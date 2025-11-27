Slušaj vest

U zimskim mesecima, kada imunitetčesto oslabi, prirodni toplinski napici i mešavine začina mogu biti pravi saveznici u očuvanju zdravlja. Jedna od najjednostavnijih i najefikasnijih domaćih mešavina jeste „ognjeni med“ — kombinacija meda i snažnih začina koji su poznati po svojim protivupalnim, antibakterijskim i podsticajnim svojstvima.

Ovaj napitak se priprema brzo, a njegova moć leži u spoju sastojaka poput kurkume, đumbira i crnog bibera, koji zajedno pružaju prirodnu podršku organizmu, posebno tokom prehlada, gripa i hladnih dana.

„Ognjeni med“ je ukusan, aromatičan i veoma jednostavan za svakodnevnu upotrebu.

Recept za „ognjeni med“

Potrebno je

• ½ šolje meda 

* 1 kašičica mlevene kurkume

* 1 kašičica mlevenog đumbira

* ½ kašičice crnog bibera

* 1 kašičica mlevenog cimeta 

Priprema

Lagano zagrejte med da biste ga omekšali ako je potrebno (ne pregrevajte!). Ako je već tečan, možete preskočiti ovaj korak. Dodajte sve začine i dobro promešajte. Sipajte u staklenu teglu i čuvajte na sobnoj temperaturi. Ostavite da odstoji 1–2 dana da se ukusi prožmu; povremeno promešajte. 

Način upotrebe 

2–3 kašičice 1–3 puta dnevno ili pomešajte sa toplom vodom ili dodajte u šoljicu čaja.

Eliksir koji vraća snagu: Odličan je za jačanje imuniteta tokom hladnih zimskih dana

Ne propustiteZdravlje iz PrirodeTopli eliksir za ubrzavanje metabolizma: Nutrcionista otkriva recept koji budi energiju i pokreće varenje
na beloj površini se nalazi iseckan đumbir, šolja napitka žute boje, limun, cimet i čajnik
Zdravlje iz PrirodeČaj od đumbira i kruške: Lekoviti napitak za imunitet i jačanje pluća koji Kinezi obožavaju
Čaj od kruške i đumbira serviran u staklenim čašama
Zdravlje iz PrirodeMoćna jutarnja mešavina za dobro varenje i zdrav nivo holesterola: Evo kako da je brzo i lako napravite
mešavina za holesterol shutterstock_1675921891.jpg
Zdravlje iz PrirodeKopriva i med: Evo kako da napravite moćan eliksir za krvnu sliku i imunitet
med sa biljkama shutterstock_1999831817.jpg