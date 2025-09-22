Peršun može da vam ojača imunitet i zameni jutarnju kafu: Dijetolog otkriva recept za moćan napitak
Kada pomislimo na supernamirnice koje čuvaju zdravlje i podižu energiju, peršun se retko nađe na vrhu liste.
Ipak, prema rečima doktorke Veroslave Stanković, ovaj skromni listić zaslužuje daleko više pažnje – ne samo kao dekoracija na tanjiru, već kao moćan prirodni saveznik za jačanje organizma.
- Peršun je izuzetno bogat vitaminom C, snažnim antioksidansom koji jača imunitet, podstiče detoksikaciju i štiti ćelije od oksidativnog stresa. Osim toga, prirodno osvežava dah i doprinosi boljoj hidrataciji organizma - objašnjava dr Stanković.
Za one koji žele brzu i jednostavnu „super-dozu“ zdravlja, ovaj recept može biti idealno rešenje:
Peršun je eliksir za energiju i imunitet
Potrebno je
* 1 veza svežeg peršuna
* sok od 1 limuna
* 1 čaša vode
Priprema
Sve sastojke ubacite u blender, izmiksajte i popijte ujutru na prazan stomak.
- Ovaj napitak hidrira, osvežava i budi bolje nego jutarnja kafa - ističe dr Stanković.
Zašto ne bi trebalo sklanjati peršun sa tanjira?
Osim što pomaže u borbi protiv umora, peršun ima i protivupalna svojstva, podržava rad bubrega i pomaže u izbacivanju viška tečnosti iz tela.
- Redovno konzumiranje može doprineti boljoj opštoj otpornosti i osećaju vitalnosti. Dakle, sledeći put kada peršun ugledaš na tanjiru – nemojte ga ignorisati. Pojedite ga i dozvolite mu da vam zaista spase dan - savetuje doktorka.
