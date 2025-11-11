Slušaj vest

Započnite dan moćnim napitkom koji budi telo, jača imuni sistem i prirodno smanjuje upale. Ovaj jednostavan jutarnji šot odličan je saveznik u borbi protiv umora i sezonskih virusa.

Recept

Potrebno je

* 2 oljuštene pomorandže

* 1 veći komad svežeg đumbira (oko 7–10 cm)

* ½ kašičice mlevene kurkume

* Prstohvat kajenskog bibera

Priprema

Sve sastojke ubacite u sokovnik ili blender.

Po želji procedite sok za glatkiju teksturu.

Popijte sveže, najbolje na prazan stomak, za maksimalan efekat.

pomorandza-shutterstock.jpg
Pomorandže su odličan izvor vitamina C i flavonoida. Jedna srednja pomorandža, može da bude dovoljna dnevna doza za unos vitamina C. Foto: Shutterstock

Blagotvorna dejstva:

* Jača imuni sistem

* Smanjuje upalne procese u telu

* Ubrzava metabolizam

* Poboljšava varenje

