bočica sa uljem od smilja pored njegovih cvetova

Slušaj vest

Smilje je, uz bosiljak, jedna od omiljenih blagotvornih i mirisnih biljaka u našem narodu. Prvenstveno se koristi kao pomoć kod bolesti jetre, podstiče lučenje žuči i pankreasa, kaže na svom blogu čuveni fototerapeut i novinar Momčilo Antonijević.

- Iz Francuske se širom sveta raširila popularnost smilja kao preparata za usporavanje starenja kože i očuvanja njene mladalačke gipkosti. Ipak, trebalo bi reći da su za ovo dejstvo smilja naše bake znale vekovima unazad. Destilovanje smilja i izdvajanje etarskog ulja su relativno novi postupci, ali se moć smilja nekada koristila tako što su se zlatni cvetovi ove biljke potapali u maslinovo ulje, pa se blazam koji se dobija nakon 40 dana koristio za negu i lečenje. Dokaz da se vekovima zna da smilje usporava starenje ćelija izazvano spoljnim ili unutrašnjim stresom je njegovo italijansko ime imortlle (besmrtno) - naavodi Momčilo.

Smilje ima fantastičnu antikoagulantnu moć i odlično je sredstvo za absorpciju hematoma. Ako se na ozleđeno mesto kapne jedna kap etarskog ulja smilja, velika je mogućnost da se modrica neće ni pojaviti. Ovo ulje se posebno preporučuje i kod atopijskih dermatitisa i psorijaze, za uklanjanje ožiljaka i smirivanje infektivnih procesa na koži, savetuje fitoterapeut. Takođe, u kombinaciji sa nevenom ili divljim kestenom odlično je sredstvo za proširene vene.

U kombinaciji sa nevenom ili divljim kestenom smilje se preporučuje za proširene vene Foto: Shutterstock

- Esencijalno ulje smilja podstiče i izbacivanje sluzi iz organa za disanje. Zapaženo je da ima antivirusno i antibakterijsko delovanje. Stimuliše rad limfnog sistema pa se posebno preporučuje za tretmane detoksikacije i čišćenja krvi - sugeriše Momčilo.

Smilje se preporučuje osobama koje pate od povišenog nivoa holesterola, najčešće u kombinaciji sa maslačkom i lanenim semenom, dodaje.

- Aromaterapeuti smatraju da esencijalna ulja, pored toga što deluju na telo, deluju i na naš um i raspoloženje. Smilje se preporučuje onima koji nisu dobili dovoljno ljubavi i topline kada su bili deca - otkriva fitopterapeut i predlaže dva načina na koja možete da koristite ovu čarobnu biljku.

Antiejdž ulje za negovanje zrele kože od smilja

Potrebno vam je

10 g suvih cvetova smilja

cvetova smilja 20 g svežih cvetova smilja

cvetova smilja 3 kapi etarsog ulja lavande

4 kapi etarskog ulja geranijuma

Priprema

Cvetove smilja stavite u čistu i suvu teglu i prelijte bademovim uljem. Dobro zatvorite i ostavite na sunčanom mestu 40 dana. Procedite, dodajte etarska ulja, zatvorite i sve dobro promućkajte. Serum se nanosi uveče na čistu i vlažnu kožu kružnim pokretima.

Dnevno se preporučuju dve do tri šolje čaja, a kura traje od tri do četiri nedelje Foto: Shutterstock

Čaj od smilja