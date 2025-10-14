Slušaj vest

Sto grama pečenih kestena sadrži oko 245 kalorija, zbog čega se smatraju energetski bogatom hranom. Zanimljivo je da se kalorijska vrednost udvostručuje kada se kuvaju, jer se povećava količina proteina i ugljenih hidrata. Zbog toga su kesteni idealan izbor kada vam je potrebna brza, ali zdrava doza energije.

Kako da napravite zdravi namaz od kestena?

Potrebno je:

200 g skuvanog ili pečenog kestena (oljuštenog)

2–3 kašike meda ili javorovog sirupa (po ukusu)

100 ml biljnog mleka (bademovo, ovseno ili kokosovo)

1 kašika kakao praha (opciono, za „čoko“ varijantu)

1 kašičica kokosovog ulja ili maslinovog ulja

prstohvat cimeta i prstohvat soli

Priprema

Oljuštene kestene ubacite u blender.

Dodaj biljno mleko, med, kokosovo ulje i začine.

Blendaj dok ne dobijete glatku, kremastu teksturu (po potrebi dodaj još malo mleka).

Po želji dodaj kakao prah za bogatiji ukus.

Drži u teglici sa poklopcem u frižideru do 5 dana.

Zdravstvene koristi

Bez glutena i pogodan za razna jela

Više od 40 odsto kestena je skrob, što ga čini pogodnim za pripremu pire-jela, supa, kolača i drugih obroka. Pošto ne sadrži gluten, kesten je savršen izbor za osobe koje imaju celijakije ili one koji izbegavaju gluten u ishrani.

Kesten ne sadrži gluten, pa je idealan za osobe koje izbegavaju gluten u ishrani Foto: Shutterstock

Stimulše rad creva i blagotvorno deluje na holesterol

Kesteni su bogati vlaknima, koja pomažu u regulisanju varenja i smanjenju nivoa lošeg holesterola (LDL) u krvi. Redovna konzumacija doprinosi boljoj i redovnijoj stolici i održava zdravlje creva i sistema za varenje u celini.

Štiti srce i bubrege

Ova jesenja poslastica bogata je kalijumom, fosforom i nezasićenim mastima, što je čini korisnom za ljude koji pate od srčanih, krvnih sudova i bubrežnih bolesti. Pored toga, kesteni sadrže značajne količine vitamina A, B i C, kao i mangan, kalcijum, magnezijum, gvožđe i hlor – sve što je telu potrebno za stabilno funkcionisanje i otpornost.

Jača imunitet i kosti

Kesteni su takođe odličan izvor bakra, minerala koji pomaže u proizvodnji crvenih krvnih zrnaca, jača imunitet i doprinosi jačanju kostiju i zdravlju nerava. Samo 80 grama kestena dnevno može zadovoljiti petinu dnevne potrebe za ovim važnim mineralom.

Kako prepoznati kvalitetan kesten?

Prilikom kupovine birajte sjajne i čvrste plodove bez oštećenja. Težina kestena treba da odgovara njegovoj veličini – ako zvuči šuplje kada ga protresete, verovatno je previše suv. Sveže ubrani kesteni najbolje se čuvaju na hladnom i tamnom mestu, gde mogu trajati i do nekoliko nedelja.