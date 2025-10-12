turski čaj od karanfilića u tracicinalnoj staklenoj čaši na drvenom stolu

Mali, mirisni pupoljci karanfilića poznati su kao začin bez koga mnogi ne mogu da zamisle praznične kolače, ali su u narodnoj medicini zauzeli posebno mesto i kao prirodno sredstvo za brojne tegobe. O njegovim blagotvornim svojstvima pisao je i naš poznati travar Jova Mijatović, koji je u svojoj knjizi "Travar: trave i melemi" ostavio recept za napitak od karanfilića namenjen upravo regulisanju krvnog pritiska.

Recept Jove travara

U posudu stavite 10 grama karanfilića i prelijte sa 250 mililitara vode. Ostavite da odstoji 24 sata, a zatim sat vremena pre svakog obroka popijte dve supene kašike ove tečnosti. Nakon svake upotrebe dospite onoliko vode koliko ste popili i nastavite s postupkom sve dok karanfilić ne izgubi miris i jačinu. Ako se krvni pritisak ne snizi, recept se može ponoviti.

Kako pomaže?

Karanfilić je poznat po antioksidativnim i protivupalnim svojstvima, a bogat je beta-karotenom, kalcijumom, manganom, selenom, gvožđem i vitaminima B6, C i K. Ove materije pozitivno utiču na zdravlje krvnih sudova i mogu da doprinesu boljoj cirkulaciji, što objašnjava zašto se ovaj začin tradicionalno pominje u narodnim receptima za pritisak.

Sat vremena pre svakog obroka puju se dve supene kašike napitka Foto: Shutterstock

Ova aromatični začin se ponekad meša sa drugim biljkama (npr. cimetom ili đumbirom) u čajevima koji "pospešuju cirkulaciju" ili "čiste krv".

Šta kaže nauka?

Karanfilić sadrži eugenol, aktivnu supstancu koja ima antioksidativno i blago protivupalno dejstvo. Neka laboratorijska istraživanja na životinjama pokazala su da eugenol može blago da opusti krvne sudove, što može da doprinese sniženju pritiska, ali to nije potvrđeno kod ljudi.

Mere opreza

Iako se karanfilić smatra bezbednim u malim količinama, stručnjaci preporučuju oprez. Osobe koje već koriste lekove za hipertenziju, trudnice ili oni s osetljivim želucem trebalo bi da se pre upotrebe posavetuju sa lekarom ili farmaceutom.