Slušaj vest

U narodnoj medicini matičnjak (Melissa officinalis) važi za jednu od najmoćnijih biljka za umirenje nervnog sistema, protiv nesanice i nervoze i za sprečavanje simptoma depresije, kaže na svom slogu novinar i narodni travar Momčilo Antonijević. Dodaje da je to biljka koju podjednako vole i ljudi i pčele, naročito matice. 

- Matičnjak je, takođe, dobar izbor u borbi protiv glavobolja, naročito onih izazvanih psihičkim premorom, kada osećamo da nam "glava puca". U vremenu u kom smo svi u manjoj ili većoj meri izloženi stresu, matičnjak je nezaobilazni saveznik protiv nervoze, anksioznosti i čitavog niza psihosomatskih bolesti koje se mogu javiti kao posledica stresa - navodi travar.

Pored delovanja na nervni sistem, ova biljka predivnog mirisa i ukusa ublažava i digestivne tegobe nadimanja stomaka, loše varenje i dijareje, naročito ako su psihosomatskog karaktera. Slede recepti za dve čajne mešavine koje donose instant smirenje i dobro raspoloženje. 

Čajna mešavina protiv anksioznosti

Potrebno vam je

  • 50 g lista i cveta konoplje (Cannabis sativa)
  • 50 g korena odoljena(Valeriana offinalis)
  • 100 g lista matičnjaka (Melissa officinalis)

Priprema

Sve biljke pomešajte pa punu supenu kašiku smeše prelijte šoljom (250 ml) ključale vode, promešajte, poklopite i ostavite da stoji 20 minuta. Nakon tog vremena procedite i popijte u manjim gutljajima. Dnevno se piju tri šolje čaja.

caj-shutterstock-2208693407.jpg
Dnevno se piju tri šolje čaja Foto: Shutterstock

Čajna mešavina za dobro raspoloženje

Potrebno vam je

  • 50 g kantariona (Hypericum perforatum)
  • 50 g matičnjaka (Melissa officinalis)
  • 20 g slatkog korena (Glycyrhiza glabra)

Priprema

Sve dobro izmešati. Sedam supenih kašika ove smeše preliti sa litrom ključale vode promešati, poklopiti i ostaviti jedan sat. Procediti i piti u toku dana, savetuje Momčilo Antonijević.

Čaj protiv nervoze srca: Mešavina koja se lako pravi i provereno smiruje

Ne propustiteZdravlje iz PrirodeČaj od kurkume kao moćan eliksir: Čisti jetru, reguliše krvni pritisak, smanjuje gorušicu
Žena sipa kašičicu kurkume u čajnik koji stoji na stolu, okolo su činijice drugih namirnica i jedna kriška limuna
Zdravlje iz PrirodeKad vam srce lupa, a pritisak skače: Recepti travara za čaj, tinkturu i dodatke ishrani
Stakleni čajnik i šolja ispunjeni čajem od gloga, sa plodovima gloga u posudama unutar i oko njih
Zdravlje iz PrirodeČajevi koji blagotvorno utiču na pankreas: Iako moćni, važna je umerenost
Dve šolje i bokal zelenog čaja sa listovima/Devojka drži bolni pankreas označen crveno
Zdravlje iz PrirodeProbajte biljni napitak od komorača, kima i korijandera: Za bolje varenje i lakše mršavljenje
komorac-caj.jpg