Kada se prehladite ili dobijete grip, jedan od prvih i najvažnijih saveta lekara jeste da povećate unos tečnosti. Iako je voda neophodna za oporavak, mnogi ljudi instinktivno posežu za šoljom vrućeg čaja. Ovaj drevni napitak pruža trenutnu udobnost – topla tečnost smiruje iritirano grlo, smanjuje bol i pomaže u otvaranju zapušenih disajnih puteva.

Dodavanje kašičice meda pojačava efekat suzbijanja kašlja, dok nekoliko kapi limuna obezbeđuje dozu vitamina C, jačajući odbranu organizma od infekcija. Toplota čaja takođe podstiče znojenje, što je prirodan način tela da reguliše temperaturu i eliminiše toksine, što može pomoći u smanjenju groznice.

Nisu svi čajevi podjednako efikasni

Međutim, važno je znati da nisu svi čajevi podjednako efikasni. Neke biljke imaju snažna antivirusna, antibakterijska i antiinflamatorna svojstva koja direktno ciljaju patogene i jačaju imuni sistem. Iako se termin „čaj“ često koristi za sva biljna pića, stručnjaci razlikuju prave čajeve, napravljene od biljke Camellia sinensis (kao što su zeleni i crni čaj), i biljne infuzije (kao što su kamilica ili nana).

Obe vrste nude jedinstvene prednosti u borbi protiv gripa, a izbor pravog može značajno skratiti vreme oporavka i ublažiti najteže simptome.

Jedan od najmoćnijih blagotvornih biljaka, koji se vekovima koristi u tradicionalnoj medicini širom sveta, jeste čaj od đumbira. Njegova blagotovorna svojstva leže u antiinflamatornim dejstvima, koja smiruju bol u grlu i smanjuju upalu disajnih puteva koja izaziva kašalj. Đumbir je takođe poznat kao efikasan lek protiv mučnine, što ga čini idealnim izborom kod gripa praćenog stomačnim tegobama.

Njegova prirodna ljutina pomaže u otvaranju sinusa i olakšava disanje, a naučne studije su potvrdile da svež đumbir sprečava vezivanje virusa za ćelije sluzokože, direktno suzbijajući širenje infekcije.

Sledeći po efikasnosti je čaj od mente. Njegov ključni sastojak, mentol, deluje kao prirodni dekongestiv, pružajući osećaj hlađenja i olakšanje za zapušen nos i sinuse. Osvežavajuća aroma mente pomaže u otvaranju disajnih puteva, dok njena svojstva smanjuju upalu, bolove u telu i glavobolje. Istraživanja su pokazala da ekstrakt mente ima i antimikrobna svojstva, pa može sprečiti širenje virusa gripa i komplikacije.

Jaki borci protiv virusa i upala

U borbi za jačanje imuniteta izdvajaju se dve biljke – ehinacea i zova. Ehinacea, ljubičasti cvet poreklom iz Severne Amerike, poznata je po sposobnosti da jača odbrambeni sistem organizma. Studije pokazuju da može skratiti trajanje prehlade i gripa, dok zova, bogata antioksidantima i polifenolima, pomaže u ublažavanju simptoma. Istraživanja su potvrdila da osobe koje su koristile preparate od zove imaju blaže i kraće simptome gripa.

Pravi čajevi, poput zelenog i crnog, takođe su moćni saveznici. Zeleni čaj je bogat katehinima, posebno EGCG-om, koji sprečava replikaciju virusa, dok crni čaj zahvaljujući flavonoidima podstiče rad dobrih crevnih bakterija i jača imuni odgovor.

Umirujuće biljke za lakši san i oporavak

Kvalitetan odmor je ključan za oporavak, a tu pomaže čaj od kamilice. Njeni cvetovi sadrže flavonoide koji deluju blago sedativno, opuštaju i olakšavaju san. Matičnjak ima sličan efekat, a pokazano je i da deluje antivirusno protiv virusa gripa A.

Među prirodnim lekovima ističe se i čaj od korena sladića, koji ima antivirusna i antibakterijska svojstva i pomaže kod suvog kašlja. Čaj od timijana olakšava iskašljavanje i simptome bronhitisa, dok čaj od koprive, bogat vitaminom C i karotenom, dodatno jača imunitet.

Iako su ovi čajevi izuzetno korisni, važno je napomenuti da nisu zamena za lekove : Podržavaju telo u borbi protiv bolesti, a pre njihove upotrebe, posebno kod trudnica, dece i hroničnih bolesnika, preporučuje se savet lekara.