Oborio vas je stomačni virus? Ove biljke će vas najbrže podići na noge
Stomačni virus je ovih dana u punom jeku i mnoge je „oborio s nogu“. Ambulante su prepune pacijenata sa istim simptomima - mučninom, povraćanjem, dijarejom i opštim osećajem iscrpljenosti. Ova virusna infekcija obično traje nekoliko dana, ali može ozbiljno da iscrpi organizam, naročito ako dođe do dehidracije. Najvažnije je odmarati, unositi dovoljno tečnosti i lagano se hraniti dok se sistem za varenje ne oporavi. Ipak, uz malo pomoći iz prirode, oporavak može da bude brži i prijatniji.
Nana
Nana je poznata po svom umirujućem i antispazmodičnom delovanju. Pomaže kod grčeva, nadimanja i osećaja težine u stomaku, a njeno etarsko ulje ima i blago antiseptično dejstvo. Topao čaj od nane olakšava mučninu i smiruje digestivni trakt, ali nije preporučljiv osobama koje pate od gorušice, jer može da pojača refluks želudačne kiseline.
Đumbir
Đumbir se smatra jednim od najefikasnijih prirodnih lekova protiv mučnine. Njegovi bioaktivni sastojci, poput gingerola i šogaola, deluju protivupalno i umirujuće na želudac. Najbolje ga je koristiti svež - mali komadić prelijte vrelom vodom, pustite da odstoji desetak minuta, pa pijte polako, u gutljajima. Možete dodati i nekoliko kapi limuna, što dodatno pomaže u hidrataciji i oporavku.
Kamilica
Kamilica je klasik kada su u pitanju tegobe sa varenjem. Njena protivupalna i blago antiseptična svojstva umiruju nadraženu sluzokožu želuca i creva. Topao čaj od kamilice može da ublaži bolove, smanji gasove i pomogne telu da se postepeno vrati u ravnotežu.
Korijander i đumbir, tradicionalna kombinacija
U ajurvedskoj tradiciji korijander i đumbir često se kombinuju za ublažavanje stomačnih tegoba i mučnine. Čaj od ovih biljaka pomaže u smanjenju upale i bržem smirivanju želuca. Kašičicu celih semenki korijandera i komadić svežeg đumbira kuvajte pet do deset minuta, procedite i pijte mlako, u manjim gutljajima.
Važni saveti
- Ovi biljni čajevi i preparati služe kao podrška, ali nisu zamena za medicinsko lečenje. Ukoliko su simptomi jaki, traju više od 48 sati, imate temperaturu, krv u stolici ili jaku dehidraciju, posetite lekara odmah.
- Osobe koje uzimaju lekove, imaju hronične bolesti, trudne su ili doje, trebalo bi da se posavetuju sa lekarom pre upotrebe biljnih sredstava.
- Hidratacija je ključ. Uz biljnu pomoć, pijte dovoljno tečnosti (vodu, lagane čajeve) i po potrebi oralne rehidratacione rastvore.
