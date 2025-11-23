Ovaj topli napitak kombinuje moćne sastojke poput đumbira, limuna i cimeta, koji zajedno stvaraju formulu za ubrzavanje metabolizma.
Ana Banduka, nutricionista
Topli eliksir za ubrzavanje metabolizma: Nutrcionista otkriva recept koji budi energiju i pokreće varenje
Slušaj vest
Toplina ovog napitka podstiče cirkulaciju, dok aktivne komponente pomažu varenju, jačanju imuniteta i povećanju energije. Savršen je za jutarnji ritual ili kao topla podrška u trenucima kada želite brzu, zdravu i ukusnu pomoć svom organizmu.
Evo kako da ga napravite
Potrebno je:
- 250 ml vruće vode
- 1 kašičica sveže narendanog đumbira (ili 2–3 krugla svežeg đumbira)
- 1 kriška limuna + još malo soka po želji
- 1 štapić cimeta ili ½ kašičice cimeta u prahu
- Po želji: 1 kašičica meda (dodati kada se napitak malo prohladi)
Priprema
Zagrejte vodu do ključanja, a zatim u šolju dodajte đumbir i cimet. Prelijte ih vrućom vodom i ostavite da odstoje 5–10 minuta. Nakon toga dodajte krišku limuna i malo svežeg limunovog soka. Po želji zasladite medom kada se napitak malo ohladi, kako bi se sačuvale njegove nutritivne vrednosti.
Toplina napitka podstiče cirkulaciju, dok aktivne komponente pomažu varenju Foto: Shutterstock
Zdravstvene koristi ovog napitka
- Đumbir podstiče termogenezu (proces u kojem telo proizvodi toplotu sagorevanjem kalorija) i ubrzava metabolizam, pomažući telu da efikasnije sagoreva kalorije i povećava energiju.
- Limun osvežava organizam, deluje detoksikaciono i stimuliše varenje, podržavajući probavni sistem i balans telesnih tečnosti.
- Cimet stabilizuje nivo šećera u krvi, poboljšava regulaciju insulina i doprinosi boljem sagorevanju kalorija, čime pomaže očuvanju vitalnosti i energije tokom dana.
Izvor instagram: nutricionista.anatodorovic/Zdravlje.Kurir.rs
Retinol sok za blistav ten, evo kako da ga napravite za samo nekoliko minuta
Reaguj
Komentariši