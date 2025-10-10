Beli luk čini čuda za zdravlje srca i imunitet: 7 razloga da ga jedete svakog dana
Beli luk je mnogo više od začina koji obogaćuje ukus hrane - on je jedan od najstarijih prirodnih sredstava na svetu. Svoj blagotvorni ugled duguje sumpornim jedinjenjima poput alicina, koji se oslobađa kada se čen zgnječi ili isecka. Ova moćna supstanca deluje protiv bakterija, virusa i gljivica, a istovremeno jača srce, krvne sudove i imunitet, objašnjava Mrunal Čavan, nutricionistkinja iz bolnice Cloudnine u Indiji.
- Redovno unošenje belog luka može da pomogne u prevenciji brojnih bolesti, posebno onih koje su povezane sa upalama, visokim pritiskom i poremećajem metabolizma - naglašava Čavan i izdvaja sedam naučno potvrđenih razloga da ga jedete svaki dan.
Jača imunitet i skraćuje trajanje infekcija
Beli luk stimuliše aktivnost imunih ćelija, čineći organizam otpornijim na viruse i bakterije. Istraživanja su pokazala da osobe koje tokom sezone gripa i prehlade koriste ekstrakt belog luka imaju blaže simptome i brže se oporavljaju.
Snižava krvni pritisak
Brojne studije potvrđuju da beli luk širi krvne sudove i poboljšava cirkulaciju. Kod osoba sa povišenim pritiskom može da dovede do značajnog smanjenja vrednosti, što direktno smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara.
Smanjuje „loš“ holesterol
Beli luk može da snizi nivo LDL holesterola, a da pri tome ne utiče na dobar HDL, ističe nutricionistkinja Čavan.
- Efekat nije trenutni, ali se uz svakodnevno unošenje vidi postepeno poboljšanje. Time beli luk doprinosi boljoj elastičnosti krvnih sudova i zaštiti srca - dodaje.
Čuva zdravlje srca
Redovnim konzumiranjem belog luka smanjuje se rizik od ateroskleroze, a srce se štiti od upalnih procesa i oksidativnog stresa. Njegova antibakterijska i antivirusna svojstva pomažu da se organizam lakše izbori sa infekcijama koje indirektno mogu da opterete srce.
Pomaže regulaciju šećera u krvi
Kod osoba sa dijabetesom tip 2, beli luk može da doprinese boljoj osetljivosti na insulin i nižem nivou glukoze u krvi. Iako nije zamena za terapiju, može da bude dragocena pomoć u ishrani koja održava stabilan nivo šećera.
Štiti mozak i čuva pamćenje
Antioksidansi iz belog luka štite ćelije mozga od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima i upalama. Naučnici veruju da redovan unos može da uspori kognitivno propadanje, pa čak i pomogne u prevenciji bolesti poput Alchajmerove.
Deluje protiv bakterija i gljivica
Zahvaljujući svojim antibakterijskim i antifungalnim svojstvima, beli luk se vekovima koristio za saniranje rana i infekcija. Danas se preporučuje kao prirodni saveznik protiv prehlade, gljivičnih infekcija i kandide, posebno kada se koristi sirov ili lagano termički obrađen.
Koliko belog luka je dovoljno?
Prema rečima nutricionistkinje Čavan, odraslima se preporučuje jedan do dva čena dnevno, najbolje u sirovom obliku ili kratko propržen u jelu. Preterivanje se ne savetuje, jer može da izazove nadimanje, mučninu ili razređivanje krvi.
- Starije osobe, oni sa osetljivim želucem ili koji piju lekove protiv zgrušavanja krvi trebalo bi da budu umereni i da se posavetuju s lekarom. Trudnice i dojilje mogu bezbedno da koriste beli luk u količinama koje se uobičajeno koriste u hrani - savetuje Čavan.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs
