Majčina dušica se tradicionalno koristi kao sredstvo protiv prehlade, kašlja i bolova u stomaku, a delotvorna je i za jačanje imunog sistema i olakšavanje disajnih tegoba.

Sirup protiv kašlja

Sirup od majčine dušice deluje kao blagotvorno sredstvo protiv kašalja, smiruje bronhijalne tegobe i olakšava disanje. Evo kako da napravite sirup:

Potrebno vam je

  • 1dl vode
  • kašika majčine dušice
  • po ukusu med

Priprema

  • U 1 dl vode staviti kašiku majčine dušice i lagano kuvati najviše 15 minuta.
  • Procediti kroz gustu gazu i dodati med po ukusu, dok se ne dobije tečnost slična sirupu.
  • Uzimajte na svakih pola sata. Ovaj sirup ublažava kašalj i olakšava bronhijalne tegobe.

Čaj protiv bolova u stomaku

Čaj od majčine dušice deluje umirujuće na probavni sistem, olakšava stomačne tegobe i istovremeno jača prirodnu otpornost organizma. Evo kako da napravite umirujući čaj od majčine dušice:

Potrebno je:

  • kašika majčine dušice
  • kašika mirođije
  • kašika nane
  • 2,5dl vode
Čaj od majčine dušice deluje umirujuće na probavni sistem i olakšava stomačne tegobe Foto: Shutterstock

Priprema

  • Pripremite mešavinu od jednakih delova majčine dušice, nane i mirođije. Kašičicu do dve mešavine preliti sa 2,5 dl ključale vode, poklopiti i ostaviti da odstoji 10 do 15 minuta. Procediti i piti dok je čaj svež i topao, 2-3 puta dnevno.
  • Čaj pomaže kod bolova u stomaku i olakšava varenje.

Zdravstvene koristi majčine dušice

Sledi pet glavnih zdravstvenih prednosti majčine dušice:

  • Ublažava kašalj i bronhijalne tegobe – deluje ekspektorantno i olakšava disanje.
  • Pomaže kod probavnih problema – smanjuje nadutost, grčeve i bolove u stomaku.
  • Deluje protiv prehlade i infekcija – ima antibakterijska i blaga antivirusna svojstva.
  • Jača imuni sistem – pozitivno utiče opšte zdravlje i otpornost organizma.
  • Umiruje i opušta – deluje blago sedativno i pomaže kod stresa i nervoze.

Izvor: Knjiga ČAROBJACI BILJA, Branka Đurišić/Zdravlje.Kurir.rs

