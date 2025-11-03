Sok od šargarepe i đumbira blagotvorno deluje i na kožu, imunitet, srce

Slušaj vest

Recept za sok od šargarepe i đumbira

Potrebno je:

4 šargarepe, grubo iseckane

komadić đumbira (oko 2,5 cm)

sok od jednog limuna (po želji)

med (po želji)

Priprema:

Za pripremu soka od šargarepe i đumbira, najpre ubacite šargarepu i đumbir u sokovnik i iscedite sok.

Dodajte malo vode kako biste izvukli još soka iz preostale pulpe u sokovniku.

Sok sipajte u staklenu posudu i dodajte sok od jednog limuna.

Po ukusu možete dodati malo meda.

Gustinu soka možete prilagoditi dodavanjem vode ili čak malo soka od pomorandže.

Služite sok odmah nakon pripreme, dok su sve hranljive materije očuvane.

Jedna čaša soka od šargarepe sadrži oko 9% dnevne potrebe za vitaminom E Foto: Shutterstock

Zbog čega je sok od šargarepe i đumbira toliko moćan?

Jedna čaša ovog soka sadrži obilje hranljivih materija. Evo detaljnijeg pogleda na njegove najvažnije prednosti:

Podstiče normalno funkciostanje imunog sistema

Sok od šargarepe i đumbira može doprineti funkcionistanju imunog sistema zahvaljujući bogatstvu vitamina A i C.

Vitamin C pomaže u stvaranju belih krvnih zrnaca i štiti ih od oštećenja. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država (USDA), jedna čaša (oko 120 ml) soka od šargarepe sadrži oko 11% preporučenog dnevnog unosa vitamina C. Iako USDA nema precizne podatke za sok od đumbira, šolja svežeg đumbira sadrži oko 5% dnevne potrebe za ovim vitaminom. Kada se đumbir iscedi, količina vitamina može biti nešto manja.

Vitamin A, osim što je važan za dobar vid, ima i značajnu ulogu u jačanju imuniteta. Samo 120 ml soka od šargarepe obezbeđuje čak 125% dnevne potrebe za vitaminom A.

Samo 120 ml soka od šargarepe obezbeđuje čak 125% dnevne potrebe za vitaminom A Foto: Shutterstock

Doprinosi zdravlju kože

Sok od šargarepe i đumbira blagotvorno deluje i na kožu. Vitamin C podstiče stvaranje kolagena, koji je neophodan za zarastanje rana i elastičnost kože.

Pored toga, jedna čaša soka od šargarepe sadrži oko 9% dnevne potrebe za vitaminom E, koji ima antioksidativno dejstvo - pomaže da se ćelije (uključujući i ćelije kože) zaštite od slobodnih radikala, koji mogu doprineti pojavi bora i oštećenju kože. Vitamin E takođe smanjuje upale i jača imunološku funkciju kože.

Čuva zdravlje srca

Prema preglednom radu objavljenom u časopisu Cureus, redovna konzumacija đumbira može pomoći u sprečavanju gojaznosti i problema sa krvnim sudovima, kao i u regulaciji krvnog pritiska, šećera i holesterola.

Zahvaljujući tome, sok od đumbira može doprineti zdravlju srca i prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

Đumbir ima protivupalno dejstvo i pomaže u umirivanju želuca Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi svežeg soka od đumbira

Sam sok od đumbira može biti ljutkast i pomalo gorak, pa se često meša sa slađim sokovima kao što su sok od šargarepe ili jabuke.

Bez obzira na to kako ga pijete, đumbir ima brojne potencijalne zdravstvene prednosti.

Prema Harvard Health Publishing, sveži sok od đumbira:

ima antiinflamatorno dejstvo

može ublažiti bol

i olakšati varenje i umiriti želudac

Pored toga, prema novijim istraživanjima, sadrži i vredne nutrijente, među kojima su:

vlakna

vitamin C

bakar

kalijum

magnezijum