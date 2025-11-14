Slušaj vest

Anemija ili malokrvnost je bolest koja nastaje usled nedovoljnog broja crvenih krvnih zrnaca, eritrocita, odnosno smanjene količine hemoglobina. Najčešći simptomi su umor, brzo zamaranje, hladne ruke i noge, bledilo, vrtoglavica, depresija. Ukoliko anemija dugo traje, može doći do ozbiljnog narušavanja zdravstvenog stanja, podseća na svom blogu čuveni travar i novinar Momčilo Antonijević i dodaje da uz pomoć biljaka možete na veoma efikasan i bezbedan način poboljšati krvnu sliku. Sledi nekoliko proverenih recepata ovog fitoterapeuta za otklanjanje malokrvnosti.

Čajna mešavina protiv anemije

Potrebno vam je

Priprema

Sve biljke pomešati pa četiri supene kašike smeše preliti sa tri šolje ključale vode, promešati, poklopiti i ostaviti 30 minuta. Procediti i piti u toku dana zaslađeno medom.

caj-shutterstock-2208693407.jpg
Majčina dušica je jedna od tri biljke potrebne za čajnu mešavinu Foto: Shutterstock

Med za poboljšanje krvne slike

Potrebno vam je

Priprema

Sveže mleveno seme piskavice pomešajte sa medom. Dobro izmešajte plastičnom ili drvenom kašikom. Zatvorite teglu i nekolko dana je okrećite da naizmenično stoji na poklopcu i dnu. Na taj način posle tri dana sastojci će se potpuno izmešati i sjediniti i eliksir je spreman za upotrebu. Ovaj med povećava broj crvenih krvnih zrnaca i pojačava iskorišćavanje proteina.

Eliksir od cvekle i limuna za poboljšanje krvne slike

Potrebno vam je

cvekla šargarepa
Rendanu cveklu, šargarepu i jabuku pomešajte sa limunom medom Foto: Shutterstock

Priprema

Šargarepu i cveklu očistiti i izrendati. Jabuke dobro oprati i sa korom izrendati. Za ovaj miks najbolje su kisele jabuke kožare. Iscedite sok od limuna i na kraju promešajte i dodajte med. Mešavinu držite u frižideru. Preporučuje se uzimanje 3-5 supenih kašika na dan voćnog miksa koji jača imuni sistem.

Izvor: Snagabilja.rs/Zdravlje.kurir.rs

