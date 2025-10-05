Imuno napitak protiv gripa i prehlade: Priremite se za sezonu virusa na vreme
Sezona gripa je pred vratima, a poslednjih dana beleži se porast obolelih od koronavirusa i pacijenata sa upalom pluća, te zdravstvene ustanove ograničavaju ili potpuno zabranjuju posete. Umesto da čekate da vas temperatura, kijavica i kašalj prikuju za krevet, pokušajte da ojačate odbrambene snage organizma prirodnim putem.
Ovaj jednostavan napitak od sastojaka koje sigurno imate kod kuće deluje antibakterijski, antizapaljenski i antivirusno, te može da pomogne kod prvih simptoma gripa, prehlade, zapušenih sinusa, pa čak i kod bronhitisa i astme. Takođe deluje preventivno.
Recept za imuno napitak protiv gripa
Sastojci
- čen zgnječenog belog luka (može i više)
- 1/4 kafene kašičice sveže rendanog đumbira
- kap etarskog ulja eukaliptusa
- 1/2 kafene kašičice crvene paprike
- sok od jednog limuna
- kafena kašičica meda (ili više, po ukusu)
Priprema
Sve sastojke sjediniti i dodati u trećinu čaše vruće vode. Dobro promešati i popiti dok je napitak još topao. Pije se jednom dnevno, najbolje uveče, tri dana zaredom ili duže, dok simptomi ne počnu da popuštaju.
Zašto ovaj napitak deluje
- Beli luk je prirodni antibiotik i snažan saveznik imunog sistema. Sadrži alicin, jedinjenje koje ima dokazano antibakterijsko i antivirusno dejstvo, pa pomaže organizmu da se izbori s infekcijama disajnih puteva.
- Đumbirdeluje protivupalno, ublažava bol u grlu, smanjuje zapušenost i pomaže kod kašlja. Njegova prirodna toplina doprinosi bržem znojenju, čime se toksini izbacuju iz tela.
- Eukaliptusovo ulje poznato je po sposobnosti da olakša disanje, smanji zapaljenje sluznice i razredi sekret, što ga čini dragocenim kod bronhitisa i upale sinusa.
- Crvena paprika sadrži kapsaicin, sastojak koji širi krvne sudove i podstiče cirkulaciju, pa pomaže da se telo zagreje i ubrza oporavak.
- Limun je bogat vitaminom C, ključnim za jačanje imuniteta i borbu protiv slobodnih radikala, dok med umiruje grlo i oblaže sluzokožu, ublažavajući nadražaj na kašalj.