Bosiljak, poznat kao „kraljevski začin“, ceni se zbog mirisa, ukusa i blagotvornih svojstava koja podržavaju zdravlje i obogaćuju jela.

- Bosiljak je aromatična biljka poreklom iz tropskih regiona Azije i Afrike. Danas se uzgaja širom sveta, pre svega zbog svojih kulinarskih i medicinskih svojstava, postoji više od 60 vrsta bosiljka - rekla je Tatjana Popović, nutrcionista i navela neke od vrsta:

Slatki bosiljak (italijanski bosiljak): Slatki bosiljak je najčešće korišćena vrsta u kulinarstvu, posebno u mediteranskoj kuhinji.

Slatki bosiljak je najčešće korišćena vrsta u kulinarstvu, posebno u mediteranskoj kuhinji. Ljubčasti bosiljak: Ljubičasti bosiljak se ističe svojim tamnocrvenim ili ljubičastim listovima, koji donose notu elegancije svakom jelu.

Ljubičasti bosiljak se ističe svojim tamnocrvenim ili ljubičastim listovima, koji donose notu elegancije svakom jelu. Tajlandski bosiljak: Tajlandski bosiljak ima tanje listove i prepoznatljivu aromu anisa i sladića.

Tajlandski bosiljak ima tanje listove i prepoznatljivu aromu anisa i sladića. Sveta biljka (Tulsi): Tulsi, poznat i kao sveta biljka, ima duboke korene u ajurvedskoj medicini, gde se smatra “kraljicom lekovitih biljaka.” Zdravstvene prednosti bosiljka

Odličan antioksidans

- Bosiljak sadrži moćne antioksidanse, poput flavonoida i polifenola, koji štite ćelije od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Ovo svojstvo pomaže u prevenciji hroničnih bolesti, kao što su karcinom i srčane bolesti.

Antiinflamatorna svojstva

Eterična ulja prisutna u bosiljku, poput eugenola, imaju snažan antiinflamatorni efekat. Redovno konzumiranje bosiljka može ublažiti simptome artritisa i drugih zapaljenskih stanja.

Poboljšanje varenja

Bosiljak stimuliše proizvodnju želudačnih sokova i enzima, što olakšava varenje. Takođe pomaže u smirivanju nadutosti i sprečava grčeve u stomaku.

Bosiljak stimuliše proizvodnju želudačnih sokova i enzima, što olakšava varenje

Podrška imunološkom sistemu

Bogata koncentracija vitamina C i antimikrobnih jedinjenja čini bosiljak odličnim saveznikom u borbi protiv infekcija i jačanju odbrambenih mehanizama organizma.

Zaštita kardiovaskularnog sistema

Ova biljka može doprineti regulaciji krvnog pritiska i snižavanju nivoa lošeg holesterola, zahvaljujući prisustvu magnezijuma i antioksidansa.

Antibakterijska svojstva

Ekstrakt bosiljka može uništiti različite vrste bakterija, uključujući i one otporne na antibiotike. Koristi se za prirodnu dezinfekciju i lečenje manjih rana.

Podrška zdravlju jetre

Bosiljak stimuliše detoksikaciju jetre, pomažući organizmu da se oslobodi toksina i teških metala.

Nutritivna vrednost bosiljka

Vitamini i minerali u bosiljku

Bosiljak je bogat vitaminima A, C, i K, kao i mineralima poput kalcijuma, gvožđa i magnezijuma. Ove hranljive materije igraju ključnu ulogu u održavanju zdravlja kostiju, kože i imunološkog sistema.

Nizak sadržaj kalorija: Uz samo 22 kalorije na 100 grama, bosiljak je idealan dodatak ishrani za sve koji paze na unos kalorija.

Bosiljak je bogat vitaminima A, C, i K, kao i mineralima poput kalcijuma, gvožđa i magnezijuma

Kako uvrstiti bosiljak u ishrani?

Sveži i sušeni bosiljak

Sveži bosiljak ima intenzivniji ukus i koristi se u salatama, pastama i kao dekoracija. Sušeni bosiljak je praktičniji za dugotrajnu upotrebu i idealan za kuvanje.

Dodavanje bosiljka u svakodnevne obroke

Dodajte naseckani bosiljak u omlete, supe, variva ili sendviče kako biste obogatili njihov ukus i nutritivnu vrednost.

Pesto sos od bosiljka

Priprema domaćeg pesta od bosiljka je jednostavna, zdrava i vrlo popularna opcija.

Kombinovanje bosiljka sa drugim začinima i namirnicama

Kombinovanje bosiljka sa paradajzom, limunom, belim lukom i maslinovim uljem, stvara savršene mediteranske ukuse.

Kakve su koristi pijenja čaja od bosiljka?

- Ovaj napitak ima umirujući efekat na organizam, čineći ga korisnim u situacijama stresa i anksioznosti. Aktivni sastojci bosiljka, poput eugenola i linalola, doprinose opuštanju centralnog nervnog sistema, smanjujući osećaj napetosti - rekla je Popović.

Osim toga, čaj od bosiljka poboljšava probavu. Poznato je da podstiče lučenje probavnih enzima, čime olakšava varenje teških obroka i ublažava probleme poput nadutosti, gorušice i grčeva, a njegov blagi diuretički efekat pomaže u izbacivanju toksina iz tela.

Bosiljak (Ocimum basilicum) je bogat antioksidansima i vitaminima, što doprinosi jačanju odbrambenih mehanizama organizma. - Čaj od bosiljka se preporučuje i kod sezonskih prehlada, jer smanjuje simptome poput zapušenog nosa i kašljenja.

Čaj od bosiljka smiruje um i pomaže protiv stresa i anksioznosti

Kako da napravite čaj od bosiljka?

Nutrcionista otkriva kako da napravite čaj od bosiljka brzo i lako:

Potrebno je:

1 kašičica suvog ili nekoliko svežih listova bosiljka

250 ml vode

Med ili limun po želji

Priprema

Vodu zagrejte do ključanja.

Prelijte preko bosiljka i poklopite.

Ostavite da odstoji 5–10 minuta.

Procedite, dodajte med ili limun po ukusu i pijte topao. Koristi biljke za spoljnu upotrebu

- Ulje bosiljka se tradicionalno koristi za tretiranje iritacija kože, uboda insekata i manjih rana. Njegovi aktivni sastojci smanjuju crvenilo, svrab i otok, ubrzavajući regeneraciju kože.

Takođe, upotreba bosiljka može pomoći u borbi protiv akni zahvaljujući svom antibakterijskom delovanju. Priprema tonika od bosiljka uključuje kuvanje nekoliko listova u vodi i korišćenje ohlađene tečnosti za umivanje lica.

Kod bola u mišićima ili glavobolja, sveži listovi bosiljka mogu se koristiti kao obloga. Prethodno se izgnječe, te se stavljaju direktno na problematično mesto, pružajući prirodno olakšanje zahvaljujući analgetskim svojstvima biljke.

- U aromaterapiji, ulje bosiljka se koristi za opuštanje i poboljšanje koncentracije. Nekoliko kapi može se dodati u toplu kupku za smanjenje stresa i osvežavanje duha.

U aromaterapiji, ulje bosiljka se koristi za opuštanje i poboljšanje koncentracije

Kako pravilno da čuvate bosiljak i održite svežinu? - Sveži bosiljak čuvajte u frižideru umotan u vlažnu papirnu maramicu ili u čaši vode kao rezano cveće. Za duže čuvanje, možete ga sušiti u hermetički zatvorenim posudama ili zamrzavati listove sami ili u maslinovom ulju - preporučuje nutricionista.