Pritisak skače kada se krvni sudovi “stisnu”, podseća na svom Instagram profilu popularni travar Dida sa Velebita. Razlozi su puno soli, puno stresa, a malo sna, što sve zajedno stvrdnjava krvne sudove, povišene masnoće i šećer u krvi koji prave “gužvu” u krvotoku i strah i nervoza od kojih srce lupa kao tambura, slikovito objašnjava Dida i predlaže nekoliko načina za ublažavanje simptoma. 

Napominjeno da nijedan od predloženih saveta ne može da zameni odlazak kod lekara i propisanu terapiju.

Čaj za snižavanje krvnog pritiska

Skuvajte mešavinu gloga, matičnjaka i maslinovog lista, “svete trojke” za uravnoteženje krvnog pritiska. Pijete dva puta dnevno, ali ne po litar, već šoljicu.

caj-od-maticnjaka-shutterstock-690635410.jpg
Matičnjak donosi instant smirenje Foto: Shutterstock

Tinktura od gologa

Ukoliko tražite nešto jače i delotvornije, probajte tinkturu (kapi) od gloga. Rastvorite 20 do 30 kapi u vodi i uzimajte tri puta na dan. Dida sa Velebita dodaje da srce voli glog i glog srce, odnosno da je ljubav uzajamna.

Dodaci ishrani

Kada je reč o suplementima, travar navodi da tu nema puno filozofije. Magnezijum opušta krvne sudove, koenzim Q10 pomaže da srce bolje i jače pumpa, a omega 3 masne kiseline doprinose da krv bude “kao maslinovo ulje, a ne kao cement”.

Izbacite iz ishrane

Zaboravite na so, posebno na dosoljavanje hrane, potom na šećer i beli hleb koji “bacaju srce u paniku”, kao i alkohol.

- Čaša vina je u redu, ali ako svaka postane flaša, pritisak skače kao bura na Velebitu - opominje Dida.

smanjenje unosa soli shutterstock_1228757428.jpg
So je, iz stres, jedan od najvećih neprijatelja krvnog pritisak Foto: Shutterstock

Mali trikovi

  • Svako jutro šetajte 20 minuta, ali bez stresa
    Duboko dišite, udah kroz nos, izdah kroz usta, kao da hladite supu
    Lezite na leđa i podignite noge uvis, da se krvni sudovi se odmore

- Ako ste nervozni, krvni pritisak skače, a ako ste smireni, onda pada. A najbolje je biti zaljubljen, jer kad vam srce lupa od ljubavi, pritisak se ne računa – poručuje.

