Glog je biljka poznata po svojim snažnim lekovitim svojstvima koja vekovima pomažu u očuvanju zdravlja. Koristi se za podršku radu srca, smanjenje stresa i poboljšanje cirkulacije.

Iako često raste kao korov, glog je prava prirodna riznica korisnih sastojaka koja može značajno doprineti opštem zdravstvenom stanju.

Čaj od gloga

Potrebno je:

  • 1 kašičica iseckanih plodova gloga
  • 150 ml ključale vode

Priprema

Iseckane plodove gloga stavite u šolju ili manju posudu, pa ih prelijte ključalom vodom. Poklopite i ostavite da odstoje 15 do 30 minuta. Nakon toga procedite čaj i pijte ga 2 do 3 puta dnevno.

Odličan u prevenciji srčanih oboljenja

Homeopatska literatura ističe da je glog izvanredana biljka za srce, a tinktura od njega posebno blagotvorna u prevenciji srčanog udara. Glog se koristi za očuvanje zdravlja cirkulatornog sistema, kao i kod visokog krvnog pritiska, oslabljenog srčanog mišića i srčane aritmije.

Nakon srčanog udara preporučuje se zbog sposobnosti da poboljša protok krvi u koronarnim sudovima, podstičući aktivnost i bolju ishranu srčanih ćelija. Mnogi homeopati i stručnjaci za lekovito bilje savetuju da osobe starije od 50 godina povremeno koriste tinkturu gloga uz savetovanje lekara.

Brojne prednosti ove biljke

Pored srčanih tegoba, glog deluje povoljno i na sledeće zdravstvene probleme:

Poznat je kao biljka sa snažnim umirujućim dejstvom i često se koristi za ublažavanje simptoma menopauze. Takođe, pomaže u mršavljenju uklanjanjem viška vode iz organizma, jača vezivno tkivo u zglobovima i olakšava probleme sa varenjem.

Kada se bere?

Bobice gloga se beru u jesen, kada su jarko crvene. Zatim se suše, ali se mogu i mleti, sušiti i koristiti za čaj.

Izvor: Miss7zdrava.24sata.hr/Zdravlje.Kurir.rs

