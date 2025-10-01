Slušaj vest

Sok od nara je sve popularniji prirodni saveznik u borbi protiv povišenog krvnog pritiska i holesterola, a nova istraživanja ukazuju da može pomoći i u smanjenju naslaga u arterijama, čime doprinosi zdravlju srca i krvnih sudova.

Nije reč samo o ukusu – ovaj crveni napitak bogat je antioksidansima, naročito polifenolima, koji imaju moć da smanje oksidativni stres, poboljšaju cirkulaciju krvi i zaštite LDL („loš“) holesterol od oksidacije – procesa koji vodi do stvaranja plaka u arterijama.

Kako deluje sok od nara?

Antioksidansi iz nara mogu pomoći da se:

* spreči nakupljanje plaka u arterijama

* smanje već postojeće naslage

* poboljša funkcija krvnih sudova (endotel)

* poveća proizvodnja azot-oksida koji širi krvne sudove

* reguliše krvni pritisak

Plak u arterijamamože dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema poput srčanog i moždanog udara, a njegovu pojavu dodatno pogoršavaju oksidovani lipidi i hronične upale. Sok od nara, uz zdravu ishranu i stil života, može biti prirodni dodatak u prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

Šta kaže nauka?

Studije prof. dr Majkla Avirama sa Tehnion – izraelskog tehnološkog instituta, pokazuju da sok od nara može značajno uticati na:

* smanjenje debljine karotidne arterije (do 30% kod ispitanika),

* snižavanje sistolnog pritiska za 12% nakon godinu dana redovne konzumacije,

* poboljšanje protoka krvi i smanjenje inflamacije.

Takođe, meta-analiza iz 2017. godine objavljena u časopisu Pharmacological Research potvrdila je da konzumacija ovog soka može smanjiti i sistolni i dijastolni krvni pritisak, bez obzira na dozu.

A šta je sa holesterolom?

Dok neka istraživanja sugerišu da nar može sniziti LDL holesterol, drugi rezultati su manje jasni. Na primer, analiza iz 2019. godine u časopisu Complementary Therapies in Medicine, koja je obuhvatila 17 različitih studija, nije pokazala značajan efekat na nivo holesterola. Autori ističu da je teško doneti čvrste zaključke zbog razlika u metodologiji i količinama soka korišćenih u studijama.

Zaključak 

Sok od nara, zahvaljujući visokim koncentracijama antioksidanata, ima potencijal da doprinese zdravlju srca i krvnih sudova, posebno u kombinaciji sa zdravim načinom života. Iako su neki nalazi obećavajući, potrebna su dodatna istraživanja da bi se sa sigurnošću potvrdila njegova efikasnost, posebno kada je reč o holesterolu.

U svakom slučaju, ovaj prirodni napitak može biti ukusan i zdrav dodatak ishrani, ali ne zamenjuje lekove niti preporučene terapije kod osoba sa dijagnostikovanimkardiovaskularnim oboljenjima.

Izvor: mirror.co.uk/zdravlje.kurir.rs

