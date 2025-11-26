Slušaj vest

ABC sok je stekao popularnost u celom svetu zbog svog osvežavajućeg ukusa i zdravstvenih prednosti.

Kombinuje svežinu jabuke, hranljivost cvekle i prirodnu slatkoću šargarepe u savršenom vitaminskom busteru. Ovaj napitak jača imunitet, poboljšava energiju i čisti organizam. Idealno za svakodnevnu detoksikaciju i očuvanje zdravlja, ABC sok je jednostavan način da unesete više vitamina i minerala u svoj dan. 

ABC (apple, beetroot, carrot) sok je jednostavno, ali izuzetno ukusno piće napravljeno od tri glavna sastojka - jabuke, cvekle i šargarepe, s notom limuna i đumbira. Slatkoću duguje jabukama i šargarepi, dok mu limun daje blago kiselkastu svežinu.

Recept za ABC sok

Potrebno je 

* 1 veća jabuka 

* ½ mala sveža cvekla

* 1 velika ili 2 male šargarepe

* ½ malog limuna ili limete

* komad đumbira

* ½ šolje vode

Priprema

Isecite jabuku, cveklu i šargarepu na krupne komade. Stavite iseckanu jabuku, polovinu cvekle i šargarepe u blender. Dodajte kašiku limunovog soka, komad đumbira i pola šolje vode. Mešajte dok smesa ne postane glatka. Stavite finu metalnu cediljku u veliku posudu i sipajte pripremljeni smuti. Pritiskajte kašikom dok ne istekne sok. Ako koristite sokovnik, jednostavno dodajte sve sastojke i sačekajte da se sok iscedi.

profimedia0469507813.jpg
Cvekla je jedna od onih namirnica bez kojih ne možemo da zamislimo jesen i zimu Foto: Rimma Bondarenko / Alamy / Alamy / Profimedia

Podržava vašu jetru kao profesionalac

Cvekla je odlična za vašu jetru, a kada dodate šargarepu, koja pomaže u izbacivanju žuči i otpada, to se pretvara u jednostavan i prirodan detoks. Vaša jetra svakodnevno obavlja težak posao bez mnogo zasluga, a ovaj sok joj malo pomaže da se reši nereda.

Ovaj nutritivno bogat sok ima brojne prednosti - hidrira telo, pomaže u povećanju nivoa hemoglobina i podstiče eliminaciju toksina, posebno ako ga pijete ujutru na prazan stomak.

Bez obzira da li koristite sokovnik ili blender, pomoću ovog recepta možete ga pripremiti kod kuće za samo nekoliko minuta.

