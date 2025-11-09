Slušaj vest

Kada zahladi, telo se usporava, ritam dana postaje mirniji i češće primećujemo umor, napet stomak ili prvo grebuckanje u grlu. Upravo tada ljudi najčešće posežu za biljkama koje su se generacijama koristile u hladnijim mesecima, ne zato što "čine čuda", već zato što pomažu telu da se lakše nosi sa promenom vremena.

Kopriva 

Kopriva je jedna od biljaka koje mnogi koriste kada se jave umor i opšta iscrpljenost, a hladni dani lako pojačavaju taj osećaj. Tradicionalno se pije kod slabije krvne slike i u periodima kada se telo sporije oporavlja, pa prirodno otvara listu biljaka koje se često koriste u hladnijem delu godine.

Nana

Nana je neizostavna kada stomak "otkaže poslušnost". Smiruje nadutost, vraća lakoću posle obroka i često se koristi kada se u ovom periodu jave napetost i težina u stomaku, naročito posle slavskih, a kasnije i prazničnih prejedanja.

caj-od-nane.jpg
Nana je idelana u vreme slava Foto: Freepik

Virak 

Virak je tradicionalna pomoć ženama tokom različitih životnih faza, uključujući i period perimenopauze. Mnoge ga koriste kada se jave talasi umora, promenljivo raspoloženje ili ona specifična iscrpljenost koja često prati hormonske oscilacije. Pije se i kod neredovnih ili obilnijih ciklusa, ali i u danima kada promena vremena i hladnoća dodatno pojačaju osećaj napetosti u telu.

Plućnjak 

Plućnjak je jedna od biljaka koje se najčešće koriste čim počne sezona grejanja. Koristi se kod promuklosti, suvog kašlja i iritacije grla, jer blago smiruje disajne puteve. Za one koji se sporije oporavljaju od prehlade ili dužeg stresa, kao alternativa može da posluži i čaj od ive. Ona se tradicionalno pije kada treba povratiti snagu posle iscrpljenosti.

caj plucnjak shutterstock_2319318391.jpg
Plućnjak se koristi kod promuklosti, suvog kašlja i iritacije grla Foto: Shutterstock

Šipak 

Šipurak je priča za sebe. Njegov topli, blago kiselkast ukus i visok sadržaj vitamina C učinili su ga jednim od najpoznatijih zimskih napitaka. Mnogi ga koriste kada žele da ojačaju otpornost i ugreju se iznutra.

