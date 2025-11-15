Sastojci stoje zajedno i svakog dana sve jače puštaju svoje aktivne komponente

Slušaj vest

Sirup od crnog kima i domaćeg belog luka "otvara sinuse, smiruje kašalj i oslobađa prsa", kaže na svom Instagrm nalogu čuveni travar sa Velebita Dida Zvonko. Mnogi mu se javljaju sa porukama da im sinusi ne rade danima, da deca kašlju ili da se bore sa upornim zapušenjem, a on, kao i uvek, nudi svoje narodno rešenje iz kućne apoteke.

Prema njegovim rečima, ovaj sirup je "jak i brz", jednostavan za pripremu i nema potrebe da se procedi, jer sastojci stoje zajedno i svakog dana sve jače puštaju svoje aktivne komponente.

Sirup od belog luka i crnog kima

Potrebno vam je

5-6 glavica domaćeg belog luka

250 ml ulja od crnog kima

Priprema

U veću teglu stavi se 5- 6 izgnječenih glavica domaćeg belog luka, pa se preliju sa 250 ml ulja od crnog kima. Sve se dobro zatvori i ostavi 24 sata na sobnoj temperaturi, a zatim prebaci u frižider. Ništa se ne muti i ne ocedi, beli luk ostaje u ulju sve vreme. Preparat traje oko 10 do 14 dana i čuva se u frižideru.

Ulje crnog kima je poznato po svojim snažnim antioksidativnim, antiinflamatornim i antibakterijskim svojstvima Foto: Profimedia

Kako se koristi

Dida objašnjava da se sirup uzima različito u zavisnosti od tegobe, ali i uzrasta:

Sinusi : jedna kašika dnevno i mazanje oko nosa

: jedna kašika dnevno i mazanje oko nosa Kašalj i grlo : dve do tri kašike tokom dana

: dve do tri kašike tokom dana "Prsa" (začepljenje u grudima) : dve do tri kašike dnevno, obavezno jedna pre spavanja

: dve do tri kašike dnevno, obavezno jedna pre spavanja Za decu preporučuje pola do jedne male kašičice, u zavisnosti od uzrasta, ali ne daje se deci mlađoj od tri godine. Kako deluje

Dida objašnjava da crni kim "otvara i smiruje", dok domaći beli luk deluje antibakterijski i, prema narodnoj medicini, pomaže kod prehlada i virusnih infekcija. Zajedno, ova dva sastojka naziva "vatrogascima i čistačima u jednoj smeni".

Sirip možete da mažete oko nosa Foto: Shutterstock

Kaže da se "sinusi otvore za nekoliko minuta, kašalj smiri, a glava razbistri".

Može da se pojede i beli luk iz ulja

Kako tvrdi travar, beli luk nakon stajanja u ulju postaje blaži, lakši za varenje i prijatniji, a kombinacija sa uljem crnog kima, prema njegovom iskustvu, pojačava efekat.