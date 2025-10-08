Supermoći bosiljka: Nutricionista otkriva kako ova kraljevska biljka jača telo i um
Bosiljak, poznat kao „kraljevski začin“, ceni se zbog mirisa, ukusa i blagotvornih svojstava koja podržavaju zdravlje i obogaćuju jela.
- Bosiljak je aromatična biljka poreklom iz tropskih regiona Azije i Afrike. Danas se uzgaja širom sveta, pre svega zbog svojih kulinarskih i medicinskih svojstava, postoji više od 60 vrsta bosiljka - rekla je Tatjana Popović, nutrcionista i navela neke od vrsta:
- Slatki bosiljak (italijanski bosiljak): Slatki bosiljak je najčešće korišćena vrsta u kulinarstvu, posebno u mediteranskoj kuhinji.
- Ljubčasti bosiljak: Ljubičasti bosiljak se ističe svojim tamnocrvenim ili ljubičastim listovima, koji donose notu elegancije svakom jelu.
- Tajlandski bosiljak: Tajlandski bosiljak ima tanje listove i prepoznatljivu aromu anisa i sladića.
- Sveta biljka (Tulsi): Tulsi, poznat i kao sveta biljka, ima duboke korene u ajurvedskoj medicini, gde se smatra “kraljicom lekovitih biljaka.”
Zdravstvene prednosti bosiljka
Odličan antioksidans
- Bosiljak sadrži moćne antioksidanse, poput flavonoida i polifenola, koji štite ćelije od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Ovo svojstvo pomaže u prevenciji hroničnih bolesti, kao što su karcinom i srčane bolesti.
Antiinflamatorna svojstva
Eterična ulja prisutna u bosiljku, poput eugenola, imaju snažan antiinflamatorni efekat. Redovno konzumiranje bosiljka može ublažiti simptome artritisa i drugih zapaljenskih stanja.
Poboljšanje varenja
Bosiljak stimuliše proizvodnju želudačnih sokova i enzima, što olakšava varenje. Takođe pomaže u smirivanju nadutosti i sprečava grčeve u stomaku.
Podrška imunološkom sistemu
Bogata koncentracija vitamina C i antimikrobnih jedinjenja čini bosiljak odličnim saveznikom u borbi protiv infekcija i jačanju odbrambenih mehanizama organizma.
Zaštita kardiovaskularnog sistema
Ova biljka može doprineti regulaciji krvnog pritiska i snižavanju nivoa lošeg holesterola, zahvaljujući prisustvu magnezijuma i antioksidansa.
Antibakterijska svojstva
Ekstrakt bosiljka može uništiti različite vrste bakterija, uključujući i one otporne na antibiotike. Koristi se za prirodnu dezinfekciju i lečenje manjih rana.
Podrška zdravlju jetre
Bosiljak stimuliše detoksikaciju jetre, pomažući organizmu da se oslobodi toksina i teških metala.
Nutritivna vrednost bosiljka
Vitamini i minerali u bosiljku
Bosiljak je bogat vitaminima A, C, i K, kao i mineralima poput kalcijuma, gvožđa i magnezijuma. Ove hranljive materije igraju ključnu ulogu u održavanju zdravlja kostiju, kože i imunološkog sistema.
Uz samo 22 kalorije na 100 grama, bosiljak je idealan dodatak ishrani za sve koji paze na unos kalorija.
Kako uvrstiti bosiljak u ishrani?
Sveži i sušeni bosiljak
Sveži bosiljak ima intenzivniji ukus i koristi se u salatama, pastama i kao dekoracija. Sušeni bosiljak je praktičniji za dugotrajnu upotrebu i idealan za kuvanje.
Dodavanje bosiljka u svakodnevne obroke
Dodajte naseckani bosiljak u omlete, supe, variva ili sendviče kako biste obogatili njihov ukus i nutritivnu vrednost.
Pesto sos od bosiljka
Priprema domaćeg pesta od bosiljka je jednostavna, zdrava i vrlo popularna opcija.
Kombinovanje bosiljka sa drugim začinima i namirnicama
Kombinovanje bosiljka sa paradajzom, limunom, belim lukom i maslinovim uljem, stvara savršene mediteranske ukuse.
Kakve su koristi pijenja čaja od bosiljka?
- Ovaj napitak ima umirujući efekat na organizam, čineći ga korisnim u situacijama stresa i anksioznosti. Aktivni sastojci bosiljka, poput eugenola i linalola, doprinose opuštanju centralnog nervnog sistema, smanjujući osećaj napetosti - rekla je Popović.
Osim toga, čaj od bosiljka poboljšava probavu. Poznato je da podstiče lučenje probavnih enzima, čime olakšava varenje teških obroka i ublažava probleme poput nadutosti, gorušice i grčeva, a njegov blagi diuretički efekat pomaže u izbacivanju toksina iz tela.
Bosiljak (Ocimum basilicum) je bogat antioksidansima i vitaminima, što doprinosi jačanju odbrambenih mehanizama organizma. - Čaj od bosiljka se preporučuje i kod sezonskih prehlada, jer smanjuje simptome poput zapušenog nosa i kašljenja.
Kako da napravite čaj od bosiljka?
Nutrcionista otkriva kako da napravite čaj od bosiljka brzo i lako:
Potrebno je:
- 1 kašičica suvog ili nekoliko svežih listova bosiljka
- 250 ml vode
- Med ili limun po želji
Priprema
- Vodu zagrejte do ključanja.
- Prelijte preko bosiljka i poklopite.
- Ostavite da odstoji 5–10 minuta.
- Procedite, dodajte med ili limun po ukusu i pijte topao.
Koristi biljke za spoljnu upotrebu
- Ulje bosiljka se tradicionalno koristi za tretiranje iritacija kože, uboda insekata i manjih rana. Njegovi aktivni sastojci smanjuju crvenilo, svrab i otok, ubrzavajući regeneraciju kože.
Takođe, upotreba bosiljka može pomoći u borbi protiv akni zahvaljujući svom antibakterijskom delovanju. Priprema tonika od bosiljka uključuje kuvanje nekoliko listova u vodi i korišćenje ohlađene tečnosti za umivanje lica.
Kod bola u mišićima ili glavobolja, sveži listovi bosiljka mogu se koristiti kao obloga. Prethodno se izgnječe, te se stavljaju direktno na problematično mesto, pružajući prirodno olakšanje zahvaljujući analgetskim svojstvima biljke.
- U aromaterapiji, ulje bosiljka se koristi za opuštanje i poboljšanje koncentracije. Nekoliko kapi može se dodati u toplu kupku za smanjenje stresa i osvežavanje duha.
- Sveži bosiljak čuvajte u frižideru umotan u vlažnu papirnu maramicu ili u čaši vode kao rezano cveće. Za duže čuvanje, možete ga sušiti u hermetički zatvorenim posudama ili zamrzavati listove sami ili u maslinovom ulju - preporučuje nutricionista.
Izvor: totallywellness.rs/Zdravlje.Kurir.rs
