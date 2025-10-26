Sezona branja šipka u Srbiji traje od sredine septembra do sredine oktobra, dok se u planinskim krajevima šipak bere i tokom novembra, jer tamo kasnije sazreva.

Mnogi travari ističu da je šipak koji "uhvati" prvi mraz slađi i bogatiji prirodnim šećerima, pa ga zato posebno cene za pripremu tinktura i džemova.