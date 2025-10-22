Slušaj vest

Topla kupka opušta ukočene mišiće, poboljšava cirkulaciju krvi i može pružiti trenutno olakšanje od bola, što posebno koristi osobama koje pate od artritisa – hroničnog oboljenja zglobova koje izaziva upalu, bol i ograničenu pokretljivost, često otežavajući svakodnevne aktivnosti i umanjujući kvalitet života.

Kako da napravite toplu kupku?

  • Napunite kadu toplom vodom, idealno oko 37–40°C.
  • Po želji dodajte šolju morske soli, koja dodatno pomaže u opuštanju mišića.
  • Možete dodati nekoliko kapi eteričnog ulja lavande ili eukaliptusa za opuštajući efekat i bolju cirkulaciju.
  • Potopite se u kupku 15–20 minuta, lagano se pomerajući kako biste dodatno razradili zglobove.

Zdravstvene koristi

  • Smanjenje bola i ukočenosti: Toplota pomaže širenju krvnih sudova i poboljšava protok krvi u zglobovima.
  • Povećanje pokretljivosti: Opušteni mišići olakšavaju pokrete i istezanje nakon kupke.
  • Smanjenje upale: Topla voda može pomoći u smanjenju lokalne upale zglobova.
  • Ublažavanje stresa i bolji san: Topla kupka smiruje telo i um, što doprinosi boljem snu i opštem osećaju relaksacije.
  • Prirodna masaža: Voda pruža blagi masažni efekat koji stimuliše endorfine, prirodne analgetike tela.
kupka shutterstock_1130625797.jpg
Toplota pomaže širenju krvnih sudova i poboljšava protok krvi u zglobovima što umanjuje bol Foto: Shutterstock

Važno

Kupke nisu preporučljive osobama sa ozbiljnim srčanim problemima, trudnicama ili osobama sa otvorenim ranama i infekcijama. Pre prve primene posavetujte se sa lekarom.

Iznenadni bol u zglobovima: Šta izaziva akutni artritis i zašto ne bi trebalo da ga ignorišete?

Ne propustiteBolestiArtritis više nije bolest starijih: Simptomi sve češći kod mladih od 18 do 34 godine
Devojka se drž za ruku u pitanju je reumatoidni artritis
FitnesOsam načina na koje mršavljenje poboljšava zdravlje vaših stopala: Hodajte lakše i bez bola
devojka u belom šortsu i crnoj majci na bretele u dnevnoj sobi stoji na vagici za mernje težine i drži desnu šaku preko očiju
Saveti stručnjakaPromena vremena i bol u zglobovima: Reumatolog otkriva da li je mit ili stvarnost i šta možete da preduzmete
dr Mirjana Zlatković Švenda.jpg
BolestiTest od 5 sekundi može pomoći u otkrivanju rizika od srčane slabosti: Evo kako se pravilno izvodi
srce.jpg