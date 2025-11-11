Ojačajte imunitet i energiju uz imuno šot od đumbira, kurkume i pomorandže – prirodni napitak koji štiti od virusa i osvežava telo.
idealan način da započnete dan
Jutarnji imuno šot od đumbira, kurkume i pomorandže: Vitaminska bomba za energiju i zaštitu od virusa
Slušaj vest
Započnite dan moćnim napitkom koji budi telo, jača imuni sistem i prirodno smanjuje upale. Ovaj jednostavan jutarnji šot odličan je saveznik u borbi protiv umora i sezonskih virusa.
Recept
Potrebno je
* 2 oljuštene pomorandže
* 1 veći komad svežeg đumbira (oko 7–10 cm)
* ½ kašičice mlevene kurkume
* Prstohvat kajenskog bibera
Priprema
Sve sastojke ubacite u sokovnik ili blender.
Po želji procedite sok za glatkiju teksturu.
Popijte sveže, najbolje na prazan stomak, za maksimalan efekat.
Pomorandže su odličan izvor vitamina C i flavonoida. Jedna srednja pomorandža, može da bude dovoljna dnevna doza za unos vitamina C. Foto: Shutterstock
Blagotvorna dejstva:
* Jača imuni sistem
* Smanjuje upalne procese u telu
* Ubrzava metabolizam
* Poboljšava varenje
Reaguj
Komentariši