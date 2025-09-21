Prirodna pomoć protiv bola i jutarnje ukočenosti: Ovih 9 biljaka deluju slično kao lekovi
Ibuprofen spada u najčešće korišćene lekove protiv bolova, ukočenosti, zapaljenja i temperature. Iako deluje brzo i efikasno, njegova dugotrajna upotreba može da izazove nuspojave, od problema sa želucem, preko oštećenja jetre i bubrega, do povećanog rizika od kardiovaskularnih komplikacija. Zato se sve više govori o prirodnim alternativama, posebno biljkama sa protivupalnim i analgetskim dejstvom, navodi na svom Instagram profilu nutricionista dijetetičar Tamara Tanasković. Ipak, stručnjaci podsećaju da one nikada ne mogu u potpunosti da zamene lekove, posebno kod jakih bolova i hroničnih bolesti, već da mogu da budu dopuna terapiji ili blaga pomoć kod lakših tegoba.
Biljke i njihova primena
- Kurkuma – njen aktivni sastojak kurkumin pokazuje snažna protivupalna svojstva. Najčešće se koristi kao začin u jelima, ali i u obliku kapsula i praškova. Studije pokazuju da može da ublaži bol kod artritisa.
- Đumbir– sadrži gingerol i shogaol, materije koje deluju protivupalno. Koristi se svež u napicima, kao čaj, ili u suplementima. Posebno se preporučuje ženama sa menstrualnim bolovima i osobama sa osteoartritisom.
- Lavanda – poznata po umirujućem dejstvu, u obliku etarskog ulja može da opusti mišiće i ublaži napetost. Najčešće se koristi za aromaterapiju ili u masažnim uljima, ali ne i kao „čaj protiv bolova“ u klasičnom smislu.
- Cimet – etarsko ulje cimeta sadrži cimetaldehid, koji poboljšava cirkulaciju i smanjuje upalu. Može da se koristi u napicima ili kao dodatak jelima, a ulje u razblaženom obliku i za masaže.
- Kantarion – ima protivupalno i analgetsko dejstvo, naročito u obliku ulja koje se nanosi na kožu kod rana, opekotina i neuralgija. Kod oralne primene treba biti oprezan, jer može da menja dejstvo drugih lekova.
- Kora bele vrbe – sadrži salicin, prirodni „rođak“ aspirina. Tradicionalno se koristi u obliku čaja ili ekstrakta kod bolova i upala.
- Čili paprika – aktivna supstanca kapsaicin u kremama i gelovima koristi se za ublažavanje bolova kod artritisa, neuropatskog bola i mišićnih bolova.
- Majčina dušica – bogata timolom i karvakrolom, deluje protivupalno i spazmolitički. Najčešće se koristi kao čaj ili začin, a etarsko ulje u aromaterapiji.
- Višnje – sadrže antocijanine, pigmente sa snažnim antiinflamatornim dejstvom. Sok od višanja ili unošenje svežih plodova preporučuje se sportistima za brži oporavak mišića.
Važna napomena
Iako pojedine biljke imaju sličan mehanizam delovanja kao ibuprofen, njihova jačina i brzina delovanja ne mogu da se porede sa farmaceutskim preparatima. Njihova najveća vrednost je u dugoročnom smanjenju upalnih procesa i blagom ublažavanju bola, ali uz prethodnu konsultaciju sa lekarom, posebno ako pacijent već uzima terapiju.
Izvor: Instagram planishrane/Zdravlje.kurir.rs