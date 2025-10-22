Artritis može izazvati bol, ukočenost i ograničenu pokretljivost zglobova. Jedan od jednostavnih i prirodnih načina da ublažite ove simptome je topla kupka.
Topla kupka za artritis: Kako je napraviti i zašto je korisna?
Topla kupka opušta ukočene mišiće, poboljšava cirkulaciju krvi i može pružiti trenutno olakšanje od bola, što posebno koristi osobama koje pate od artritisa – hroničnog oboljenja zglobova koje izaziva upalu, bol i ograničenu pokretljivost, često otežavajući svakodnevne aktivnosti i umanjujući kvalitet života.
Kako da napravite toplu kupku?
- Napunite kadu toplom vodom, idealno oko 37–40°C.
- Po želji dodajte šolju morske soli, koja dodatno pomaže u opuštanju mišića.
- Možete dodati nekoliko kapi eteričnog ulja lavande ili eukaliptusa za opuštajući efekat i bolju cirkulaciju.
- Potopite se u kupku 15–20 minuta, lagano se pomerajući kako biste dodatno razradili zglobove.
Zdravstvene koristi
- Smanjenje bola i ukočenosti: Toplota pomaže širenju krvnih sudova i poboljšava protok krvi u zglobovima.
- Povećanje pokretljivosti: Opušteni mišići olakšavaju pokrete i istezanje nakon kupke.
- Smanjenje upale: Topla voda može pomoći u smanjenju lokalne upale zglobova.
- Ublažavanje stresa i bolji san: Topla kupka smiruje telo i um, što doprinosi boljem snu i opštem osećaju relaksacije.
- Prirodna masaža: Voda pruža blagi masažni efekat koji stimuliše endorfine, prirodne analgetike tela.
Važno
Kupke nisu preporučljive osobama sa ozbiljnim srčanim problemima, trudnicama ili osobama sa otvorenim ranama i infekcijama. Pre prve primene posavetujte se sa lekarom.
