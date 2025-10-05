Slušaj vest

Sezona gripa je pred vratima, a poslednjih dana beleži se porast obolelih od koronavirusa i pacijenata sa upalom pluća, te zdravstvene ustanove ograničavaju ili potpuno zabranjuju posete. Umesto da čekate da vas temperatura, kijavica i kašalj prikuju za krevet, pokušajte da ojačate odbrambene snage organizma prirodnim putem.

Ovaj jednostavan napitak od sastojaka koje sigurno imate kod kuće deluje antibakterijski, antizapaljenski i antivirusno, te može da pomogne kod prvih simptoma gripa, prehlade, zapušenih sinusa, pa čak i kod bronhitisa i astme. Takođe deluje preventivno.

Recept za imuno napitak protiv gripa

Sastojci

čen zgnječenog belog luka (može i više)

1/4 kafene kašičice sveže rendanog đumbira

kap etarskog ulja eukaliptusa

1/2 kafene kašičice crvene paprike

sok od jednog limuna

kafena kašičica meda (ili više, po ukusu)

Priprema

Sve sastojke sjediniti i dodati u trećinu čaše vruće vode. Dobro promešati i popiti dok je napitak još topao. Pije se jednom dnevno, najbolje uveče, tri dana zaredom ili duže, dok simptomi ne počnu da popuštaju.

Kapsaicin širi krvne sudove i podstiče cirkulaciju, što ubrzava oporavak Foto: Shutterstock