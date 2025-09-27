Slušaj vest

Možda vam se desilo da nakon obroka osetite jak pritisak ili probadajući bol u gornjem delu stomaka koji se širi ka leđima, dolazi u talasima i traje dugo. Ukoliko se bol ponavlja uvek posle jela, a uz to ga prate mučnina, slabost ili nelagodonost, ovakvi simptomi mogu da ukazuju na problem s pankreasom.

Bol nije nešto što bi trebalo trpeti i ignorisati, već se obratiti lekaru, a u međuvremenu tegobe možete da olakšate s nekim od čajeva sa antioksidativnim i antiinflamatornim svojstvima. Ne zaboravite da nijedan od njih ne može da bude zamena za posetu lekaru i terapiju

Korisni čajevi za pankreas

Čaj od kamilice: Cenjena zbog svojih antiinflamatornih i smirujućih svojstava, kamilica pomaže u ublažavanju abdominalnih tegoba i podstiče opuštanje. Njena blaga priroda čini je posebno pogodnom za one koji se bore sa mučninom i probavnim problemima.

Čaj od đumbira:Koren đumbira služi kao odličano sredstvo za tegobe u varenju, a čaj od đumbira efikasno ublažava mučninu, upale i probleme vezane za varenje. Njegove koristi su posebno vredne za osobe koje pate od nelagodnosti izazvanih problemima sa pankreasom. 

Čaj od đumbira ublažava mučninu, upale i probleme vezane za varenje

Čaj od nane: Čaj od nane poznat je po svojoj sposobnosti da opusti gastrointestinalne mišiće, čime ublažava simptome poput nadimanja i gasova. Takođe može pružiti olakšanje od bolova u stomaku i nelagodnosti povezanih sa pankreasom.

Zeleni čaj: Bogat polifenolima sa antioksidativnim i antiinflamatornim svojstvima, zeleni čaj pomaže u smanjenju upale i pozitivno utiče na varenje. Međutim, umerenost je ključna, jer prekomerni unos kofeina može potencijalno da pogorša simptome kod nekih osoba.

Čajevi kojima treba pristupiti sa oprezom

  • Crni čaj: Sa većim sadržajem kofeina, crni čaj može da iritira sluzokožu želuca i pogorša simptome poput mučnine i bola.
  • Biljni čajevi sa jakim ukusima: Čajevi sa jakim ukusima poput sladića, hibiskusa ili citrusa mogu da izazovu nelagodnost ili pogoršaju simptome kod određenih osoba. Preporučuje se izbor blažih biljnih opcija.
Čaj od nane opušta gastrointestinalne mišiće i ublažava nadimanje i gasove

Napomena

Umerenost i oprez su ključni. Pre uvođenja novih čajeva, važno je posavetovati se sa lekarom zbog mogućih interakcija i individualnih reakcija. Prekomerna upotreba može da pogorša simptome, zato bi trebalo pažljivo pristupiti i pratiti telo. Čajevi mogu da budu podrška, ali nikako zamena za terapiju.

