U savremenom ritmu života, gde stres i brza ishrana često ostavljaju trag na našem organizmu, sve češće se okrećemo prirodnim načinima za povratak ravnoteže. Jedan od najjednostavnijih, ali i najdelotvornijih napitaka za svakodnevno opuštanje jeste – čaj od nane.

Ova blaga, mirisna biljka vekovima se koristi u narodnoj medicini zbog svog umirujućeg dejstva na telo i um.

Prema savetima dijetologa dr Veroslave Stanković, čaj od nane i limuna predstavlja idealan izbor za one koji žele da smanje unos kofeina, a zadrže energiju i mentalnu bistrinu.

Recept Potrebno je

* 1 šolja ključale vode

* 1 kašičica suvog lista nane (ili kesica čaja)

* Par kriški limuna

* Po želji malo meda (ali tek kada se čaj prohladi)

Priprema

Prelijte nanu ključalom vodom, poklopite i ostavite 10 minuta. Dodajte limun i med – i uživajte u mirisu koji smiruje i osvežava.

Zašto je koristan?

* umiruje želudac i smanjuje nadutost

* ublažava mučninu i osećaj težine

* opušta mišiće i snižava nivo stresa

Stari Egipćani su koristili nanu u ritualima, za osvežavanje tela i prostora, dok su Rimljani verovali da njena aroma podstiče pamćenje i mentalnu bistrinu. Danas se njeno eterično ulje koristi ne samo u čajevima, već i u kozmetici, aromaterapiji i čak pastama za zube – zbog osvežavajućeg i antiseptičkog dejstva.

Nana nije samo miris detinjstva i topline doma – ona je biljka sa izuzetnom moći. Svaki njen list krije bogatstvo eteričnih ulja koja deluju umirujuće na želudac, osvežavaju dah i opuštaju telo. Foto: Shutterstock

Nana spada među najpoznatije lekovite biljke na svetu. Njeno eterično ulje, bogato mentolom, ima snažno dejstvo na varenje, mišićni tonus i nervni sistem. Redovno konzumiranje čaja od nane pomaže u ublažavanju grčeva, nadutosti i napetosti, a istovremeno pruža osvežavajući osećaj koji bistri misli i smiruje telo.