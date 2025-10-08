Slušaj vest

Bosiljak, poznat kao „kraljevski začin“, ceni se zbog mirisa, ukusa i blagotvornih svojstava koja podržavaju zdravlje i obogaćuju jela.

Bosiljak je aromatična biljka poreklom iz tropskih regiona Azije i Afrike. Danas se uzgaja širom sveta, pre svega zbog svojih kulinarskih i medicinskih svojstava, postoji više od 60 vrsta bosiljka - rekla je Tatjana Popović, nutrcionista i navela neke od vrsta:

  • Slatki bosiljak (italijanski bosiljak): Slatki bosiljak je najčešće korišćena vrsta u kulinarstvu, posebno u mediteranskoj kuhinji.
  • Ljubčasti bosiljak: Ljubičasti bosiljak se ističe svojim tamnocrvenim ili ljubičastim listovima, koji donose notu elegancije svakom jelu.
  • Tajlandski bosiljak: Tajlandski bosiljak ima tanje listove i prepoznatljivu aromu anisa i sladića.
  • Sveta biljka (Tulsi): Tulsi, poznat i kao sveta biljka, ima duboke korene u ajurvedskoj medicini, gde se smatra “kraljicom lekovitih biljaka.”

Zdravstvene prednosti bosiljka

Odličan antioksidans

- Bosiljak sadrži moćne antioksidanse, poput flavonoida i polifenola, koji štite ćelije od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Ovo svojstvo pomaže u prevenciji hroničnih bolesti, kao što su karcinom i srčane bolesti.

Antiinflamatorna svojstva

Eterična ulja prisutna u bosiljku, poput eugenola, imaju snažan antiinflamatorni efekat. Redovno konzumiranje bosiljka može ublažiti simptome artritisa i drugih zapaljenskih stanja.

Poboljšanje varenja

Bosiljak stimuliše proizvodnju želudačnih sokova i enzima, što olakšava varenje. Takođe pomaže u smirivanju nadutosti i sprečava grčeve u stomaku.

zdrava-probava-shutterstock-2215002639.jpg
Bosiljak stimuliše proizvodnju želudačnih sokova i enzima, što olakšava varenje Foto: Shutterstock

Podrška imunološkom sistemu

Bogata koncentracija vitamina C i antimikrobnih jedinjenja čini bosiljak odličnim saveznikom u borbi protiv infekcija i jačanju odbrambenih mehanizama organizma.

Zaštita kardiovaskularnog sistema

Ova biljka može doprineti regulaciji krvnog pritiska i snižavanju nivoa lošeg holesterola, zahvaljujući prisustvu magnezijuma i antioksidansa.

Antibakterijska svojstva

Ekstrakt bosiljka može uništiti različite vrste bakterija, uključujući i one otporne na antibiotike. Koristi se za prirodnu dezinfekciju i lečenje manjih rana.

Podrška zdravlju jetre

Bosiljak stimuliše detoksikaciju jetre, pomažući organizmu da se oslobodi toksina i teških metala.

Nutritivna vrednost bosiljka

Vitamini i minerali u bosiljku

Bosiljak je bogat vitaminima A, C, i K, kao i mineralima poput kalcijuma, gvožđa i magnezijuma. Ove hranljive materije igraju ključnu ulogu u održavanju zdravlja kostiju, kože i imunološkog sistema.

Nizak sadržaj kalorija:

Uz samo 22 kalorije na 100 grama, bosiljak je idealan dodatak ishrani za sve koji paze na unos kalorija.

zacini bosiljak shutterstock_1746262400.jpg
Bosiljak je bogat vitaminima A, C, i K, kao i mineralima poput kalcijuma, gvožđa i magnezijuma Foto: Shutterstock

Kako uvrstiti bosiljak u ishrani?

Sveži i sušeni bosiljak

Sveži bosiljak ima intenzivniji ukus i koristi se u salatama, pastama i kao dekoracija. Sušeni bosiljak je praktičniji za dugotrajnu upotrebu i idealan za kuvanje.

Dodavanje bosiljka u svakodnevne obroke

Dodajte naseckani bosiljak u omlete, supe, variva ili sendviče kako biste obogatili njihov ukus i nutritivnu vrednost.

Pesto sos od bosiljka

Priprema domaćeg pesta od bosiljka je jednostavna, zdrava i vrlo popularna opcija.

Kombinovanje bosiljka sa drugim začinima i namirnicama

Kombinovanje bosiljka sa paradajzom, limunom, belim lukom i maslinovim uljem, stvara savršene mediteranske ukuse.

Kakve su koristi pijenja čaja od bosiljka?

- Ovaj napitak ima umirujući efekat na organizam, čineći ga korisnim u situacijama stresa i anksioznosti. Aktivni sastojci bosiljka, poput eugenola i linalola, doprinose opuštanju centralnog nervnog sistema, smanjujući osećaj napetosti - rekla je Popović.

Osim toga, čaj od bosiljka poboljšava probavu. Poznato je da podstiče lučenje probavnih enzima, čime olakšava varenje teških obroka i ublažava probleme poput nadutosti, gorušice i grčeva, a njegov blagi diuretički efekat pomaže u izbacivanju toksina iz tela.

Bosiljak (Ocimum basilicum) je bogat antioksidansima i vitaminima, što doprinosi jačanju odbrambenih mehanizama organizma. - Čaj od bosiljka se preporučuje i kod sezonskih prehlada, jer smanjuje simptome poput zapušenog nosa i kašljenja.

bosiljak-shutterstock-1495319126.jpg
Čaj od bosiljka smiruje um i pomaže protiv stresa i anksioznosti Foto: Sutterstock

Kako da napravite čaj od bosiljka?

Nutrcionista otkriva kako da napravite čaj od bosiljka brzo i lako:

Potrebno je:

  • 1 kašičica suvog ili nekoliko svežih listova bosiljka
  • 250 ml vode
  • Med ili limun po želji

Priprema

  • Vodu zagrejte do ključanja.
  • Prelijte preko bosiljka i poklopite.
  • Ostavite da odstoji 5–10 minuta.
  • Procedite, dodajte med ili limun po ukusu i pijte topao.

Koristi biljke za spoljnu upotrebu

- Ulje bosiljka se tradicionalno koristi za tretiranje iritacija kože, uboda insekata i manjih rana. Njegovi aktivni sastojci smanjuju crvenilo, svrab i otok, ubrzavajući regeneraciju kože.

Takođe, upotreba bosiljka može pomoći u borbi protiv akni zahvaljujući svom antibakterijskom delovanju. Priprema tonika od bosiljka uključuje kuvanje nekoliko listova u vodi i korišćenje ohlađene tečnosti za umivanje lica.

Kod bola u mišićima ili glavobolja, sveži listovi bosiljka mogu se koristiti kao obloga. Prethodno se izgnječe, te se stavljaju direktno na problematično mesto, pružajući prirodno olakšanje zahvaljujući analgetskim svojstvima biljke.

- U aromaterapiji, ulje bosiljka se koristi za opuštanje i poboljšanje koncentracije. Nekoliko kapi može se dodati u toplu kupku za smanjenje stresa i osvežavanje duha.

biljka-shutterstock-copy.jpg
U aromaterapiji, ulje bosiljka se koristi za opuštanje i poboljšanje koncentracije Foto: Shutterstock

Kako pravilno da čuvate bosiljak i održite svežinu?

- Sveži bosiljak čuvajte u frižideru umotan u vlažnu papirnu maramicu ili u čaši vode kao rezano cveće. Za duže čuvanje, možete ga sušiti u hermetički zatvorenim posudama ili zamrzavati listove sami ili u maslinovom ulju - preporučuje nutricionista.

Izvor: totallywellness.rs/Zdravlje.Kurir.rs

