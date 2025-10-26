Kako da napravite tinkturu od šipka? Moćan eliksir za imunitet i dobru cirkulaciju
Šipak je prava riznica hranljivih sastojaka, jer obiluje vitaminom C, beta-karotenom, gvožđem, manganom, magnezijumom, cinkom i kalijumom. U obliku tinkture iz njega se izvlači "srž", koncentrat svih blagotvornih materija koje biljka sadrži, kaže na svom Instagram nalogu Danijela Birta Čkonjević i otkriva jednostavan recept za ovaj moćan eleksir.
Kako se pravi tinktura od šipka
Za tinkturu vam je potrebno očišćen i opran šipak, kvalitetna domaća rakija (do 50% alkohola) ili votka i staklena tegla.
Očišćen šipak sameljite u secku, blenderu ili multipraktiku. Može ostati poneki krupniji komadić. Prebacite u staklenu posudu (recimo veću teglu, plastika i metal nisu pogodni). Prelijte alkoholom toliko da voće bude potpuno prekriveno. Teglu dobro zatvorite i čuvajte na tamnom mestu 30 do 40 dana. Povremeno promućkajte.
Sezona branja šipka u Srbiji traje od sredine septembra do sredine oktobra, dok se u planinskim krajevima šipak bere i tokom novembra, jer tamo kasnije sazreva.
Mnogi travari ističu da je šipak koji "uhvati" prvi mraz slađi i bogatiji prirodnim šećerima, pa ga zato posebno cene za pripremu tinktura i džemova.
Nakon perioda stajanja, procedite i sipajte u manje tegle i čuvajte u frižideru.
Kako se kristi?
Tinktura se pije razblažena, nikad direktno. Najčešće se uzima po 20 do 30 kapi u malo vode, čaja ili soka, dva do tri puta dnevno.
Za jačanje imuniteta može se piti preventivno 2-3 nedelje, a zatim napraviti pauza od najmanje isto toliko. Kod prehlade, malaksalosti ili anemije može se piti i češće, svaka 3-4 sata po 20 kapi, dok traju tegobe.
Blagodeti tinkture od šipka
Zahvaljujući bogatom sastavu, tinktura:
- jača imunitet i povećava otpornost organizma
- poboljšava rad srca i cirkulaciju
- doprinosi stabilnijem krvnom pritisku
- čuva zdravlje kože, kose i noktiju
- štiti od anemije
- smiruje upale i olakšava varenje
- povoljno utiče na nerve i reproduktivni sistem
Tinkture su koncentrisani biljni preparati, pa ih ne treba uzimati u velikim količinama. Pre upotrebe kod dece ili osoba s hroničnim bolestima, preporučuje se savet lekara ili fitoterapeuta.