Majčina dušica je biljka poznata po svojim blagotvornim svojstvima za opšte zdravlje, osim što pomaže kod stomačnih tegoba i kašlja.
Imuno-bust biljka: Čajna mešavina i sirup od majčine dušice za stomačne tegobe i kašalj
Majčina dušica se tradicionalno koristi kao sredstvo protiv prehlade, kašlja i bolova u stomaku, a delotvorna je i za jačanje imunog sistema i olakšavanje disajnih tegoba.
Sirup protiv kašlja
Sirup od majčine dušice deluje kao blagotvorno sredstvo protiv kašalja, smiruje bronhijalne tegobe i olakšava disanje. Evo kako da napravite sirup:
Potrebno vam je
- 1dl vode
- kašika majčine dušice
- po ukusu med
Priprema
- U 1 dl vode staviti kašiku majčine dušice i lagano kuvati najviše 15 minuta.
- Procediti kroz gustu gazu i dodati med po ukusu, dok se ne dobije tečnost slična sirupu.
- Uzimajte na svakih pola sata. Ovaj sirup ublažava kašalj i olakšava bronhijalne tegobe.
Čaj protiv bolova u stomaku
Čaj od majčine dušice deluje umirujuće na probavni sistem, olakšava stomačne tegobe i istovremeno jača prirodnu otpornost organizma. Evo kako da napravite umirujući čaj od majčine dušice:
Potrebno je:
- kašika majčine dušice
- kašika mirođije
- kašika nane
- 2,5dl vode
Priprema
- Pripremite mešavinu od jednakih delova majčine dušice, nane i mirođije. Kašičicu do dve mešavine preliti sa 2,5 dl ključale vode, poklopiti i ostaviti da odstoji 10 do 15 minuta. Procediti i piti dok je čaj svež i topao, 2-3 puta dnevno.
- Čaj pomaže kod bolova u stomaku i olakšava varenje.
Zdravstvene koristi majčine dušice
Sledi pet glavnih zdravstvenih prednosti majčine dušice:
- Ublažava kašalj i bronhijalne tegobe – deluje ekspektorantno i olakšava disanje.
- Pomaže kod probavnih problema – smanjuje nadutost, grčeve i bolove u stomaku.
- Deluje protiv prehlade i infekcija – ima antibakterijska i blaga antivirusna svojstva.
- Jača imuni sistem – pozitivno utiče opšte zdravlje i otpornost organizma.
- Umiruje i opušta – deluje blago sedativno i pomaže kod stresa i nervoze.
Izvor: Knjiga ČAROBJACI BILJA, Branka Đurišić/Zdravlje.Kurir.rs
