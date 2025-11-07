Čaj od nane i limuna razbuđuje bolje od kafe: Dijetolog deli recept za miran stomak i zdraviji početak dana
U savremenom ritmu života, gde stres i brza ishrana često ostavljaju trag na našem organizmu, sve češće se okrećemo prirodnim načinima za povratak ravnoteže. Jedan od najjednostavnijih, ali i najdelotvornijih napitaka za svakodnevno opuštanje jeste – čaj od nane.
Ova blaga, mirisna biljka vekovima se koristi u narodnoj medicini zbog svog umirujućeg dejstva na telo i um.
Prema savetima dijetologa dr Veroslave Stanković, čaj od nane i limuna predstavlja idealan izbor za one koji žele da smanje unos kofeina, a zadrže energiju i mentalnu bistrinu.
Recept
Potrebno je
* 1 šolja ključale vode
* 1 kašičica suvog lista nane (ili kesica čaja)
* Par kriški limuna
* Po želji malo meda (ali tek kada se čaj prohladi)
Priprema
Prelijte nanu ključalom vodom, poklopite i ostavite 10 minuta. Dodajte limun i med – i uživajte u mirisu koji smiruje i osvežava.
Zašto je koristan?
* umiruje želudac i smanjuje nadutost
* ublažava mučninu i osećaj težine
* opušta mišiće i snižava nivo stresa
Stari Egipćani su koristili nanu u ritualima, za osvežavanje tela i prostora, dok su Rimljani verovali da njena aroma podstiče pamćenje i mentalnu bistrinu. Danas se njeno eterično ulje koristi ne samo u čajevima, već i u kozmetici, aromaterapiji i čak pastama za zube – zbog osvežavajućeg i antiseptičkog dejstva.
Nana spada među najpoznatije lekovite biljke na svetu. Njeno eterično ulje, bogato mentolom, ima snažno dejstvo na varenje, mišićni tonus i nervni sistem. Redovno konzumiranje čaja od nane pomaže u ublažavanju grčeva, nadutosti i napetosti, a istovremeno pruža osvežavajući osećaj koji bistri misli i smiruje telo.
Pored svojih lekovitih svojstava, nana je i prirodni osveživač daha, a njen miris ima dokazano dejstvo na smanjenje nervne napetosti i poboljšanje raspoloženja. U kombinaciji sa limunom i medom, šolja čaja od nane postaje pravim eliksirom za smiren i zdrav početak dana.