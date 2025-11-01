U tradicionalnoj kineskoj medicini, kruška se smatra saveznikom pluća, dok đumbir podstiče cirkulaciju i razgoni hladnoću iz organizma

Slušaj vest

U hladnim danima, ili kada osetimo da nam je telu potreban dodatni balans i toplina, nema boljeg napitka od čaja koji spaja blagost kruške i pikantnu energiju đumbira.

Ova jednostavna kombinacija ne samo da greje telo, već umiruje disajne puteve, jača imunitet i pomaže u održavanju vitalne energije. U tradicionalnoj kineskoj medicini, kruška se smatra saveznikom pluća, dok đumbir podstiče cirkulaciju i razgoni hladnoću iz organizma. Uz dodatak malo meda i prstohvata cimeta, ovaj čaj postaje pravi eliksir za jesen i zimu – mirisan, lekovit i umirujuć.

Recept za čaj od đumbira i kruške

Potrebno je (za 2 šolje)

* 1 veća kruška (najbolje domaća, zrela)

* 3–4 tanke kriške svežeg đumbira (ili ½ kašičice sušenog)

* 300–400 ml vode

* po želji: malo meda ili smeđeg šećera (dodati kad se čaj prohladi)

* prstohvat cimeta (opciono – pojačava zagrevanje i cirkulaciju)

Priprema

* Iseci krušku na kriške (može i s korom ako je organska).

* U šerpicu dodaj vodu, đumbir i krušku.

* Kuvaj na blagoj vatri oko 10–15 minuta, dok kruška ne omekša i zamiriše.

* Ostavi da odstoji nekoliko minuta, procedi i dodaj po želji malo meda.

Pijte ovaj napitak ujutru ili predveče Foto: Shutterstock

Savet