Kako da napravite čaj od gloga? Štiti srce, poboljšava cirkulaciju i umiruje nervni sistem
Glog je biljka poznata po svojim snažnim lekovitim svojstvima koja vekovima pomažu u očuvanju zdravlja. Koristi se za podršku radu srca, smanjenje stresa i poboljšanje cirkulacije.
Iako često raste kao korov, glog je prava prirodna riznica korisnih sastojaka koja može značajno doprineti opštem zdravstvenom stanju.
Čaj od gloga
Potrebno je:
- 1 kašičica iseckanih plodova gloga
- 150 ml ključale vode
Priprema
Iseckane plodove gloga stavite u šolju ili manju posudu, pa ih prelijte ključalom vodom. Poklopite i ostavite da odstoje 15 do 30 minuta. Nakon toga procedite čaj i pijte ga 2 do 3 puta dnevno.
Odličan u prevenciji srčanih oboljenja
Homeopatska literatura ističe da je glog izvanredana biljka za srce, a tinktura od njega posebno blagotvorna u prevenciji srčanog udara. Glog se koristi za očuvanje zdravlja cirkulatornog sistema, kao i kod visokog krvnog pritiska, oslabljenog srčanog mišića i srčane aritmije.
Nakon srčanog udara preporučuje se zbog sposobnosti da poboljša protok krvi u koronarnim sudovima, podstičući aktivnost i bolju ishranu srčanih ćelija. Mnogi homeopati i stručnjaci za lekovito bilje savetuju da osobe starije od 50 godina povremeno koriste tinkturu gloga uz savetovanje lekara.
Brojne prednosti ove biljke
Pored srčanih tegoba, glog deluje povoljno i na sledeće zdravstvene probleme:
- umor
- nedostatak energije
- loš san
- kratak dah
- vrtoglavicu
- palpitacije srca
- nervozu
- tinitus
Poznat je kao biljka sa snažnim umirujućim dejstvom i često se koristi za ublažavanje simptoma menopauze. Takođe, pomaže u mršavljenju uklanjanjem viška vode iz organizma, jača vezivno tkivo u zglobovima i olakšava probleme sa varenjem.
Kada se bere?
Bobice gloga se beru u jesen, kada su jarko crvene. Zatim se suše, ali se mogu i mleti, sušiti i koristiti za čaj.
