajte zeleni ili crni čaj za srce; biljni čajevi birajte pažljivo.

Pratite unos kofeina i izbegavajte preterano konzumiranje.

Kod hroničnih bolesti ili lekova – konsultujte lekara pre novih čajeva.