Čajevi koji blagotvorno utiču na pankreas: Iako moćni, važna je umerenost
Možda vam se desilo da nakon obroka osetite jak pritisak ili probadajući bol u gornjem delu stomaka koji se širi ka leđima, dolazi u talasima i traje dugo. Ukoliko se bol ponavlja uvek posle jela, a uz to ga prate mučnina, slabost ili nelagodonost, ovakvi simptomi mogu da ukazuju na problem s pankreasom.
Bol nije nešto što bi trebalo trpeti i ignorisati, već se obratiti lekaru, a u međuvremenu tegobe možete da olakšate s nekim od čajeva sa antioksidativnim i antiinflamatornim svojstvima. Ne zaboravite da nijedan od njih ne može da bude zamena za posetu lekaru i terapiju.
Korisni čajevi za pankreas
Čaj od kamilice: Cenjena zbog svojih antiinflamatornih i smirujućih svojstava, kamilica pomaže u ublažavanju abdominalnih tegoba i podstiče opuštanje. Njena blaga priroda čini je posebno pogodnom za one koji se bore sa mučninom i probavnim problemima.
Čaj od đumbira:Koren đumbira služi kao odličano sredstvo za tegobe u varenju, a čaj od đumbira efikasno ublažava mučninu, upale i probleme vezane za varenje. Njegove koristi su posebno vredne za osobe koje pate od nelagodnosti izazvanih problemima sa pankreasom.
Čaj od nane: Čaj od nane poznat je po svojoj sposobnosti da opusti gastrointestinalne mišiće, čime ublažava simptome poput nadimanja i gasova. Takođe može pružiti olakšanje od bolova u stomaku i nelagodnosti povezanih sa pankreasom.
Zeleni čaj: Bogat polifenolima sa antioksidativnim i antiinflamatornim svojstvima, zeleni čaj pomaže u smanjenju upale i pozitivno utiče na varenje. Međutim, umerenost je ključna, jer prekomerni unos kofeina može potencijalno da pogorša simptome kod nekih osoba.
Čajevi kojima treba pristupiti sa oprezom
- Crni čaj: Sa većim sadržajem kofeina, crni čaj može da iritira sluzokožu želuca i pogorša simptome poput mučnine i bola.
- Biljni čajevi sa jakim ukusima: Čajevi sa jakim ukusima poput sladića, hibiskusa ili citrusa mogu da izazovu nelagodnost ili pogoršaju simptome kod određenih osoba. Preporučuje se izbor blažih biljnih opcija.
Umerenost i oprez su ključni. Pre uvođenja novih čajeva, važno je posavetovati se sa lekarom zbog mogućih interakcija i individualnih reakcija. Prekomerna upotreba može da pogorša simptome, zato bi trebalo pažljivo pristupiti i pratiti telo. Čajevi mogu da budu podrška, ali nikako zamena za terapiju.
Izvor: hummingbirdtearoom.com/Zdravlje.Kurir.rs
