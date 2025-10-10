Slušaj vest

Beli luk je mnogo više od začina koji obogaćuje ukus hrane - on je jedan od najstarijih prirodnih sredstava na svetu. Svoj blagotvorni ugled duguje sumpornim jedinjenjima poput alicina, koji se oslobađa kada se čen zgnječi ili isecka. Ova moćna supstanca deluje protiv bakterija, virusa i gljivica, a istovremeno jača srce, krvne sudove i imunitet, objašnjava Mrunal Čavan, nutricionistkinja iz bolnice Cloudnine u Indiji.

- Redovno unošenje belog luka može da pomogne u prevenciji brojnih bolesti, posebno onih koje su povezane sa upalama, visokim pritiskom i poremećajem metabolizma - naglašava Čavan i izdvaja sedam naučno potvrđenih razloga da ga jedete svaki dan.

Jača imunitet i skraćuje trajanje infekcija

Beli luk stimuliše aktivnost imunih ćelija, čineći organizam otpornijim na viruse i bakterije. Istraživanja su pokazala da osobe koje tokom sezone gripa i prehlade koriste ekstrakt belog luka imaju blaže simptome i brže se oporavljaju.

Snižava krvni pritisak

Brojne studije potvrđuju da beli luk širi krvne sudove i poboljšava cirkulaciju. Kod osoba sa povišenim pritiskom može da dovede do značajnog smanjenja vrednosti, što direktno smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara.

Brojne studije potvrđuju da beli luk širi krvne sudove i snižavaa krvni pritisak Foto: Shutterstock

Smanjuje „loš“ holesterol

Beli luk može da snizi nivo LDL holesterola, a da pri tome ne utiče na dobar HDL, ističe nutricionistkinja Čavan.

- Efekat nije trenutni, ali se uz svakodnevno unošenje vidi postepeno poboljšanje. Time beli luk doprinosi boljoj elastičnosti krvnih sudova i zaštiti srca - dodaje.

Čuva zdravlje srca

Redovnim konzumiranjem belog luka smanjuje se rizik od ateroskleroze, a srce se štiti od upalnih procesa i oksidativnog stresa. Njegova antibakterijska i antivirusna svojstva pomažu da se organizam lakše izbori sa infekcijama koje indirektno mogu da opterete srce.

Pomaže regulaciju šećera u krvi

Kod osoba sa dijabetesom tip 2, beli luk može da doprinese boljoj osetljivosti na insulin i nižem nivou glukoze u krvi. Iako nije zamena za terapiju, može da bude dragocena pomoć u ishrani koja održava stabilan nivo šećera.

Trebalo bi da bude deo redovne ishrane kod osoba sa dijebetesom Foto: Shutterstock

Štiti mozak i čuva pamćenje

Antioksidansi iz belog luka štite ćelije mozga od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima i upalama. Naučnici veruju da redovan unos može da uspori kognitivno propadanje, pa čak i pomogne u prevenciji bolesti poput Alchajmerove.

Deluje protiv bakterija i gljivica

Zahvaljujući svojim antibakterijskim i antifungalnim svojstvima, beli luk se vekovima koristio za saniranje rana i infekcija. Danas se preporučuje kao prirodni saveznik protiv prehlade, gljivičnih infekcija i kandide, posebno kada se koristi sirov ili lagano termički obrađen.

Ne bi trebalo i ni preterivati, čen do dva dnevno je sasvim dovoljno Foto: Shutterstock

Koliko belog luka je dovoljno?

Prema rečima nutricionistkinje Čavan, odraslima se preporučuje jedan do dva čena dnevno, najbolje u sirovom obliku ili kratko propržen u jelu. Preterivanje se ne savetuje, jer može da izazove nadimanje, mučninu ili razređivanje krvi.