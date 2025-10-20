Kruške su sočno i hranljivo voće koje poboljšava varenje i jača imunitet

Slušaj vest

Kruške imaju nežnu, suptilnu slatkoću koja ih čini savršenim za razne kombinacije, od pečenih sa medom, vanilom i cimetom, do svežih u jesenjim salatama sa sirom i orasima, ili kao neočekivani dodatak pici sa pršutom i gorgonzolom. Mnogi nutricionisti ih vole upravo zbog te svestranosti.

- Pored toga što ih jedem sveže, često ih dodajem u smutije, ovsene pahuljice ili ih pečem u voćnim kolačima - rekla je nutricionistkinja Mišel Dudaš, autorka kuvara „Low-Carb Mediterranean“.

Ako počnete redovno da jedete kruške, vaše telo će uskoro početi da pokazuje znake zahvalnosti. Evo šta se dešava kada uključite ovu jesenju zvezdu u svoju svakodnevnu ishranu:

Može pomoći u regulaciji težine

Zahvaljujući visokom sadržaju vlakana, osećaćete se siti duže vreme, a unos kalorija će se prirodno smanjiti.

- Vlakna se ne vare u potpunosti, što znači da dodaju hranu zapreminu bez dodavanja kalorija - objašnjava Dudaš. Naučna istraživanja potvrđuju da ishrana bogata vlaknima pomaže u održavanju zdrave težine i smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2. Samo pazite da je ne prepunite šećerom ili smeđim šećerom – to će poništiti sve koristi.

Oni su pravi spas za varenje

Ako patite od zatvora, dodavanje jedne kruške dnevno u ishranu može napraviti razliku.

Kruške sadrže rastvorljiva i nerastvorljiva vlakna koja podstiču varenje i zdravlje creva Foto: Shutterstock

- Kruške su bogate rastvorljivim i nerastvorljivim vlaknima, koja podstiču rad creva i zdravlje sistema za varenje - kaže Megi Mihalčik, autorka bloga „Jednom davno bundeva“. Zato ih jedite sa korom – jedna srednja kruška sa svim komadićima sadrži oko šest grama vlakana, što je oko petine preporučene dnevne količine.

Oni štite vaše srce

Vlakna pomažu u snižavanju lošeg LDL holesterola, dok kalijum, kojim su kruške takođe bogate, pomaže u regulisanju krvnog pritiska i sprečava nakupljanje natrijuma u telu. Ovo smanjuje pritisak na krvne sudove i rizik od srčanih oboljenja. Dudaš kaže da vlakna u kruškama bukvalno „čiste“ višak holesterola iz digestivnog sistema – poput prirodne metle.

Jača imunitet

Iako se pomorandže često pomisle kada pomislimo na vitamin C, kruške ga imaju dovoljno da doprinesu jačanju imunog sistema. Pored vitamina C, pune su fitonutrijenata i antioksidanata koji štite ćelije od oksidativnog stresa. Različite boje kore znače različite vrste ovih zaštitnih jedinjenja, zato birajte raznovrsne – od zelenih i žutih do crvenih sorti.

Smanjuje rizik od hroničnih bolesti na duži rok

Pored toga što podstiče zdravo varenje, zdrava creva su povezana sa manjim rizikom od brojnih ozbiljnih stanja, uključujući srčana oboljenja i dijabetes. Antioksidansi u kruškama dodatno podržavaju zdravlje mozga, smanjujući oksidativni stres i time štiteći od neurodegenerativnih bolesti poput Parkinsonove i Alchajmerove bolesti.