Kada zahladi, telo se usporava, ritam dana postaje mirniji i češće primećujemo umor, napet stomak ili prvo grebuckanje u grlu. Upravo tada ljudi najčešće posežu za biljkama koje su se generacijama koristile u hladnijim mesecima, ne zato što "čine čuda", već zato što pomažu telu da se lakše nosi sa promenom vremena.

Kopriva

Kopriva je jedna od biljaka koje mnogi koriste kada se jave umor i opšta iscrpljenost, a hladni dani lako pojačavaju taj osećaj. Tradicionalno se pije kod slabije krvne slike i u periodima kada se telo sporije oporavlja, pa prirodno otvara listu biljaka koje se često koriste u hladnijem delu godine.

Nana

Nana je neizostavna kada stomak "otkaže poslušnost". Smiruje nadutost, vraća lakoću posle obroka i često se koristi kada se u ovom periodu jave napetost i težina u stomaku, naročito posle slavskih, a kasnije i prazničnih prejedanja.

Nana je idelana u vreme slava Foto: Freepik

Virak

Virak je tradicionalna pomoć ženama tokom različitih životnih faza, uključujući i period perimenopauze. Mnoge ga koriste kada se jave talasi umora, promenljivo raspoloženje ili ona specifična iscrpljenost koja često prati hormonske oscilacije. Pije se i kod neredovnih ili obilnijih ciklusa, ali i u danima kada promena vremena i hladnoća dodatno pojačaju osećaj napetosti u telu.

Plućnjak

Plućnjak je jedna od biljaka koje se najčešće koriste čim počne sezona grejanja. Koristi se kod promuklosti, suvog kašlja i iritacije grla, jer blago smiruje disajne puteve. Za one koji se sporije oporavljaju od prehlade ili dužeg stresa, kao alternativa može da posluži i čaj od ive. Ona se tradicionalno pije kada treba povratiti snagu posle iscrpljenosti.

Plućnjak se koristi kod promuklosti, suvog kašlja i iritacije grla Foto: Shutterstock

Šipak