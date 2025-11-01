Čaj od đumbira i kruške: Lekoviti napitak za imunitet i jačanje pluća koji Kinezi obožavaju
U hladnim danima, ili kada osetimo da nam je telu potreban dodatni balans i toplina, nema boljeg napitka od čaja koji spaja blagost kruške i pikantnu energiju đumbira.
Ova jednostavna kombinacija ne samo da greje telo, već umiruje disajne puteve, jača imunitet i pomaže u održavanju vitalne energije. U tradicionalnoj kineskoj medicini, kruška se smatra saveznikom pluća, dok đumbir podstiče cirkulaciju i razgoni hladnoću iz organizma. Uz dodatak malo meda i prstohvata cimeta, ovaj čaj postaje pravi eliksir za jesen i zimu – mirisan, lekovit i umirujuć.
Recept za čaj od đumbira i kruške
Potrebno je (za 2 šolje)
* 1 veća kruška (najbolje domaća, zrela)
* 3–4 tanke kriške svežeg đumbira (ili ½ kašičice sušenog)
* 300–400 ml vode
* po želji: malo meda ili smeđeg šećera (dodati kad se čaj prohladi)
* prstohvat cimeta (opciono – pojačava zagrevanje i cirkulaciju)
Priprema
* Iseci krušku na kriške (može i s korom ako je organska).
* U šerpicu dodaj vodu, đumbir i krušku.
* Kuvaj na blagoj vatri oko 10–15 minuta, dok kruška ne omekša i zamiriše.
* Ostavi da odstoji nekoliko minuta, procedi i dodaj po želji malo meda.
Savet
Pijte ovaj napitak ujutru ili predveče, kada je Qi pluća najaktivniji (između 3–5h i 15–17h). Ako dodate nekoliko zrna godži bobica, pojačaćete efekat na bubrege i vitalnu energiju.
Izvor: @dr.anazikic/kurir.zdravlje.rs