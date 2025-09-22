Slušaj vest

Kada pomislimo na supernamirnice koje čuvaju zdravlje i podižu energiju, peršun se retko nađe na vrhu liste.

Ipak, prema rečima doktorke Veroslave Stanković, ovaj skromni listić zaslužuje daleko više pažnje – ne samo kao dekoracija na tanjiru, već kao moćan prirodni saveznik za jačanje organizma.

- Peršun je izuzetno bogat vitaminom C, snažnim antioksidansom koji jača imunitet, podstiče detoksikaciju i štiti ćelije od oksidativnog stresa. Osim toga, prirodno osvežava dah i doprinosi boljoj hidrataciji organizma - objašnjava dr Stanković.

Za one koji žele brzu i jednostavnu „super-dozu“ zdravlja, ovaj recept može biti idealno rešenje:

Peršun je eliksir za energiju i imunitet

Potrebno je

* 1 veza svežeg peršuna

* sok od 1 limuna

* 1 čaša vode

Priprema

Sve sastojke ubacite u blender, izmiksajte i popijte ujutru na prazan stomak.

- Ovaj napitak hidrira, osvežava i budi bolje nego jutarnja kafa - ističe dr Stanković.

Redovno konzumiranje peršuna može doprineti boljoj opštoj otpornosti i osećaju vitalnosti Foto: Shuttesrstock

Zašto ne bi trebalo sklanjati peršun sa tanjira?

Osim što pomaže u borbi protiv umora, peršun ima i protivupalna svojstva, podržava rad bubrega i pomaže u izbacivanju viška tečnosti iz tela.