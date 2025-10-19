Majčina dušica je efikasni saveznik u borbi protiv prehlade, jer ublažava simptome i jača imuni sistem

Majčina dušica se tradicionalno koristi kao sredstvo protiv prehlade, kašlja i bolova u stomaku, a delotvorna je i za jačanje imunog sistema i olakšavanje disajnih tegoba.

Sirup protiv kašlja

Sirup od majčine dušice deluje kao blagotvorno sredstvo protiv kašalja, smiruje bronhijalne tegobe i olakšava disanje. Evo kako da napravite sirup:

Potrebno vam je

1dl vode

kašika majčine dušice

po ukusu med

Priprema

U 1 dl vode staviti kašiku majčine dušice i lagano kuvati najviše 15 minuta.

Procediti kroz gustu gazu i dodati med po ukusu, dok se ne dobije tečnost slična sirupu.

Uzimajte na svakih pola sata. Ovaj sirup ublažava kašalj i olakšava bronhijalne tegobe. Čaj protiv bolova u stomaku

Čaj od majčine dušice deluje umirujuće na probavni sistem, olakšava stomačne tegobe i istovremeno jača prirodnu otpornost organizma. Evo kako da napravite umirujući čaj od majčine dušice:

Potrebno je:

kašika majčine dušice

kašika mirođije

kašika nane

2,5dl vode

Čaj od majčine dušice deluje umirujuće na probavni sistem i olakšava stomačne tegobe Foto: Shutterstock

Priprema

Pripremite mešavinu od jednakih delova majčine dušice, nane i mirođije. Kašičicu do dve mešavine preliti sa 2,5 dl ključale vode, poklopiti i ostaviti da odstoji 10 do 15 minuta. Procediti i piti dok je čaj svež i topao, 2-3 puta dnevno.

Čaj pomaže kod bolova u stomaku i olakšava varenje. Zdravstvene koristi majčine dušice

Sledi pet glavnih zdravstvenih prednosti majčine dušice:

Ublažava kašalj i bronhijalne tegobe – deluje ekspektorantno i olakšava disanje.

– deluje ekspektorantno i olakšava disanje. Pomaže kod probavnih problema – smanjuje nadutost, grčeve i bolove u stomaku.

– smanjuje nadutost, grčeve i bolove u stomaku. Deluje protiv prehlade i infekcija – ima antibakterijska i blaga antivirusna svojstva.

– ima antibakterijska i blaga antivirusna svojstva. Jača imuni sistem – pozitivno utiče opšte zdravlje i otpornost organizma.

– pozitivno utiče opšte zdravlje i otpornost organizma. Umiruje i opušta – deluje blago sedativno i pomaže kod stresa i nervoze.

Izvor: Knjiga ČAROBJACI BILJA, Branka Đurišić/Zdravlje.Kurir.rs