Zdravlje jetre često uzimamo zdravo za gotovo, sve dok ne počne da šalje signale poput umora, nadutosti ili problema s varenjem. Priroda, međutim, nudi nekoliko biljaka koje već vekovima pomažu njenom obnavljanju i detoksikaciji. Među najpoznatijima su sikavica, hajdučka trava i maslačak.

Čajna mešavina za jetru i bolje varenje

Potrebno vam je

kašičica semenki sikavice (blago izgnječenih)

kašičica hajdučke trave

kašičica sušenog korena maslačka

300 ml vode

Priprema

Sve biljke pomešajte i prelijte vrelom vodom. Poklopite i ostavite da stoji 10-15 minuta, pa procedite. Pijte ujutru ili pre obroka, najviše dve šolje dnevno. Ova mešavina podstiče lučenje žuči, olakšava varenje masne hrane i blago ubrzava prirodno čišćenje organizma.

Slede načini na koje ove biljke deluju.

Čajna mešvina sikavice, hajdučke trave i malsačka će vam dobrodoći u vreme slava Foto: Shutterstock

Sikavica

Sikavica (gujina trava ili gospin trn) sadrži jedinstveni aktivni sastojak silimarin, koji štiti ćelije jetre od toksina, alkohola i lekova. Ovaj sastojak podstiče regeneraciju oštećenih ćelija i jača njihove membrane, čime sprečava da štetne materije prodiru u tkivo. Zahvaljujući antioksidativnom dejstvu, smanjuje upale i usporava starenje ćelija.

Hajdučka trava

Ova biljka podstiče lučenje žuči i olakšava njen prirodan protok iz žučne kese, čime poboljšava varenje, naročito masnije hrane. Deluje blago protivupalno i antispazmolitički, smanjuje osećaj nadutosti i težine posle jela, a uz to blago umiruje nervni sistem i doprinosi ravnoteži u organizmu.

Maslačak