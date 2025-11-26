Slušaj vest

ABC sok je stekao popularnost u celom svetu zbog svog osvežavajućeg ukusa i zdravstvenih prednosti.

Kombinuje svežinu jabuke, hranljivost cvekle i prirodnu slatkoću šargarepe u savršenom vitaminskom busteru. Ovaj napitak jača imunitet, poboljšava energiju i čisti organizam. Idealno za svakodnevnu detoksikaciju i očuvanje zdravlja, ABC sok je jednostavan način da unesete više vitamina i minerala u svoj dan.

ABC (apple, beetroot, carrot) sok je jednostavno, ali izuzetno ukusno piće napravljeno od tri glavna sastojka - jabuke, cvekle i šargarepe, s notom limuna i đumbira. Slatkoću duguje jabukama i šargarepi, dok mu limun daje blago kiselkastu svežinu.

Recept za ABC sok

Potrebno je

* 1 veća jabuka

* ½ mala sveža cvekla

* 1 velika ili 2 male šargarepe

* ½ malog limuna ili limete

* komad đumbira

* ½ šolje vode

Priprema

Isecite jabuku, cveklu i šargarepu na krupne komade. Stavite iseckanu jabuku, polovinu cvekle i šargarepe u blender. Dodajte kašiku limunovog soka, komad đumbira i pola šolje vode. Mešajte dok smesa ne postane glatka. Stavite finu metalnu cediljku u veliku posudu i sipajte pripremljeni smuti. Pritiskajte kašikom dok ne istekne sok. Ako koristite sokovnik, jednostavno dodajte sve sastojke i sačekajte da se sok iscedi.

Cvekla je jedna od onih namirnica bez kojih ne možemo da zamislimo jesen i zimu Foto: Rimma Bondarenko / Alamy / Alamy / Profimedia

Podržava vašu jetru kao profesionalac Cvekla je odlična za vašu jetru, a kada dodate šargarepu, koja pomaže u izbacivanju žuči i otpada, to se pretvara u jednostavan i prirodan detoks. Vaša jetra svakodnevno obavlja težak posao bez mnogo zasluga, a ovaj sok joj malo pomaže da se reši nereda.

Ovaj nutritivno bogat sok ima brojne prednosti - hidrira telo, pomaže u povećanju nivoa hemoglobina i podstiče eliminaciju toksina, posebno ako ga pijete ujutru na prazan stomak.