Biljkama protiv anemije: Čuveni travar otkriva kako poboljšati krvnu sliku na 3 načina
Anemija ili malokrvnost je bolest koja nastaje usled nedovoljnog broja crvenih krvnih zrnaca, eritrocita, odnosno smanjene količine hemoglobina. Najčešći simptomi su umor, brzo zamaranje, hladne ruke i noge, bledilo, vrtoglavica, depresija. Ukoliko anemija dugo traje, može doći do ozbiljnog narušavanja zdravstvenog stanja, podseća na svom blogu čuveni travar i novinar Momčilo Antonijević i dodaje da uz pomoć biljaka možete na veoma efikasan i bezbedan način poboljšati krvnu sliku. Sledi nekoliko proverenih recepata ovog fitoterapeuta za otklanjanje malokrvnosti.
Čajna mešavina protiv anemije
Potrebno vam je
- 60 g lista koprive (Urtica dioica)
- 20 g lista lucerke (Medicago sativa)
- 20 g majčine dušice (Thymus serpiliium)
Priprema
Sve biljke pomešati pa četiri supene kašike smeše preliti sa tri šolje ključale vode, promešati, poklopiti i ostaviti 30 minuta. Procediti i piti u toku dana zaslađeno medom.
Med za poboljšanje krvne slike
Potrebno vam je
- 100 g sveže mlevenogsemena piskavice
- 0,5 kg livadskog meda
Priprema
Sveže mleveno seme piskavice pomešajte sa medom. Dobro izmešajte plastičnom ili drvenom kašikom. Zatvorite teglu i nekolko dana je okrećite da naizmenično stoji na poklopcu i dnu. Na taj način posle tri dana sastojci će se potpuno izmešati i sjediniti i eliksir je spreman za upotrebu. Ovaj med povećava broj crvenih krvnih zrnaca i pojačava iskorišćavanje proteina.
Eliksir od cvekle i limuna za poboljšanje krvne slike
Potrebno vam je
Priprema
Šargarepu i cveklu očistiti i izrendati. Jabuke dobro oprati i sa korom izrendati. Za ovaj miks najbolje su kisele jabuke kožare. Iscedite sok od limuna i na kraju promešajte i dodajte med. Mešavinu držite u frižideru. Preporučuje se uzimanje 3-5 supenih kašika na dan voćnog miksa koji jača imuni sistem.
