Stomačni virus je ovih dana u punom jeku i mnoge je „oborio s nogu“. Ambulante su prepune pacijenata sa istim simptomima - mučninom, povraćanjem, dijarejom i opštim osećajem iscrpljenosti. Ova virusna infekcija obično traje nekoliko dana, ali može ozbiljno da iscrpi organizam, naročito ako dođe do dehidracije. Najvažnije je odmarati, unositi dovoljno tečnosti i lagano se hraniti dok se sistem za varenje ne oporavi. Ipak, uz malo pomoći iz prirode, oporavak može da bude brži i prijatniji.

Nana

Nana je poznata po svom umirujućem i antispazmodičnom delovanju. Pomaže kod grčeva, nadimanja i osećaja težine u stomaku, a njeno etarsko ulje ima i blago antiseptično dejstvo. Topao čaj od nane olakšava mučninu i smiruje digestivni trakt, ali nije preporučljiv osobama koje pate od gorušice, jer može da pojača refluks želudačne kiseline.

Đumbir

Đumbir se smatra jednim od najefikasnijih prirodnih lekova protiv mučnine. Njegovi bioaktivni sastojci, poput gingerola i šogaola, deluju protivupalno i umirujuće na želudac. Najbolje ga je koristiti svež - mali komadić prelijte vrelom vodom, pustite da odstoji desetak minuta, pa pijte polako, u gutljajima. Možete dodati i nekoliko kapi limuna, što dodatno pomaže u hidrataciji i oporavku.

Najbolje ga koristiti svež đumbir za pripremu čaja Foto: Shutterstock

Kamilica

Kamilica je klasik kada su u pitanju tegobe sa varenjem. Njena protivupalna i blago antiseptična svojstva umiruju nadraženu sluzokožu želuca i creva. Topao čaj od kamilice može da ublaži bolove, smanji gasove i pomogne telu da se postepeno vrati u ravnotežu.

Korijander i đumbir, tradicionalna kombinacija

U ajurvedskoj tradiciji korijander i đumbir često se kombinuju za ublažavanje stomačnih tegoba i mučnine. Čaj od ovih biljaka pomaže u smanjenju upale i bržem smirivanju želuca. Kašičicu celih semenki korijandera i komadić svežeg đumbira kuvajte pet do deset minuta, procedite i pijte mlako, u manjim gutljajima.

U kombinaciji sa đumbirom smiruje stomačne tegobe Foto: Shutterstock