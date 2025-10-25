Kako obnoviti jetru sa tri proverene biljke? Recept za jesenji detoks i jači imunitet
Zdravlje jetre često uzimamo zdravo za gotovo, sve dok ne počne da šalje signale poput umora, nadutosti ili problema s varenjem. Priroda, međutim, nudi nekoliko biljaka koje već vekovima pomažu njenom obnavljanju i detoksikaciji. Među najpoznatijima su sikavica, hajdučka trava i maslačak.
Čajna mešavina za jetru i bolje varenje
Potrebno vam je
- kašičica semenki sikavice (blago izgnječenih)
kašičica hajdučke trave
kašičica sušenog korena maslačka
300 ml vode
Priprema
Sve biljke pomešajte i prelijte vrelom vodom. Poklopite i ostavite da stoji 10-15 minuta, pa procedite. Pijte ujutru ili pre obroka, najviše dve šolje dnevno. Ova mešavina podstiče lučenje žuči, olakšava varenje masne hrane i blago ubrzava prirodno čišćenje organizma.
Slede načini na koje ove biljke deluju.
Sikavica
Sikavica (gujina trava ili gospin trn) sadrži jedinstveni aktivni sastojak silimarin, koji štiti ćelije jetre od toksina, alkohola i lekova. Ovaj sastojak podstiče regeneraciju oštećenih ćelija i jača njihove membrane, čime sprečava da štetne materije prodiru u tkivo. Zahvaljujući antioksidativnom dejstvu, smanjuje upale i usporava starenje ćelija.
Hajdučka trava
Ova biljka podstiče lučenje žuči i olakšava njen prirodan protok iz žučne kese, čime poboljšava varenje, naročito masnije hrane. Deluje blago protivupalno i antispazmolitički, smanjuje osećaj nadutosti i težine posle jela, a uz to blago umiruje nervni sistem i doprinosi ravnoteži u organizmu.
Maslačak
Maslačak je poznat po svojoj sposobnosti da stimuliše rad jetre i bubrega, te pomaže telu da se prirodno oslobodi toksina. Povećava lučenje žuči, olakšava varenje i podstiče izlučivanje viška tečnosti. Bogat je kalijumom, gvožđem i vitaminima A i C, koji doprinose obnovi i jačanju organizma.
