Problemi sa snom sve su češći, a mnogi traže rešenje koje ne uključuje lekove. Istraživanja pokazuju da više od 30 % odraslih u svetu prijavi simptome nesanice barem povremeno.

Nutricionisti ističu da pojedine prirodne namirnice mogu pomoći telu da se opusti i lakše uđe u fazu dubokog sna.

Jedan od najboljih saveta za dobar san jeste napitak od toplog mleka sa medom i prstohvatom cimeta. Mleko sadrži triptofan – aminokiselinu koja podstiče proizvodnju serotonina i melatonina, hormona sna. Cimet doprinosi stabilizaciji šećera u krvi tokom noći, dok med pomaže telu da se lakše opusti.

Za one koji izbegavaju mlečne proizvode, odlična alternativa je čaj od kamilice sa dodatkom sušene lavande – kombinacija poznata po blagom sedativnom efektu.

Recept za napitak pred spavanje:

1 šolja toplog mleka (biljnog ili kravljeg)
– 1 kašičica meda
– prstohvat cimeta

mleko sa cimetom shutterstock_535221925.jpg
Jedan od najboljih saveta za dobar san jeste napitak od toplog mleka sa medom i prstohvatom cimeta

Piti 20–30 minuta pre spavanja, u tihoj i opuštenoj atmosferi, bez gledanja u ekran.

Uz ovakav večernji ritual, mnogi primećuju mirniji san, manje buđenja tokom noći i bolji osećaj ujutru.

