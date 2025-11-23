Slušaj vest

Toplina ovog napitka podstiče cirkulaciju, dok aktivne komponente pomažu varenju, jačanju imuniteta i povećanju energije. Savršen je za jutarnji ritual ili kao topla podrška u trenucima kada želite brzu, zdravu i ukusnu pomoć svom organizmu.

Evo kako da ga napravite Potrebno je: 250 ml vruće vode

1 kašičica sveže narendanog đumbira (ili 2–3 krugla svežeg đumbira)

1 kriška limuna + još malo soka po želji

1 štapić cimeta ili ½ kašičice cimeta u prahu

Po želji: 1 kašičica meda (dodati kada se napitak malo prohladi) Priprema

Zagrejte vodu do ključanja, a zatim u šolju dodajte đumbir i cimet. Prelijte ih vrućom vodom i ostavite da odstoje 5–10 minuta. Nakon toga dodajte krišku limuna i malo svežeg limunovog soka. Po želji zasladite medom kada se napitak malo ohladi, kako bi se sačuvale njegove nutritivne vrednosti.

Toplina napitka podstiče cirkulaciju, dok aktivne komponente pomažu varenju Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi ovog napitka Đumbir podstiče termogenezu (proces u kojem telo proizvodi toplotu sagorevanjem kalorija) i ubrzava metabolizam, pomažući telu da efikasnije sagoreva kalorije i povećava energiju.

Limun osvežava organizam, deluje detoksikaciono i stimuliše varenje, podržavajući probavni sistem i balans telesnih tečnosti.

Cimet stabilizuje nivo šećera u krvi, poboljšava regulaciju insulina i doprinosi boljem sagorevanju kalorija, čime pomaže očuvanju vitalnosti i energije tokom dana.