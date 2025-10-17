Ne uzimajte ih na svoju ruku

Neki sastojci iz prirode, poput kurkume ili đumbira, mogu imati svojstva razređivanja krvi i poboljšanja cirkulacije. Ipak, ako već uzimate antikoagulantne lekove, važno je da znate da ovi prirodni preparati mogu uticati na delovanje terapije i povećati rizik od krvarenja.

Ukoliko imate povećan rizik od stvaranja krvnih ugrušaka, npr. zbog aritmije, urođenih srčanih mana ili operacije zalistaka, lekar vam može prepisati lekove za razređivanje krvi. Neki ljudi se uz to okreću i prirodnim sredstvima.

Međutim, nikada ih nemojte koristiti umesto propisane terapije – ili istovremeno – bez konsultacije sa lekarom.

U nastavku su najpoznatije prirodne supstance koje mogu imati antikoagulantna svojstva:

Kurkuma

Kurkuma sadrži kurkumin, aktivnu supstancu koja može delovati protiv zgrušavanja krvi. Deluje tako što usporava faktore koagulacije. Najčešće se koristi kao začin, ali i u obliku suplemenata.

Đumbir

Đumbir sadrži prirodne salicilate, hemijska jedinjenja iz kojih je razvijen aspirin. Osim svežeg đumbira, salicilate sadrže i avokado, višnje, borovnice i ljute papričice. Potrebno je više istraživanja kako bi se potvrdila efikasnost ovih namirnica.

Cimet

Cimet, posebno njegov oblik poznat kao kasija, sadrži kumarin – sastojak koji se koristi u lekovima za razređivanje krvi. Dugotrajna i prekomerna upotreba cimeta može oštetiti jetru, pa se preporučuje oprez.

Ljute papričice

Sadrže visoke količine salicilata i mogu poboljšati cirkulaciju i smanjiti krvni pritisak. Mogu se koristiti sveže, u prahu ili kao suplementi.

Vitamin E

Vitamin Ese povezuje sa blagim antikoagulantnim efektom, ali u većim dozama može povećati rizik od krvarenja – naročito ako se uzima uz druge lekove.

Ostale preporuke za zdravlje srca i krvnih sudova

Ukoliko imate problema sa srcem ili želite da ih sprečite, lekar će vam preporučiti ishranu za zdravlje srca: puno svežeg voća i povrća, integralne žitarice, zdrave masti i nemasne proteine.

Ako koristite lekove poput varfarina, važno je da unos vitamina K (npr. iz zelene lisnate salate, spanaća i brokolija) bude uravnotežen i stalan, jer veće količine mogu oslabiti dejstvo leka.

Prirodni preparati mogu pomoći, ali i štetiti – naročito ako se koriste bez nadzora. Mogu pojačati efekat lekova, dovesti do prekomernog razređivanja krvi, ili umanjiti dejstvo terapije, čime se povećava rizik od tromboze.

Zato se pre upotrebe bilo kog prirodnog razređivača krvi obavezno posavetujte sa lekarom.

Kratki podsetnik:

* Ne koristite prirodne preparate umesto lekova.

* Ne kombinujte ih sa terapijom bez dozvole lekara.