Evropska komisija nedavno je zvanično odobrila zdravstvenu tvrdnju da "unos zelenog kivija doprinosi normalnoj funkciji creva tj. boljoj probavi". Zeleni (postoje žiti i crveni) kivi je postao prvo sveže voće za koje je EU odobrila takvu tvrdnju, jer Evropska unija ima izuzetno stroga pravila kada su u pitanju zdravstvene tvrdnje.

Dug put do odobrenja

Proizvođačima hrane nije dozvoljeno da iznose zvanične tvrdnje o vezi između hrane i zdravlja bez posebnog odobrenja komisije. U poslednjih pet godina, odobrene su samo tri zdravstvene tvrdnje, a u proseku, jedva jedna od osam prijava prođe naučnu evaluaciju Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA).

Pravila su stroga s razlogom: EU želi da zaštiti potrošače od obmanjujućih tvrdnji. Sve tvrdnje moraju biti naučno zasnovane, jasno formulisane i ne smeju biti obmanjujuće.

Neke od dobro poznatih odobrenih tvrdnji uključuju: „Kalcijum je neophodan za normalan rast i razvoj kostiju kod dece“ i „Vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema“.

Ali mnoge još uvek čekaju u redu. Na primer, probiotici još uvek nemaju zvanično priznanje jer EFSA smatra da dokazi nisu dovoljno jaki, pa se jogurt ne može označiti kao „dobar za creva“, osim u veoma specifičnim slučajevima vezanim za pomoć u varenju laktoze. Isto važi i za mnoge biljne čajeve i ekstrakte, EFSA je pauzirala njihovu evaluaciju još 2010. godine. Samo neki ranije podneti zahtevi za zdravstvene tvrdnje, pre 2008. godine, još uvek se koriste pod strogim uslovima.

zdrava-probava-shutterstock-2215002639.jpg
Evropska komisija je zvanično odobrila zdravstvenu tvrdnju da „unos zelenog kivija doprinosi normalnoj funkciji creva Foto: Shutterstock

Kivi je prošao sve testove

Više od 15 godina istraživanja pokazalo je da konzumiranje dva kivija dnevno (oko 200 g pulpe) poboljšava varenje. Godine 2021, EFSA je potvrdila uzročno-posledičnu vezu između unosa kivija i redovnog pražnjenja creva, a EU je potom formulisala tvrdnju koja jasno ističe da kivi povećava učestalost stolice.

Zeleni kivi sadrži enzim aktinidin, za koji je dokazano da poboljšava varenje proteina u želucu i tankom crevu. Efikasniji je od ljudskih enzima, posebno za proteine iz mleka, mesa, ribe, jaja i žitarica. Takođe sadrži velike količine vlakana, koja stimulišu redovnu stolicu, poboljšavaju njenu konzistenciju i skraćuju vreme prolaska kroz creva. EFSA navodi da zeleni kivi ima malo FODMAP-a i ne izaziva značajnu fermentaciju u crevima, što ga čini pogodnim za osobe sa sindromom iritabilnog creva i SIBO-om.

Preporučljivo je jesti i koru

Kora kivija je jestiva i zapravo je veoma zdrava, iako mnogi ljudi nisu svesni toga ili je smatraju neprivlačnom zbog dlačica na kori. Prema nutricionistima i medicinskim izvorima, unošenje kivija sa korom povećava unos vlakana za oko pedeset procenata u poređenju sa ljuštenjem kivija.

kiwigreenbowlontablecloth600w1045212091.jpg
Kora kivija je jestiva i bogata vlaknima Foto: Shuterstock

Dodatna vlakna pozitivno utiču rad creva, a kora može da ima prebiotska svojstva. Pored toga, kora je bogata vitaminima E i C, polifenolima i flavonoidima, i sadrži magnezijum, folnu kiselinu, kalijum i druge korisne hranljive materije. Kombinacija vitamina C i bioaktivnih supstanci u kori može da pomogne u poboljšanju iskorišćavanja gvožđa iz hrane.

Izvor: Zivim.jutarnji.hr/Zdravlje.Kurir.rs

