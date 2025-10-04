Slušaj vest

U narodnoj medicini matičnjak (Melissa officinalis) važi za jednu od najmoćnijih biljka za umirenje nervnog sistema, protiv nesanice i nervoze i za sprečavanje simptoma depresije, kaže na svom slogu novinar i narodni travar Momčilo Antonijević. Dodaje da je to biljka koju podjednako vole i ljudi i pčele, naročito matice.

- Matičnjak je, takođe, dobar izbor u borbi protiv glavobolja, naročito onih izazvanih psihičkim premorom, kada osećamo da nam "glava puca". U vremenu u kom smo svi u manjoj ili većoj meri izloženi stresu, matičnjak je nezaobilazni saveznik protiv nervoze, anksioznosti i čitavog niza psihosomatskih bolesti koje se mogu javiti kao posledica stresa - navodi travar.

Pored delovanja na nervni sistem, ova biljka predivnog mirisa i ukusa ublažava i digestivne tegobe nadimanja stomaka, loše varenje i dijareje, naročito ako su psihosomatskog karaktera. Slede recepti za dve čajne mešavine koje donose instant smirenje i dobro raspoloženje.

Čajna mešavina protiv anksioznosti

Potrebno vam je

50 g lista i cveta konoplje (Cannabis sativa)

(Cannabis sativa) 50 g korena odoljena (Valeriana offinalis)

(Valeriana offinalis) 100 g lista matičnjaka (Melissa officinalis)

Priprema

Sve biljke pomešajte pa punu supenu kašiku smeše prelijte šoljom (250 ml) ključale vode, promešajte, poklopite i ostavite da stoji 20 minuta. Nakon tog vremena procedite i popijte u manjim gutljajima. Dnevno se piju tri šolje čaja.

Dnevno se piju tri šolje čaja Foto: Shutterstock

Čajna mešavina za dobro raspoloženje

Potrebno vam je

50 g kantariona (Hypericum perforatum)

(Hypericum perforatum) 50 g matičnjaka (Melissa officinalis)

(Melissa officinalis) 20 g slatkog korena (Glycyrhiza glabra)

Priprema