Anemija ili malokrvnost je bolest koja nastaje usled nedovoljnog broja crvenih krvnih zrnaca, eritrocita, odnosno smanjene količine hemoglobina. Najčešći simptomi su umor, brzo zamaranje, hladne ruke i noge, bledilo, vrtoglavica, depresija. Ukoliko anemija dugo traje, može doći do ozbiljnog narušavanja zdravstvenog stanja, podseća na svom blogu čuveni travar i novinar Momčilo Antonijević i dodaje da uz pomoć biljaka možete na veoma efikasan i bezbedan način poboljšati krvnu sliku. Sledi nekoliko proverenih recepata ovog fitoterapeuta za otklanjanje malokrvnosti.

Čajna mešavina protiv anemije

Potrebno vam je

60 g lista koprive (Urtica dioica)

20 g lista lucerke (Medicago sativa)

20 g majčine dušice (Thymus serpiliium)

Priprema

Sve biljke pomešati pa četiri supene kašike smeše preliti sa tri šolje ključale vode, promešati, poklopiti i ostaviti 30 minuta. Procediti i piti u toku dana zaslađeno medom.

Majčina dušica je jedna od tri biljke potrebne za čajnu mešavinu Foto: Shutterstock

Med za poboljšanje krvne slike

Potrebno vam je

100 g sveže mlevenog semena piskavice

0,5 kg livadskog meda

Priprema

Sveže mleveno seme piskavice pomešajte sa medom. Dobro izmešajte plastičnom ili drvenom kašikom. Zatvorite teglu i nekolko dana je okrećite da naizmenično stoji na poklopcu i dnu. Na taj način posle tri dana sastojci će se potpuno izmešati i sjediniti i eliksir je spreman za upotrebu. Ovaj med povećava broj crvenih krvnih zrnaca i pojačava iskorišćavanje proteina.

Eliksir od cvekle i limuna za poboljšanje krvne slike

Potrebno vam je

2 kisele jabuke

2 šargarepe

0,5 kg cvekle

2 limuna

1 kg meda

Rendanu cveklu, šargarepu i jabuku pomešajte sa limunom medom Foto: Shutterstock

Priprema