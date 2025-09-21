Ibuprofen spada u najčešće korišćene lekove protiv bolova, ukočenosti, zapaljenja i temperature. Iako deluje brzo i efikasno, njegova dugotrajna upotreba može da izazove nuspojave, od problema sa želucem, preko oštećenja jetre i bubrega, do povećanog rizika od kardiovaskularnih komplikacija. Zato se sve više govori o prirodnim alternativama, posebno biljkama sa protivupalnim i analgetskim dejstvom, navodi na svom Instagram profilu nutricionista dijetetičar Tamara Tanasković. Ipak, stručnjaci podsećaju da one nikada ne mogu u potpunosti da zamene lekove, posebno kod jakih bolova i hroničnih bolesti, već da mogu da budu dopuna terapiji ili blaga pomoć kod lakših tegoba.