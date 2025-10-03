Sokovi za detoks jetre pomažu u čišćenju toksina, poboljšavaju metabolizam i podržavaju zdravlje jetre

Slušaj vest

Jetra je odgovorna za filtriranje toksina, regulaciju šećera u krvi, preradu masti i sintezu važnih enzima. Kada je preopterećena lošom ishranom, stresom ili zagađenjem iz okoline, može doći do usporavanja ovih procesa, što utiče na energiju, varenje i imunitet.

Uvođenje prirodnih, funkcionalnih napitaka u svakodnevnu rutinu može doprineti obnavljanju i jačanju funkcije jetre, kao i poboljšanju cirkulacije i opšteg osećaja vitalnosti.

Evo kako da napravite detoks sok

Potrebno je:

2 srednje šargarepe

1 veća jabuka (zelena ili crvena)

1 manji komad svežeg đumbira (oko 2–3 cm)

1 srednja cvekla

100–150 ml vode (po potrebi, za razblaživanje)

Priprema

Operite sve sastojke. Oljuštite cveklu i đumbir, dok jabuku i šargarepu možete koristiti sa korom ako su organskog porekla. Isecite na manje komade i ubacite u sokovnik ili blender. Po potrebi dodajte malo vode. Ukoliko koristite blender, procedite napitak kroz cediljku ili gazu pre pijenja.

Preporučuje se da sok pijete ujutru na prazan stomak ili nakon fizičke aktivnosti, kada je organizam najspremniji da apsorbuje hranljive materije i iskoristi njihove blagotvorne efekte.

Detoks jetre često se reklamira kao neophodan, ali zdrava jetra se prirodno čisti bez potrebe za posebnim tretmanima. Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi

Kombinacija pažljivo odabranih sastojaka u ovom napitku deluje sinergijski kao snažan prirodni čistač organizma:

Šargarepa – bogata beta-karotenom i antioksidansima koji pomažu u neutralisanju slobodnih radikala i podržavaju zdravlje kože i vida.

Jabuka – sadrži pektin i druge fitonutrijente koji pomažu izbacivanje toksina i olakšavaju probavu.

Đumbir – deluje protivupalno, podstiče varenje i jača prirodnu otpornost organizma.

Cvekla – prirodni izvor nitrata koji poboljšavaju protok krvi, dok betain podržava detoksikaciju jetre i smanjuje upalne procese.

Izvor Instagram: Nutrosarafit/Zdravlje.Kurir.rs