Slušaj vest

Ašvaganda, adaptogena biljka i egzotični dodatak ishrani neobičnog imena, čini se da je u poslednje vreme veoma popularna među ljudima koji vode računa o zdravlju. I dok se jedni kunu u nju, drugi pominju zabranu korišćenja iste u Danskoj.

Adaptogene biljke su specifične biljne vrste koje pomažu organizmu u suočavanju sa stresom, umorom i anksioznošću. One deluju na hormonalni sistem, posebno na funkciju nadbubrežnih žlezda, pomažući telu da ostane u ravnoteži. Ne deluju, dakle, na simptome, već na uzrok problema, jačajući otpornost organizma na stres.

Najpoznatije adaptogene biljke su, osim ašvagande, rodiola, sibirski žen šen i reiši gljiva.

Zašto je Danska zabranila ašvagandu

Danska je zabranila ašvagandu u dodacima ishrani u aprilu 2023. godine zbog izveštaja Danskog tehničkog univerziteta (DTU) iz 2020, koji je ukazao na rizike, uključujući moguće negativne efekte na hormone štitne žlezde i polne hormone, plodnost, kao i potencijalna abortivna svojstva, zbog čega nije bilo moguće odrediti bezbednu dozu.

undefined
Rizici su negativan uticaj na hormone štitne žlezde, polne hormone i plodnost Foto: Shutterstock

Pregled dostupnih podataka pokazuje da ašvaganda kod glodara može da smanji kvalitet i količinu spermatozoida, dok kod ljudi može da poveća nivo hormona štitne žlezde, što u retkim slučajevima može da izazove tireotoksikozu. Međutim, dokazi o uticaju na hormone i plodnost su nejasni, a u mnogim studijama nije zabeležen problem sa štitnom žlezdom.

Što se tiče trudnoće, nema kliničkog dokaza da je ašvaganda abortiv. Preporuka da se izbegava tokom trudnoće i dojenja potiče iz ajurvedskih izvora. Neki naučni radovi sugerišu da je bezbedna i da može pozitivno da utiče na zdravlje pre i posle porođaja. Danska je, iz predostrožnosti, odlučila da potpuno zabrani ovu biljku.

Šta je ašvaganda

Ašvaganda potiče od bobica i korena žbuna koji je tradicionalno rastao u Indiji, ali se potom proširio na Bliski istok. U okviru ajurvede, tradicionalne indijske medicine sa više od 4000 godina dugom istorijom upotrebe, zauzima istaknuto mesto.

Prednosti koje joj se pripisuju su veoma raznolike: navodno ima antikancerogena, antiinflamatorna, antioksidativna, antifungalna, anksiolitička, imunomodulatorna i neuroprotektivna svojstva.

asvaganda-shutterstock-1207765684.jpg
Ekstrakt korena ašvagande može da smanji nivo kortizola u krvi Foto: Shutterstock

Među navedenim prednostima ističe se uticaj na smanjenje nivoa stresa, a nekoliko naučnih istraživanja potvrđuje da ekstrakt ovog korena može da smanji nivo kortizola u krvi i do 25 odsto. Ašvaganda se takođe smatra korisnom kod nesanice, umora i nedostatka koncentracije.

Kada se i koliko uzima?

Kada koristiti biljku zavisi od efekata koje želimo da postignemo u određenom trenutku. Ako svom telu potrebno da obezbedimo mir i ravnotežu ili ako imamo problema sa nesanicom, trebalo bi je uzimati uveče. Pre spavanja će nas opustiti i pomoći nam da zaspimo. Međutim, ako je svrha podizanje energije i poboljšanje koncentracije, trebalo bi je uzimati ujutru, na prazan stomak, i to će nam povećati vitalnost.

Ukoliko se unosi u vidu praha, pomešan sa vodom ili mlekom, preporučuje se 1-2 kašičice dnevno. Tečni ekstrakt ima uočljivije i brže dejstvo.

Da li ste čuli za ašvagandu? Ovaj indijski dodatak ishrani ima neverovatne benefite za naše zdravlje

Ne propustiteZdravlje iz PrirodeČaj za oslobađanje od stresa od samo dva sastojka: Jednostavan recept za večernju relaksaciju
stockphotobeautifulcupofherbalteachamomileandtansyaremedicinalplants1490219087.jpg
Zdravlje iz Prirode3 biljke koje pomažu u oslobađanju od stresa: Smiruju um i imaju aromaterapijske efekte
žalfija shutterstock_2428528321.jpg
ZdravljeSvakodnevne navike koje oštećuju bubrege: Evo šta bi trebalo da promenite odmah
žena srednjiho godina na pregledu kod lekara okrenuta leđima dok doktorka opipava središnji deo leđa u prvom planu je maketa bubrega
ZdravljeDeset jutarnjih navika za bolji početak dana: Smanjuju stres, podižu energiju i popravljaju raspoloženje
devojka u sivoj pudžami sedi na krevetu sa prekrštenim nogama i isteže se sa rukama podugnutim uvis